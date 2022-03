Ellos crearon una empresa de bar catering y servicio de barras móviles a domicilio

Un emprendimiento donde se puede aprender del apasionante mundo de la coctelería a través de experiencias virtuales y a domicilio. Foto: Cortesía Skål Drinks

“Las experiencias de Skål Drinks han ayudado a que mucha gente tenga momentos de celebración aún más felices. Con nuestros servicios las personas que nos contratan tienen la oportunidad de contar con un servicio especializado, para que junto a los asistentes del evento puedan pasar un rato más alegre y divertido, siendo atendidos por un bartender profesional y una oferta de bebidas de calidad”, así lo narran los emprendedores que le dieron vida a esta idea de negocio y que hoy por hoy contribuyen a la economía del país haciendo empresa.

Los invitamos a 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contaron:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié? Actualmente la empresa tiene dos socios:

Carlos Andrés Patarroyo, 27 años, Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras en la Universidad Externado de Colombia.

Alejandro Valbuena Garcia, 28 años, Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras en la Universidad Externado de Colombia.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?:

Una vez que realicé el curso de bartender profesional en paralelo a mi estudios universitarios y trabajé como auxiliar de bar en varios eventos, me di cuenta que la experiencia de bar a domicilio que se ofrecía en los eventos no era buena por la calidad de coctelería, el mobiliario...la imagen del servicio no era muy buena por lo tanto vi la oportunidad en ese entonces de crear el concepto de “un verdadero” bar movible y a domicilio para cualquier celebración. La idea de negocio nació en 2016 y empezó en 2017 una vez se creó el primer bar móvil para ir a diferentes reuniones y prestar el servicio.

Con Skål Drinks creamos una empresa que ofreciera servicios especializados y a domicilio de bar catering & barras móviles.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con la oportunidad de tener apoyo de mis padres quienes tienen una empresa del sector industrial de fabricación de mobiliario, diseñamos y fabricamos nuestro “primer bar portable”, este fue el inicio para crear una marca, nombre, servicios y con ello página web, redes para empezar a dar a conocer la empresa y lo que hacía. Al principio iba a hacer todos los servicios, también hacia el transporte, es decir “absolutamente todo”.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Tuve la fortuna de contar con el apoyo inicial de mis padres para la fabricación del primer bar móvil, adicional a un ahorro que tenía. Lo primero que hice fue crear una página web y como usualmente pasa mis amigos, colegas o familiares me ayudaron a difundir y a realizar las primeras contrataciones.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Las experiencias de Skål Drinks han ayudado a que mucha gente tenga momentos de celebración aún más felices, con nuestros servicios las personas que nos contratan tienen la oportunidad de contar con un servicio especializado para que junto a los asistentes del evento puedan pasar un rato más alegre, divertido siendo bien atendidos por un bartender profesional y una oferta de bebidas de calidad. Asimismo, actualmente mi emprendimiento está ayudando directa e indirectamente a generar ingresos a dos personas que están bajo contrato a término indefinido, como freelance a una community manager, un diseñador y a todos los bartender y conductores que contratamos para los eventos.

Con mi empresa e idea estoy ayudando a que las personas salgan de la rutina, que los clientes encuentren para sus eventos una empresa amiga para tener mejores reuniones, que las personas y empresas que nos contraten puedan encontrar felicidad con servicios innovadores.

6. ¿Soy feliz?

¡Soy feliz! Aunque es un proceso complejo, difícil y de resultados lentos, es un trabajo que me apasiona, versátil que me da flexibilidad y libertad en muchas cosas.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Actualmente no la vendería, quizás en algún futuro que la empresa esté mucho más consolidada, grande y que requiera fuentes de financiación para seguir escalando sí pensaría en vender parte de la empresa.

Puede interesarle: Receta: así se prepara el cóctel de vodka con mandarina

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

¡Durísimo! Es una decisión difícil para cualquier persona, algunos logran un éxito muy rápido pero la mayoría como yo, deben destinar muchas horas, días a ir consolidando de manera lenta pero segura su emprendimiento. Aun sigue siendo muy duro, cada vez se tienen más responsabilidades a medida que se va creciendo y cada reto es algo nuevo que implica un aprendizaje frente a algo que nunca se ha afrontado. Hoy en día, aunque la empresa ha crecido, sigo pensando que lograr una empresa consolidada que tenga ventas constantes e ingresos para generar empleo es muy difícil.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

He cumplido el 10% de mi sueño, me hace falta poder generar más empleo, lograr una empresa que esté en los eventos más importantes del país, que pueda tener sede en diferentes ciudades de Colombia y por qué no en otro país, una empresa que pueda tener innovación transversal en nuevas y diferentes líneas de negocio que permitan tener un proyecto profesional aún más escalable.

