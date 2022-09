Ellos crearon una empresa especializada en perforación de orejas sin dolor

Equipo de especialistas de Perforación de orejas SAS. Foto: Cortesía Perforación de orejas SAS

“Las ventas en nuestra página de aretes antialérgicos y productos para la correcta cicatrización y aseo de las perforaciones, supera de lejos nuestras expectativas. Apoyándonos en marketing digital, logramos consolidar una cuenta de Instagram que hasta la fecha cuenta con 103 mil seguidores orgánicos y en Tik Tok hacemos presencia con 8 mil seguidores. Más de 120 influencers y celebridades han sido parte de perforaciones de orejas confiándonos su estilo y haciendo de esta práctica una tendencia.

Hicimos de una práctica tan controversial como la modificación corporal o piercings, una tendencia estética, segura y en algunas ocasiones con propósitos médicos, que tiene la capacidad de hacer que los padres confíen en perforaciones para bebes desde 15 días de nacidas, por supuesto, también para adolescentes y adultos”, así lo va narrando Andrés Matiz, uno de los creadores de PERFORACION DE OREJAS SAS en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Así que, sin más presentaciones, esta es la historia de este emprendedor colombiano.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Soy Andrés Matiz, tengo 43 años, estudié Diseño Industrial. Mi socio se llama Juan Torres, tiene 46 años y estudió Medicina Veterinaria.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Hace aproximadamente 6 años estaba ubicado laboralmente en el sector de hidrocarburos, me quedé sin trabajo y una amiga me ofreció distribuir aretes antialérgicos, vi una gran oportunidad de generar ingresos realizando perforaciones a domicilio, después de capacitarme en el tema, me di cuenta de que había un gran mercado, siempre busqué profesionalizar la técnica y sobre todo brindar un óptimo servicio, como resultado, esta actividad se convirtió en mi fuente principal de ingresos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Después de estar dos años ejerciendo esta labor y formarme académicamente en todo lo relacionado con piercing, a mi actual socio, Juan, se le ocurrió la idea se formalizar este emprendimiento, estableciéndonos legalmente como empresa, naciendo como PERFORACION DE OREJAS SAS, en donde además de hacer perforaciones a domicilio, comercializamos una línea exclusiva de aretes antialérgicos y productos para el cuidado de piercings en cuanto a limpieza y optima cicatrización.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Fue difícil debido a que no contábamos con fuentes de financiación, yo tenía un pequeño capital resultado de las utilidades de otros negocios, y mi socio Juan contaba con una herencia que había recibido hacía poco. Utilizamos créditos de libre inversión y tarjetas de crédito, logramos saldar estos préstamos optimizando nuestros servicios, diseñando el producto ideal, estandarizando y mejorando el servicio que siempre ha sido eje fundamental de nuestra compañía, esto, de la mano de un plan estratégico que dio como resultado la creación de manuales de procesos que garantizaran el profesionalismo de cada uno de nuestros especialistas, así nos convertimos en líderes en perforación de orejas a domicilio, con las utilidades que generamos gracias a esta actividad logramos saldar estos pasivos y el resto de dichas utilidades siempre han estado direccionadas a la reinversión en pro de la expansión y crecimiento de la empresa, siempre nuestro motor fue el amor y la pasión que tenemos por esta nuestra labor.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Logramos dar una visión 360 en cuanto al tema de perforaciones:

-Para neonatos profesionalizamos el servicio, dando a los padres la tranquilidad y confianza para poder perforar las orejitas de sus bebes sin dolor desde los 15 días de nacidas, esto lo logramos con especialistas a domicilio o con una red de pediatras aliados en consultorio, además de que es un procedimiento totalmente seguro, lo hemos logrado convertir en una experiencia en familia, pues además de que pueden estar seguros de que sus bebes no sufrirán ningún tipo de dolor, les damos una foto de recuerdo para que este momento quede plasmado como una maravillosa etapa del crecimiento de sus hijas.

