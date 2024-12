Ellos capturan la humedad del aire con tecnología y la convierten en agua potable

Alexa Oviedo, la emprendedora detrás de O3 Smart Cities. Foto: O3 Smart Cities

“O3 Smart Cities empezó con tres agentes de cambio como le llamamos al equipo, porque nos conectamos con un propósito superior que es reconectar la industria con el entorno, reconciliándonos con el planeta, a través de una gestión eficiente de la energía para impactar positivamente los indicadores económicos, sociales y ambientales de nuestros clientes, disminuyendo sus costos energéticos y acercándolos a mercados sostenibles. Creemos que ayudar al planeta es buen negocio, así que queremos hacer realidad la transición energética en nuestro país impulsada por el sector privado.

Hoy somos 20 agentes de cambio, un equipo comercial y de ejecución de proyectos solares con experiencia que está transformando la energía en las organizaciones y que factura anualmente más de un millón de dólares en soluciones energéticas y de agua potable de alto impacto para empresas y comunidades rurales”.

De esta manera llegó la historia de este emprendimiento a 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con Alexa Oviedo, la emprendedora detrás de esta empresa colombiana y aquí la historia de su emprendimiento contada para ustedes:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

42 años, Ingeniería Industrial.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mis padres son empresarios de trayectoria en el país en el sector tecnológico. Después de aportar al sector económico desde el acceso a la tecnología en Colombia, mi sueño era tener un negocio triple impacto que mejorara la calidad de vida de los colombianos que al mismo tiempo impactara positivamente al planeta. Pensé en transformar la forma en que nos energizamos los colombianos.

O3 Smart Cities nació gracias a ese sueño luego de visitar China, un país con el que me conecté con el uso de la tecnología para dar acceso a energía a las personas que no la tienen y para acelerar la transición energética de las empresas colombianas. Allí vi cómo un país realmente estaba transformando su matriz energética a partir de fuentes renovables no convencionales de energía como el sol. Empecé a entender un nuevo ecosistema, a especializarme en el sector y ya llevamos ocho años de trayectoria. Empezamos haciendo sistemas solares para el sector residencial y luego nos especializamos en el sector industrial, comercial, específicamente en el de alimentos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Ser empresario en Colombia es un camino de fe. Es construir con pasos firmes, hacer apuestas, equivocarse y resolver ágilmente para adaptarse a las necesidades de las empresas. He ido aprendiendo en el camino, construyendo trayectoria y experiencia, estamos importando tecnologías de punta que permiten cada vez ahorrar más con menos presupuesto y sobre todo, contamos con un equipo con gran talento, capacitado y especializado para el diseño e implementación de soluciones de energía solar. Contamos con un ecosistema de proveedores de primer nivel que nos respalda con productos de alta calidad y respaldo.

Ahora también estamos llevando soluciones de agua potable a comunidades rurales, impactando indicadores de salud, principalmente para poblaciones vulnerables. Gracias a soluciones de agua potable que no requieren fuentes hídricas y que están 100 % energizadas con el sol, generamos acceso a agua potable desde cien litros diarios, hasta cinco mil litros diarios para comunidades que no cuentan con este suministro.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos transformando la forma en que las empresas en Colombia se energizan, reduciendo sus costos energéticos (que anualmente están incrementando de forma significativa) y al mismo tiempo ayudando a proteger la matriz energética del país, aprovechando los incentivos tributarios que existen en él, reconectándonos con el entorno. Si la organización no sabe por dónde empezar, medimos su huella de carbono, realizamos auditoría energética y luego diseñamos e implementamos soluciones solares, para que prácticamente con los ahorros se paguen y la empresa no tenga que desembolsar flujo de caja adicional.

Por otro lado, estamos mejorando la calidad de vida de las comunidades rurales que definitivamente por los altos costos de soluciones como pozos, desalinizadora y o acueductos nunca van a tener acceso a este recurso, de forma que se están disminuyendo las enfermedades por ingesta de aguas contaminadas y las muertes por bacterias en fuentes hídricas no potabilizadas.

6. ¿Soy feliz?

Soy plena y feliz porque estoy viviendo mi propósito de vida que es edificar comunidades sostenibles, sanando territorios a través de las soluciones de energía y agua potable. Amo ver cómo las empresas al transformar su energía, se empiezan a conectar con los objetivos de desarrollo sostenible e incrementan sus niveles de conciencia frente a la energía, y cómo esto abre nuevas puertas y mercados para sus organizaciones sin perjudicar el medio ambiente y sin impactar un recurso tan importante como el agua.

