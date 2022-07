Ellos crearon un ecosistema para la innovación empresarial en Colombia

Nubia Murillo, Carlos Vanegas, Sergio Acosta y Albert Sabogal, los emprendedores detrás del coworking Campus Naranja. Foto: Cortesía

“Retomamos un local abandonado donde antaño funcionaba una de las salas de cine más importantes y que murió con la llegada de los multiplex a Ibagué, hace más de 20 años. Adecuamos cuidadosamente cada espacio de los cuatro pisos y más de 900 metros que lo componen, diseñamos y producimos minuciosamente cada detalle para crear un ambiente inspirador, motivador y diferente a lo que convencionalmente se maneja en cada modelo de negocio.

Estamos también a la vanguardia digital y nuestro ecosistema existe tanto en la parte física como en la virtual bajo nuestro sistema ADES, donde se puede acceder a información, reservas y compras de los servicios que ofrece cada componente.

En Campus Naranja, puedes llegar muy temprano en la mañana, ejercitarte de forma divertida, efectiva y escalable, con una metodología propia llamada Croslite (By serotonina), ducharte o tomar una sesión de turco si lo deseas, desayunar un delicioso bowl cargado de ingredientes saludables o tomarte una bebida recover, pasar al coworking Dopamina y desarrollar tus labores acompañado de bebidas ilimitadas como café y aromática, y si necesitas desarrollar contenidos para tu empresa o negocio, pasar a nuestro cuarto piso, ADN, y producir fotografía, video o desarrollar con nuestro equipo de profesionales, estrategias de marketing. Por la tarde, puedes disfrutar de nuestras pausas activas en Serotonina, darte gusto con unas buenas y saludables onces en Endorfina y reservar la noche para nuestras veladas de Cineclub Real, donde proyectamos lo más selecto del cine arte a nivel mundial, en nuestro Auditorio Real (con silletería tipo cine, video beam de 3000 lumens y sonido Dolby 5.1), seguido de un foro y un delicioso snack”, este es el recorrido que nos hacen los emprendedores de Campus Naranja en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con el gerente de este emprendimiento y esto fue lo que nos contó.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Albert Sabogal, 40 años de edad, estudié Producción Audiovisual y Artes Visuales.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Campus Naranja fue creada en 2020, un coworking con todo un ecosistema para la innovación. Re imaginamos la manera de trabajar, creando un espacio para la colaboración, conectando personas, ideas y recursos para impactar nuestra comunidad, entorno y mundo.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

A partir de las experiencias y necesidades propias, identificamos en una ciudad intermedia y con excelente ubicación geográfica cómo lo es Ibagué, el potencial para desarrollar un proyecto que en principio busca resignificar el centro de la ciudad a través de la remodelación de lo que hace 20 años fuese un cine muy emblemático.

De la mano de arquitectos y diseñadores tomamos este lugar y creamos los primeros planos de un coworking soñado y único en el país, que le permitiera a sus miembros no solo un espacio para inspirarse y ser productivos, sino también un centro de acondicionamiento físico, un estudio audiovisual y de fotografía para que desarrollen sus contenidos de comunicación o piezas para redes sociales, un auditorio totalmente equipado para capacitaciones, reuniones y un restaurante – café que les diera la posibilidad de llevar una alimentación saludable y tomar todas las mañanas el mejor café Premium de las fincas de nuestro Tolima.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

No somos grandes capitalistas, esto ha sido el resultado de la unión de 5 socios que se esforzaron por materializar este proyecto, a través de recursos propios y prestamos bancarios.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Muchas cosas se están logrando y se lograrán. Hemos generado 12 puestos de trabajo, estamos resignificando el centro de Ibagué y apostándole a una ciudad que poco o nada está en el radar de las grandes empresas, somos generadores de conexiones entre nuestros miembros, los apoyamos y los impulsamos a través de la misma comunidad de nuestro coworking, estamos trabajando por transformar el imaginario y la cultura de baja colaboración y cocreación en la región, así mismo cómo nuestro nombre lo indica, apostamos por generar espacios que dinamicen las industrias creativas.

6. ¿Soy feliz?

No creo en la felicidad total y permanente, pero si en momentos catárticos.

7. ¿Vendería mi empresa?

Al igual que los hijos, los emprendimientos no nos pertenecen, y nada es permanente.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Quien lo vive es quien lo goza, y los procesos emocionales por los que se pasa al emprender son difíciles de describir en pocas palabras, pero de algo si estoy seguro y es que con esto se aprende a manejar la frustración.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Un sueño cumplido, vamos por mucho más.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue para mi emprendimiento?

Trabajar por la comunidad, por Ibagué, ayudar a dignificar el arte en una sociedad con prioridades elementales, que apremian desde luego, pero que si solo mantenemos el foco en ella, hacen de esta vida un viaje mísero, porque no solo de pan vive el hombre.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente escalable, pues de fondo es un negocio de finca raíz diseñado para crear valor, que apuesta a la Re densificación de zonas urbanas desvalorizadas, y cómo capa externa, un espacio para la innovación y la conexión entre personas con un fin en común, la productividad y la innovación.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Para crecer se necesitan muchas cosas, y asociarse es una de ellas.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

A hacer convenios de palabra, lamentablemente en estos tiempo ya perdió su total valor.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nos inspiró el ideal de llevar una vida en equilibrio, donde la prioridad es la salud y el bienestar.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

He fracasado varias veces, aún no he tirado la toalla, espero no tener que hacerlo.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Tenemos proyectado establecer contacto con otros coworking y generar alianzas estratégicas, también estamos en el proceso de hacer parte de la red CEMPRENDE.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

La pandemia normalizó el home office, esperamos que esto no se vuelva un hábito en todas las personas, ya que efectivamente genera ciertos beneficios para la persona, pero a su vez desarrolla una desconexión que en ultimas obstruye las dinámicas sociales con las que el mundo realmente ha logrado establecer grandes transformaciones.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento?

Vemos a Campus Naranja en 8 ciudades del país, estableciendo toda una red de trabajo colaborativo, asequible, innovadora y responsable socialmente. Por mi parte, compartiendo conocimiento y experiencia que es lo que más me apasiona.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

La familia es fundamental, mi esposa ha sido mi soporte en los momentos más complejos, mis amigos afortunadamente son mis socios, y nos va de maravilla, son seres humanos a los que el dinero no les trasnocha.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Ayudar a otros emprendedores es uno de mis sueños, y espero hacerlo realidad a través del tiempo que Dios me permita.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Cuento con un equipo maravilloso e incondicional, Johana Moreno quien es la columna vertebral de Campus Naranja y trabajadora incansable, Erika Cárdenas quien está a cargo de parte de la estructura administrativa y ventas, Carlos Vanegas, socio y head coach del centro de acondicionamiento físico, Eder Mosquera nuestro diseñador y creativo, Lenin Sabogal community del coworking y por ultimo el valioso equipo con el que contamos en el restaurante y servicios generales.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La creatividad y la búsqueda constante por innovar.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

A enfrentarme con mis debilidades todos los días, a hacer la tarea y a entender que la empatía debo tenerla como consejera.

