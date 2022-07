Ellos crearon una app que convierte a sus usuarios en rescatistas de animales

Una herramienta que nace del entorno digital y que tiene un impacto positivo en el mundo real. Foto: Cortesía Save the pets

“Somos The3Bells SAS, una compañía que sueña con un mundo mejor para las personas, los animales y el medio ambiente, a través de la tecnología. Estamos convencidos que una sociedad unida puede hacer de este sueño una realidad.

Nuestro primer producto se llama Save the Pets, un juego que permite a nuestros usuarios convertirse en rescatistas en un entorno digital y tener un impacto positivo en el mundo real. Lo lanzamos para Android y iOS el 22 de abril 2022 después de iniciar el proceso de diseño y desarrollo en diciembre 2020. Actualmente tiene 82% de descargas en Colombia y 18% más repartidas entre Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Asia.

Somos un equipo de cinco personas. Los tres socios Juan Alberto Gomez (comercial), Lina María Perez (diseño), Diego Molinares (Finanzas), y dos personas externas para Desarrollo”, estás son las palabras de Juan Alberto Gómez, uno de los fundadores de una aplicación que cuenta con diversos enfoques sociales, para estar a la mano de poblaciones en distintas partes del mundo y conectarlos fácilmente con una misma causa. Pasó por 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 35 y estudié Administración de Empresas y soy especialista en Gerencia del Servicio.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea nació durante la pandemia en el año 2020 cuando veía noticias y publicaciones en redes sociales sobre perros y gatos que estaban siendo abandonados indiscriminadamente, porque se creía que transmitían el Covid-19. Así que tuve la idea de crear algo que permitiera a cualquier persona ayudar a rescatar animales abandonados, con solo usar su teléfono.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Para hacer realidad este sueño, los primeros componentes fueron la determinación y la fe y segundo, identificar personas clave que fueran sensibles al tema del abandono animal, que quisieran hacer equipo y que tuvieran las habilidades y conocimientos para poder pasar de una idea a la realidad.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El dinero se obtuvo de ahorros personales y de mis ingresos provenientes de mi empleo, pero éstos no eran suficientes. El aporte de recursos económicos, habilidades y conocimientos de quienes se convirtieron en socios cofundadores permitió hacer realidad el sueño.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Desde nuestra perspectiva como emprendedores, estamos logrando unir a las personas en un noble propósito a través de sus dispositivos móviles para cambiar las vidas de miles de mascotas. Los usuarios, logran sentirse satisfechos al ver que cambian vidas de animales abandonados con solo jugar.

Las fundaciones, logran cumplir su misión social a través del cambio en los métodos de recaudo y las mascotas que viven en abandono, logran una nueva oportunidad para cambiar su realidad.

6. ¿Soy feliz?