- Los piercings en adultos de alguna manera han tenido un estilo gótico, aunque respetamos y apoyamos las tribus urbanas, nosotros logramos hacer de los piercing una tendencia como un tema estético, donde sin importar el género, las personas pueden lucir perforaciones con accesorios únicos que dan mucho estilo y aportan un sello distintivo para cada persona, además de esto, las perforaciones en adultos se realizan también con fines médicos, basados en principios de acupuntura hacemos perforaciones para el control de la migraña y la ansiedad que tienen excelentes resultados, mejorando la calidad de vida y logrando un look único para nuestros clientes.

En perforaciones, tanto para bebes como para adultos, cambiamos la asociación que tiene la perforación con el dolor, además de lograr una experiencia agradable, sin traumas y completamente segura, ofrecemos un servicio a domicilio con todas medidas de bioseguridad y brindamos a nuestros clientes un seguimiento que certifica un proceso de cicatrización idóneo y si por algún motivo hubiese alguna complicación, nuestros especialistas realizan visitas de control teniendo como prioridad la salud y bienestar de nuestros clientes.

6. ¿Soy feliz?

Somos inmensamente felices, con mi socio Juan estamos profundamente enamorados de lo que hacemos y esta pasión nos hace tener una visión clara de la expansión que queremos lograr. Mejorar e innovar y ver cómo una idea se vuelve un emprendimiento y a su vez esta se convierte en una empresa generando empleo, aportando al crecimiento y desarrollo de nuestro país con responsabilidad social empresarial, es muy gratificante, saber que cada uno de nuestros colaboradores están alineados con el propósito de servicio y ver que esto da como resultado el reconocimiento y la aceptación de nuestros clientes, nos llena de orgullo y nos motiva a seguir dando lo mejor de nosotros.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Nuestra empresa es nuestro proyecto de vida y esto se convierte, guardando las proporciones, como en un hijo, es muy difícil ponerle precio a un hijo, acá está puesto todo nuestro esfuerzo, empeño, voluntad, disciplina y dedicación, sin duda alguna es algo que va más allá de lo cuantitativo, sin embargo, estaríamos dispuestos a escuchar ofertas.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Lo más duro fue tomar la decisión de emprender, cuando iniciamos vencimos nuestros miedos, todo empezó a fluir, con mucha disciplina y dedicación nos fue más fácil recorrer este camino, dar el primer paso y tener la certeza y la confianza de que haciendo las cosas bien se conquistan grandes victorias, fue nuestra motivación e inspiración para seguir adelante superando todos los retos, obstáculos y adversidades que se pudieran presentar.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Así es, buena parte de nuestros sueños están cumplidos y podríamos decir que estamos viviendo un sueño, esto nos hace exigirnos cada día más, ver el reconocimiento y éxito que hemos tenido nos hace ratificar el compromiso que día a día tenemos con nuestros clientes, poniéndonos metas y objetivos cada vez más altos con la convicción de poder lograrlos, estamos proyectados para ser líderes en América Latina en perforaciones seguras de bebes y adultos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Lo que sigue es un proceso de expansión a nivel nacional, es decir, lograr presencia en todas las ciudades del territorio colombiano, estamos empezando el proceso de venta de franquicias a nivel internacional, ya contamos con presencia en Costa Rica y estamos en procesos con varios países a nivel Latam y Estados Unidos, además de esto, ya contamos con el primer centro de perforación en Bogotá para los clientes que prefieren visitarnos en vez de tener una perforación a domicilio.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que sí, como lo mencionaba antes, estamos proyectados a expandirnos a nivel nacional e internacional y por supuesto lograr implementar más centros de perforación en todo el país, queremos lograr que todas las perforaciones que se realicen en el territorio nacional sean sin dolor y de forma segura por nuestros especialistas, además de poder aportar a la salud y estética de todos nuestros clientes.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Claro que sí, pero en este caso lo importante no sería el aporte monetario que se lograra hacer, esta inversión debe ir acompañada de un aporte empresarial donde pudiéramos lograr una sinergia y de este modo expandir la empresa, manteniendo la excelencia los procesos, que es un factor fundamental que nos ha caracterizado siempre.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a dudar de nuestras capacidades, ni me dejaría vencer por el miedo, sin duda alguna esto frenó mucho nuestro camino como empresarios, aunque entendemos que es parte del proceso, aprendimos que hay que tomar riesgos con precaución, el miedo no puede ser la causa para el estancamiento de nuestros proyectos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nos inspiraron todas las personas que en este país emprenden, que a pesar de todas las adversidades que debemos enfrentar los empresarios, siguen generando empleo y aportando día a día al crecimiento y desarrollo económico de nuestra nación, nos gustaría seguir el ejemplo de José Maria Acevedo, el fundador de Haceb, un empresario incansable que sin duda alguna esta enamorado de lo que hace, por ello a sus 90 años sigue liderando su empresa.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Fracasamos en muchos emprendimientos previos, sin embargo, consideramos que cada uno de estos fracasos y errores que cometimos fueron perfectos y necesarios porque cada uno de ellos nos dejó un aprendizaje, que nos hizo adquirir la experiencia y el conocimiento que hoy tenemos, jamás hemos pensado en rendirnos, nuestro propósito, inspiración, visión y enfoque están claros y son nuestra motivación para seguir adelante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, pero si nos apoyamos mucho en el ejemplo y la experiencia de empresarios exitosos

