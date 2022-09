La ingeniera que creó “la primera y única agencia de empleos verdes del país”

Jimena Gutiérrez Rúa, creadora de Talento Verde. Foto: Cortesía Talento Verde

“Edwin, soy Jimena Gutiérrez Rúa, finalista de Recon con mi emprendimiento Talento Verde”. Así fue como esta emprendedora noz contactó para contar su historia. ¿De qué se trata? “Talento verde se encarga de buscar a aquellas personas con las competencias ecológicas adecuadas o que estén dispuestas a desarrollarlas, para ocupar empleos verdes, es decir, empleos que ante todo son decentes y protegen y restauran el medio ambiente, y que harán posible que la sostenibilidad ambiental sea una realidad en nuestro país”. Entonces, en línea con lo que nos contaba, le preguntamos por el impacto que había alcanzado: “Hemos conectado a la población con más de 1800 empleos verdes en todo Colombia. Hemos realizado más de 10.000 orientaciones laborales para que las personas hagan carreras laborales sostenibles. Aproximadamente el 65% de los empleos verdes colocados han sido para mujeres. Hemos recibido más de 10.700 aplicaciones a las oportunidades de empleo verde. Estamos en 27 departamentos de Colombia, pues nuestra operación virtual nos permite tener cobertura nacional. Todos nuestros eventos presenciales han sido bajos en carbono, promovemos la movilidad sostenible entre los asistentes, tenemos una política de cero plástico y apoyamos a emprendimientos locales. Somos reconocidos internacionalmente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con nuestro modelo de atención en empleos verdes”. Así que, sin más presentaciones, esta es la historia de Jimena Gutiérrez Rúa y de su emprendimiento social llamado Talento Verde en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 33 años. Estudié ingeniería industrial en la Universidad Nacional, soy Especialista en gerencia del desarrollo humano y Magister en desarrollo humano organizacional de la Universidad EAFIT, investigadora de las prácticas de recursos humanos que impactan la estrategia de sostenibilidad ambiental en las organizaciones.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

A partir de una de las limitaciones para la implementación de la política de crecimiento verde en Colombia en lo que se refiere a la escasez de capital humano que haga posible el crecimiento verde, en octubre de 2018 nace Talento Verde, como la primera y única agencia de empleos verdes del país, autorizada por el Servicio Público de Empleo y el Ministerio de Trabajo, que busca y desarrolla el talento para la sostenibilidad ambiental en Colombia.

Talento verde opera como una agencia de empleos verdes virtual, lo que nos permite tener cobertura a nivel nacional, y al ser parte de la Red de prestadores del Servicio Público de Empleo, tenemos una metodología de trabajo de inclusión laboral con enfoque en el cierre de brechas.

Nuestras 3 líneas de trabajo principales:

1) La conexión de la oferta y la demanda de empleos verdes: conectamos a las personas con oportunidades de empleo verde y a las organizaciones con el mejor talento verde disponible, a través de diferentes servicios de gestión y colocación.

2) El fortalecimiento de la empleabilidad en el mercado laboral verde: generamos estrategias y acciones de inclusión laboral con distintos aliados (como ferias de empleo verde, talleres de desarrollo de competencias ecológicas, orientaciones laborales, programas de mentorías, etc), que permitan que la población tradicionalmente más vulnerable, o a aquellos afectados por el cambio climático o la implementación de una agenda de sostenibilidad, ocupen a futuro un empleo verde.

3) Asesoría en empleos verdes y transición justa: asesoramos a diferentes actores del sector público, privado y academia para que promuevan una agenda de empleos verdes y transición justa.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