¡Somos totalmente felices! Saber que nuestro negocio no solo genera beneficios para nosotros, sino que también mejora las condiciones de vida de miles de animales que viven actualmente en las calles, y que también contribuye a las fundaciones animalistas a lograr su misión de una forma más fácil, es fabuloso.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No la venderíamos. En nosotros radica una responsabilidad muy grande que va más allá de los intereses económicos e individuales. Los voluntarios que juegan en Save the Pets, las fundaciones que están inscritas y los animales que aun viven en las calles, necesitan nuestra determinación compromiso y vocación.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue duro emprender desde la perspectiva de la obtención de recursos económicos para poder financiar el desarrollo, diseño, planeación y ejecución de la aplicación. A su vez, fue duro y aún es un reto, posicionar el juego y su misión en los distintos nichos. Fue alentador, en medio de la dificultad, la posibilidad de hacer equipo con personas que compartían el mismo sueño.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Se está empezando a cumplir, pero, el sueño realmente se cumple cuando los más de un millón de perros y gatos que viven en las calles de Colombia, sean rescatados, rehabilitados y resguardados o mejor aún, que encuentren un hogar permanente que les brinde amor y protección. Para poder cumplir este sueño, hace falta impactar más personas y empresas en el territorio nacional e internacional, que se unan y hagan voluntariado en Save the Pets, el cual consiste en jugar al menos 10 minutos al día y ver los comerciales para generar recursos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora el enfoque esta en comunicar la misión de Save the Pets a través de las diferentes redes sociales y medios de comunicación, para poder llegar a esas personas y empresas que aman a los animales, buscando que se unan al voluntariado y que repliquen el mensaje a su círculo cercano.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Save the Pets es totalmente escalable. Al ser un emprendimiento tecnológico que tiene como medio los dispositivos móviles, permite alcanzar personas no solo en Colombia sino en todo el mundo. Actualmente el 82% de las descargas de Save the Pets están en Colombia, y el otro 18% repartido entre Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Asia.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Para crecer, aceptaríamos la sesión de acciones y la participación de inversionistas que también se sientan movidos por la misión social de Save the Pets, el cual es el motor de la rentabilidad de este. La comunidad sigue, apoya y respalda a las compañías que dirigen parte de sus ganancias hacia propósitos de interés social.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a perseguir lo seguro y lo conocido. Vale la pena abrir el camino hacia nuevas opciones y tomar el riesgo con la debida planeación y fe en la visión propia.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspira la historia de mis mascotas, en especial la de mi gato Mango y mi perra Donna. Ambos vivieron en condiciones de maltrato y abandono antes de conocerlos. Ellos me enseñaron que es posible encontrar la felicidad, que no se requiere mucho esfuerzo para transformar una vida y que donde hay amor todo es posible.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Un episodio de fracaso fue aquel en el que no se contaba con los recursos para continuar pagando un desarrollador y diseñador. Sin embargo, encontramos alternativas de negociación que permitieron un Gana-Gana con el personal contratado y fue muy positivo, ya que estaban tan conectados con el propósito, que aun con los cambios en condiciones, mantuvieron su desempeño y motivación. No pensamos en tirar la toalla, estábamos y seguimos convencidos de que lo que estamos haciendo es pionero y necesario para hacer un cambio positivo en la sociedad.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No hacemos parte de un grupo, asociación o programa de emprendimiento. Hemos avanzado a través de la experiencia, conocimiento y preparación que aporta cada uno en el equipo.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Lo que hacemos trasciende lo digital generando soluciones a la vida real. Save the Pets simula la situación de miles de animales abandonados donde gracias a la app, los jugadores se convierten en voluntarios con solo ver comerciales que generan recursos. La tecnología se adapta a las nuevas generaciones, permitiéndonos mantener la app actualizada y atractiva para las diferentes edades y perfiles de nuestros usuarios.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo como una persona satisfecha y feliz, al lograr servir a la comunidad y al planeta a resolver temas cruciales de sostenibilidad, que promuevan una positiva convivencia entre especies y el medio ambiente.

Vemos nuestra empresa The3Bells SAS, compañía de desarrollo de juegos para dispositivos móviles como la marca más influyente y líder en programas de responsabilidad social, donde a través de entretenidos juegos podemos impactar positivamente situaciones ambientales, ecológicas y sociales en Colombia y Latinoamérica.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Nuestras familias y amigos han jugado el papel de fans, psicólogos, inversionistas, colaboradores, promotores, relacionistas públicos, actores, creativos y demás, logrando mantener nuestro ánimo y motivación arriba en cada etapa de este proceso de emprendimiento.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que lo estamos logrando y es nuestro propósito ayudar a otros. Es nuestra meta futura, patrocinar las ideas que conciban la tecnología como medio de participación humana, en la solución de temas ambientales, ecológicos y sociales, que se adapten a territorios cercanos y lejanos pero que compartan la misión de The3Bells SAS con productos similares a Save the Pets. Pensar globalmente, actuar localmente.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mis socios jugaron el papel protagónico esencial para que Save the Pets como primer producto de The3Bells SAS logrará existir. Ellos enriquecieron la idea inicial al aportar su trabajo, talento, tiempo y conocimientos, permitiendo que Save the Pets fuera hoy atractivo e inspirador para nuestros usuarios y aliados.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestro sello personal o grupal radica en la manera en que hacemos las cosas, siempre anteponiendo las necesidades sociales a los intereses propios. Nos diferencia de los demás competidores la experiencia entregada a los usuarios, ya que no se limita a ver comerciales sino a generar entretenimiento mientras se ayuda a una causa social.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

De todo este hemos aprendido que vale la pena soñar y sobre todo, que hay que dar pasos determinados para volver los sueños en metas y las metas en hechos. Aprendimos que se puede ayudar con tan solo jugar en el celular.