Le puede interesar: Ella creó una empresa de granolas artesanales conscientes con la salud

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Este año seguimos con nuestro segundo paso importante en la empresa, conseguir un centro de producción para tener operativamente mejores procesos, más orden y capacidad para incluir nuevas líneas de negocio como es (servicio de café para eventos, servicio de cerveza en barril, entre otros).

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, es una empresa que con muy buenos estándares operativos puede ser franquiciable y podrían montarse sedes en diferentes lugares para atender eventos y reuniones no solo en Bogotá, sino también a nivel nacional e internacional. Asimismo año tras año se han incluido nuevas experiencias y productos que han permitido lograr un negocio más rentable y con diversificación.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa? .

Una vez se llegue al punto en que la empresa necesite buen capital para atender la demanda o inversión para cualquier proyecto que tengamos, sí podríamos pensar en recibir inversión de alguien externo que pueda generar valor agregado al negocio, no un inversionista solo de capital.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Pensar en hacer todo como inicialmente se hacía ( transportador, barman, compras, de aseo, etc.) Se debe tener la capacidad de empezar a delegar una vez la empresa va creciendo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mis papás me han inspirado constantemente, han sido durante mucho tiempo emprendedores y han logrado consolidar sus empresas.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces hemos recibido un NO por parte de las personas interesadas en el servicio. Hemos tenido un crecimiento lento y ha sido muy exigente en ocasiones. Al igual que muchos otros emprendedores he pensado en tirar la toalla o dejar al lado el proyecto para intentar otras cosas.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, no hago parte de ninguna comunidad.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí. Cada vez se da más importancia a las empresas dedicadas a ofrecer experiencias, nosotros hacemos parte de la industria del entretenimiento por tanto, pensaría que siempre habrá cabida para ofrecer a nuevas generaciones diferentes actividades para tener momentos de diversión y compartir. Asimismo las personas y empresas cada vez le dan más importancia a tener espacios con sus familiares/amigos, colaboradores que brindan alegría y bienestar.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo con una empresa con presencia en diferentes ciudades y países, con la posibilidad de tener un equipo de trabajo grande, con diferentes modelos de negocios como puede ser la operación de bares, establecimientos gastronómicos, organización de eventos completos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido un pilar fundamental para el crecimiento del negocio, nos han dado apoyo emocional constante, consejos frente a cada situación, apoyo en la operación de la empresa cuando ha sido requerido. De igual forma mis amigos me han ayudado dando a conocer la empresa, en ocasiones nos han contratado y eso es más que suficiente.

Desde el 2019 entró un socio en la empresa, Alejandro Valbuena quien ha sido fundamental para poder tener una empresa más consolidada, aportando en la parte operativa y comercial, su ingreso en la compañía como empleado e inversionista ha sido clave para tener un equipo de trabajo exitoso.

Le puede interesar: Ella prevendió servicios de belleza en pandemia, no quebró y ya ofrece 40 empleos

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Claro que sí! en un futuro ayudaría a emprendedores y jóvenes con herramientas y conocimientos para crear empresa.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Contamos con bartenders, conductores, meseros, personal de aseo y limpieza, diseñador y community manager. Unos en el lado operativo del negocio, otros en el lado administrativo pero todos fundamentales para ir creciendo la empresa. Adicionalmente está Alejandro Valbuena García quien es socio de la empresa y el encargado de la parte comercial y yo, Carlos Patarroyo, socio de la empresa y gerente general y financiero.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto? :

En Skål Drinks hacemos que los eventos y reuniones sean diferentes. Ofrecemos servicio de barras móviles para eventos, barman profesionales y una oferta de bebidas con o sin alcohol para eventos sociales, promocionales, privados o corporativos de cualquier tamaño. Aseguramos experiencias llenas de diversión que dejarán un excelente recuerdo en los invitados. Como emprendimiento nos reinventamos diseñando nuevas experiencias virtuales y productos para disfrutar desde casa. A partir de ahora puedes aprender del apasionante mundo de la coctelería y licores con nuestros kits y talleres/catas virtuales.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Ser muy perseverante, disciplinado, tener capacidad de resiliencia, de lucha. Ser curioso por conocer e investigar para tener innovación en la empresa, ser organizado, comunicativo, entre otras cosas.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com).