En primer lugar, fue muy importante identificar la oportunidad o necesidad del mercado en una política pública como lo es la política de crecimiento verde. En segundo lugar, perdiendo el miedo a hablar y a encontrar aliados estratégicos. Todo lo que se trate de la implementación de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), necesita que se aplique el ODS 17 que es el de alianzas, la suma de esfuerzos tiene más eco que hacer las cosas uno solo. En tercer lugar, rodeándome de un buen socio y de un buen equipo de trabajo y, finalmente, teniendo mucha tolerancia a la frustración. Cuando emprendes los resultados no necesariamente son inmediatos, a veces los caminos son más largos para unos y más cortos para otros, creo que es esencial vivir el proceso individualmente, sin compararse y disfrutarlo, pero más allá de eso, ser persistente y creer en el poder de tus ideas.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El dinero para poner a marchar a Talento Verde salió de los aportes de los socios, Mario Alejandro Giraldo, y yo. Esos aportes básicamente son ahorros y dinero que se destinó de otras actividades que hacemos cada uno. Por ejemplo, Mario es docente universitario y consultor, y yo soy consultora internacional en empleos verdes y transición justa, parte de nuestros ingresos en estas actividades se destinaron a capitalizar nuestro emprendimiento.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos generando trabajo decente e inclusivo que además de proteger y preservar al medio ambiente, está permitiendo que la población colombiana mejore sus ingresos y sus medios de vida, rompiendo círculos de pobreza y desigualdad, y contribuyendo al crecimiento verde en el país.

6. ¿Soy feliz?

Lo soy, una de las cosas que más me conecta con esa felicidad es poder hacer lo que me apasiona y además saber que con eso puedo ayudar a otros, y aunque no todo es perfecto, me disfruto el proceso segundo a segundo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No en este momento, todavía lo sentimos como un hijo para el que queremos estar presentes y verle florecer. Sin embargo, eso no quiere decir que en el largo plazo no lo pudiéramos considerar.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

No ha sido fácil porque el camino del emprendimiento tiene muchos obstáculos. A eso le sumamos que elegimos un tema sobre el que pocos actores están sensibilizados, pero es un asunto al que hay que abrirle camino urgentemente porque la crisis climática no da espera. El desconocimiento sobre empleos verdes a veces limita nuestra gestión, pero también eso ha sido la oportunidad para reinventarnos una y otra vez para llegar al público que queremos llegar. Dicen por ahí que hay que “insistir, persistir y nunca desistir”, creo que en este caso es un consejo sabio, pero definitivamente, priorizando tu salud y bienestar, encontrar el balance perfecto entre la vida personal y el trabajo es algo que nos cuesta mucho en este camino, pero hay que buscarlo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

El sueño no acaba, siempre le salen ramas nuevas. Creo que Talento Verde es como un arbusto al que todavía le falta crecer más y generar más frutos, es decir, más triple impacto.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Hay todavía un reto de consolidarnos en todos los departamentos de Colombia, hoy tenemos mayor presencia en Cundinamarca y Antioquia, y sabemos que hay afuera muchas personas y organizaciones de otros departamentos que quieren vincularse a este mercado laboral emergente.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, definitivamente. El término “empleo verde” es utilizado mundialmente y, como tal, también deben ser gestionados en otros países ¿Por qué no pensar en una operación transnacional de Talento Verde?

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Hay seguramente muchos inversionistas afuera que no conocemos y que pudieran tener no solo el dinero, también la voluntad de potencializar emprendimientos como el nuestro, las propuestas son para estudiarlas y sabemos que en algún punto necesitaremos más capital para crecer.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

A hoy, no hay nada de lo que me arrepienta o de lo que no haya aprendido. Como decía anteriormente, el camino no es fácil, pero a pesar de todo, es muy gratificante ver que con aciertos y desaciertos uno va sacando adelante su emprendimiento, sobre todo cuando tiene un propósito mayor, que no se reduce únicamente a hacer dinero.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

En parte, mis papás me inspiraron a apostarle al emprendimiento social, no porque fueran empresarios, de hecho son médicos, pero siempre me enseñaron de la vocación de servicio, sobre todo en aquellas poblaciones más vulnerables. Por otro lado, tuve un gran ejemplo de mi hermana, ella también es emprendedora, la admiro y la considero mi role model.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Claro, no siempre las cosas salen como las planeamos y tampoco siempre tienes la misma fuerza mental para asumirlo sin que te genere algo de ansiedad lo que venga a futuro. Considero que los emprendedores debemos hablar más de las frustraciones, de las lecciones aprendidas, hacer redes de apoyo, porque la carga emocional a veces es pesada y es importante priorizar nuestra salud mental, sobre todo cuando se deposita tanto de ti en algo que puede no resultar.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