7. ¿Vendería mi empresa?

A hoy es algo que no hemos pensado dado que estamos todavía en un estadio inicial donde tenemos muchos sueños por cumplir y nuevas soluciones que queremos desarrollar a nivel local para continuar impactando positivamente la industria en Colombia, así que cuando estemos en un nivel de maduración y crecimiento avanzado y cumpliendo el impacto que soñamos, posiblemente se toque este tema.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido un camino retador. Creo que emprender es un acto de fe y, sobre todo, de rodearse de un gran equipo. En mi caso, hoy me siento feliz de contar con un equipo maravilloso que este año construyó conmigo un pipeline importante y que, seguramente el 2025, será un año épico para O3 Smart Cities y un punto de inflexión a un crecimiento exponencial muy importante. Este es un camino que requiere resiliencia, trabajo personal y sobre todo un esfuerzo y disciplina diaria que es la que al final te permite dar los frutos.

Emprender para mí requiere conectarse con el propósito de vida, tener claro cuál es el impacto que venimos a dejar en este planeta y estructurar una visión de negocio que se base en dónde están las oportunidades.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Siento que estoy cumpliendo un gran sueño que es permitir ser un canal de impacto para el mundo. En mi familia somos muy espirituales, y parte del legado que queremos dejar es ese aporte social y ambiental que sabemos que lo podemos realizar desde el sector privado de una manera contundente y rápida. En este caminar, lo que nos hace falta es que todas las empresas del país se sumen a la transformación energética y confíen en que es un camino necesario para mitigar el cambio climático y sobre todo que debemos acelerar en conjunto con el fin de proteger nuestro planeta.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue para O3 Smart Cities?

Viene un año realmente épico. Venimos construyendo varios negocios que van a permitir ese aporte económico y ambiental para la industria en Colombia y para el planeta. Adicionalmente, estamos buscando recursos para poder llevar las soluciones de agua potable sin necesidad de fuentes hídricas a más de tres millones de colombianos que hoy no cuentan con el acceso a este recurso y que es un tema de vida o muerte. Para O3 sigue el proceso de consolidación y de fortalecimiento en el sector energético y de agua potable.

11. ¿Mi empresa es escalable?

O3 es una empresa escalable que definitivamente en los próximos cinco años crecerá de forma exponencial y se convertirá en un referente en el sector de energías renovables y de agua potable.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Estamos apoyándonos por ahora en recursos propios mientras la empresa se fortalece y crece en la forma en que soñamos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

He cometido errores como buscar diferenciarme por tener inventario y cuando los negocios se han demorado en salir, los costos de capital son altos, lo cual ha tenido un impacto financiero que definitivamente no volvería a realizar.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi gran inspiración son mis padres. Mi papá, como yo le llamo, es un dragón malagueño que nació hace setenta años en la zona rural de Málaga, Santander y que me ha enseñado la visión, de siempre buscar la oportunidad y el “como si se puede lograr”. Me ha mostrado cómo construir un legado desde ceros, cómo aportar a un mejor país, cómo transformar mi metro cuadrado. Como utilizar mis recursos de forma que multipliquen y cómo aprender de los errores sin juzgarme y sin darme tanto látigo.

Mi madre es santandereana; ella aprendió desde pequeña a generar sus propios ingresos y a prosperar. Es quien me ha enseñado la tenacidad y la resiliencia, a balancear mi energía femenina y masculina en el negocio, es decir, la pasión y el amor con los resultados. A buscar siempre generar valor e impacto para los demás, incluyendo al planeta.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Siento que hay momentos en que a veces empezamos a perder las fuerzas. Si no tenemos la fe suficiente y la confianza en que el plan de Dios tiene su tiempo y que estamos sembrando y la cosecha viene pronto, hubiera tirado la toalla.

Cada uno de nosotros es un pedacito de cielo que vino a transformar la sociedad, cuidar la naturaleza y la abundancia que nos rodea. Todos vinimos a hacer grandes cosas, y ser empresario es la forma de llevar a cabo ese gran impacto. Admiro a muchos empresarios de este país, empezando por mis padres, quienes lo han dado todo, han construido empresas que están dejando grandes legados a futuras generaciones para seguir prosperando. Sé que las empresas son un canal para lograr construir una mejor sociedad y es son un órgano fundamental para salir de la pobreza y resolver los problemas a nivel mundial.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

En el año 2022 nos certificamos como empresa B, y esta es una comunidad maravillosa. En el mundo hay casi 10.000 empresas B que están comprometidas con transformar las dinámicas empresariales, buscando generar beneficios no solo para los accionistas, sino para las personas y la naturaleza.