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí, cualquier emprendimiento que aporte a la sociedad genera un impacto positivo, adicionalmente a esto, las nuevas generaciones que quieran hacerse piercing lo van a poder hacer de forma segura y sus padres estarán más tranquilos con estos procedimientos, debido a la idoneidad de nuestros procesos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Nos vemos con más responsabilidades, con más experiencia, prestando un excelente servicio en muchos países, evidentemente con un éxito proporcional a nuestro compromiso y dedicación, es decir, con un éxito arrollador y como lideres en el mercado, expandiéndonos por todos los rincones del mundo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Sin duda alguna para cualquier emprendedor es protagonista en el camino: su familia, tanto la familia de sangre como esa familia que elegimos que son nuestros amigos, esos amigos de buena vibra y de buenos consejos que comparten sus experiencias y aportan de forma positiva a nuestro crecimiento, esos que celebran nuestros éxitos como propios. Estos personajes han sido eje fundamental en todo nuestro proceso.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Indudablemente, si nuestras habilidades y conocimientos aportan al proceso de algún emprendedor lo ayudaríamos sin pensarlo, contribuir de forma positiva en el proceso de crecimiento y aprendizaje de colegas, facilitando y guiando sus experiencias, sería muy gratificante para nosotros.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro equipo está conformado por un grupo de colaboradores que están alineados con nuestro propósito de servicio y excelencia, yo, Andrés Matiz y mi socio Juan Torres, lideramos la compañía, apoyados por Diana, la esposa de mi socio quien en este momento ocupa la gerencia, cada uno de los integrantes de este proyecto es pieza fundamental para lograr la excelencia y calidad en el servicio que hemos logrado hasta ahora, también hacen parte fundamental de nuestro equipo muchos influencers y celebridades que han creído en nosotros y han aportado para que seamos tendencia, viralizando la perforación de orejas en nuestro país.

22.¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestro sello personal sin duda alguna es la calidad y compromiso con el servicio, cuando el propósito de una empresa esta basado en la calidad del servicio y la impecabilidad de la atención al cliente, convirtiéndolos en el objetivo principal y prestando el acompañamiento mediante visitas de control de los procedimientos, se logra que el éxito sea en resultado ineludible, obteniendo el liderazgo en el mercado.

Con este sello logramos no tener competencia, pues cada uno de nuestros especialistas sabe que al visitar un cliente el objetivo no es el pago, sino, una perforación exitosa y por supuesto un cliente satisfecho, este indiscutiblemente es nuestro factor diferencial.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

El aprendizaje más grande que tenemos es creer en nosotros mismos, creer que con dedicación, pasión por lo que hacemos, trabajo inteligente y bien direccionado es posible alcanzar metas, dejar el miedo y si no es posible dejarlo, enfrentarlo y hacerlo con miedo, pero también con mucha convicción. Para obtener grandes resultados es necesario salirnos de nuestra zona de confort, arriesgar y reinvertir en el proyecto como retribución a los ingresos generados, logrando innovación y excelencia en la prestación de nuestros servicios.