Estar en esta comunidad me ha permitido conocer líderes incansables que han transformado la vida de miles de colombianos a través de sus empresas. Es una comunidad que impulsa, abre puertas, entiende desde el impacto que estás generando, mide, evalúa y sobre todo busca que crezcamos en conjunto para hacer un mejor país y ser mejores empresas para el mundo. El sistema B nos da herramientas para evaluarnos en diferentes dimensiones y mejorar según nuestras capacidades y nuestro ritmo.

Las empresas B hacen parte de un movimiento global de empresas que utilizan el poder de los negocios para resolver problemas sociales y ambientales. Cumplen con rigurosos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad legal. Su misión es promover una economía inclusiva, equitativa y regenerativa, donde las empresas utilicen su poder para generar un impacto positivo.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Siento que lo que hacemos en O3 tiene un impacto y una trascendencia realmente extraordinarias. Por eso nos llamamos agentes de cambio, que estamos poniendo al servicio de la sociedad nuestros dones y conocimientos. Precisamente en la reunión de fin de año con el equipo, hablábamos de que definitivamente con las soluciones de agua potable seguramente no conoceremos cuántos niños o adultos mayores impactaremos para que tengan mayores oportunidades de salud y vida; sin embargo, creemos firmemente que la apuesta es grande y que podemos llegar a más de los tres millones que nos hemos propuesto.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Colombia es un país que requiere líderes conectados con su propósito de vida y su impacto. Sé que en diez años seremos una de las organizaciones líderes en el sector de renovables del país, apoyando la industria y transformando nuestras empresas. Colombia es un país que nos necesita como líderes conscientes. Estamos en este hermoso país para protegerlo, cuidar su ecosistema y para transformar lo que sea necesario, con el fin de mitigar los impactos ambientales y frenar el cambio climático.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido fundamental en la construcción de un negocio sostenible y de triple impacto. Darle el mismo peso a lo económico, social y ambiental no es fácil. Entender las dinámicas de un nuevo ecosistema es complejo, competir con empresas gigantes como los desarrolladores internacionales, los operadores de red, entre otros, no es una tarea sencilla y ha requerido esfuerzo y recursos importantes, sin embargo, su apoyo, oraciones, fuerza, ejemplo, confianza y fe, son un motor para que logremos superar los obstáculos, aprender y generar resultados extraordinarios.

Mi esposo ha sido mi coach, el coach de mi equipo y sobre todo aquel que me acompaña en un caminar que no es lineal y que tiene sus retos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí. Siempre estaremos abiertos a acompañar a los que quieran hacer realidad grandes sueños y resolver los problemas de nuestro país a través de sus emprendimientos. Creo que en nuestro metro cuadrado podemos aportar desde diferentes aristas y estamos llamados a crecer colectivamente para generar esa prosperidad.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Es fundamental inspirar a un equipo de trabajo para que conjuntamente transformemos nuestra sociedad. El equipo es clave para que una empresa salga adelante. Hubo momentos donde tuve al equipo equivocado y la empresa parecía estancada, lenta, nada fluía. En cambio, con el equipo actual siento que podemos lograr maravillas. Sentimos cómo nos conectamos con el impacto, cómo fluimos, nos impulsamos, apoyamos y corregimos. Reímos y lloramos juntos.

En realidad, es una construcción conjunta y saber que cuento con ellos me anima a ser mejor líder, a afinar mi visión, a pensar en ir más lejos y sobre todo, a conectarme más con mi fuente de sabiduría superior que es Dios. Entendiendo que él ha puesto este valor humano para lograr las metas que nos hemos propuesto.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy muy genuina en lo que hago. Realmente me permito fluir con mi conexión con el planeta en algo que hacemos muy bien y es gestionar de forma eficiente la energía para transformar empresas y comunidades. Siento que al vivir mi propósito de vida y estar en conexión con Dios, no me comparo, sino que simplemente me rindo ante las necesidades que tiene Colombia en energía y agua, y desde ese lugar, busco como a través de las tecnologías que conocemos e importamos podemos resolver esas necesidades para reconectarnos con nuestro entorno.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que no hay una única forma de aportar a una prosperidad colectiva, que todo es una construcción diaria y que si nos permitimos conectarnos con nuestro propósito de vida, logramos pasar por esta tierra dejando un gran legado. A veces, ese gran legado es una organización de gran trayectoria que multiplica su legado de generación en generación y que genera prosperidad colectiva.