En este momento hacemos parte de la comunidad de emprendimientos sociales de Recon Colombia, después de quedar finalistas en su convocatoria 2021. También hacemos parte de comunidades de emprendedores como ¡Nos une el propósito! y “el Avispero Verde”.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Definitivamente trasciende. Poder conectar a las personas con oportunidades de empleo de calidad a la par que se contribuye a la protección y preservación del medio ambiente, es uno de los motivos más grandes por los que nos levantamos todos los días a seguir “pedaleando” este emprendimiento. Saber que con lo que hacemos abordamos desafíos sociales como la pobreza y la desigualdad y, además, desafíos ambientales como la crisis climática hace que cada recurso que invertimos en Talento Verde valga mucho más la pena, porque estamos invirtiendo en la sostenibilidad de nuestro territorio, y eso va más allá de asegurar que se suplan las necesidades del presente, también que las generaciones futuras tengan la posibilidad de suplir las suyas.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo llevando a Talento Verde a otros contextos, en países de Latinoamérica y el caribe. Los empleos verdes tienen un gran potencial para la región y Talento Verde será la primera opción para gestionar millones de ellos. También quiero tener un equipo directivo muy consolidado, que me permita enfocarme en aspectos más técnicos de lo que hacemos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido muy importantes, ellos conocen de cerca las más grandes batallas que he tenido que sortear con Talento Verde y siempre he encontrado una voz de aliento, mucha calidez y empatía. Rodearse de personas que crean en ti, que se alegren con tus triunfos y que en los fracasos busquen cómo ayudarte, es un regalo muy bonito que he tenido el privilegio de recibir. Para mí, todos ellos han sido como el grupo de porristas o de aficionados que te hacen más agradable el partido.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, es muy bonito poder aportar con el ejemplo, con las historias de cómo nos caímos y cómo nos levantamos, con las lecciones aprendidas, etc. Por otro lado, me encanta la idea de implementar una política organizacional en la que entre las primeras opciones de proveedores de Talento Verde estén los emprendedores con propósito. Encontrar quién crea en tu producto o servicio cuando estás en una etapa temprana es uno de los alicientes más grandes para continuar el viaje y alcanzar la meta.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Uno debe rodearse de personas mejores que uno, que sepan lo que uno no y que estén conectados con el propósito de tu emprendimiento. Mi equipo es el motor para hacer realidades muchas ideas, son realmente aliados que han creído en el poder que tenemos para transformar nuestro entorno. Ellos son: Laura Saldarriaga (Comunicadora social y periodista), Luisa González (Politóloga y Magister en gobierno y políticas públicas), Sandra Roldán (Contadora Pública) y Mario Alejandro Giraldo (Ingeniero de control, Magister en ingeniería y candidato a Doctor en Sistemas Energéticos).

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy una persona muy sensible, que no es ajena al dolor de los otros y quiere ayudar con lo poco o mucho que tiene a transformar esas realidades. Desde muy niña estudié música y eso forjó en mí una disciplina y una orientación al resultado que hoy como adulta agradezco, porque me ha permitido aplicarlo a Talento Verde y a todo lo que hago. Me considero un verdadero agente de cambio y soy muy consciente de que el éxito no me lo da el dinero con el que logre llenar mis bolsillos, sino lo feliz que he sido con cada cosa que he logrado, por poco o mucho que sea. Soy de esa gente pequeña, que si no estoy mal, es Eduardo Galeano quien lo dice, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, se puede cambiar el mundo.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Mi mamá muy sabiamente me dice: “Si te desesperas, las cosas son como son, si no te desesperas, las cosas son como son”. A veces la impaciencia por lograr el resultado nos agota tanto que lo único que lleva es a desgastarnos física y mentalmente. Este proceso definitivamente me ha enseñado a ser más paciente, es de las cosas que más rescato.

Han sido muchos los aprendizajes, pero los principales han sido:

· Creer en uno y en lo que se es capaz de hacer, es vital para que otros resuenen con tus ideas.

· El dinero no debería ser el fin, por el contrario, debería ser el medio para lograr más impactos, sin embargo, es importante alcanzar la sostenibilidad financiera para poder escalarlos.

· Hay que incluir en la ecuación del emprendimiento la innovación.

· Hay que rodearse de un equipo mejor que uno.

· Hay que gestionar alianzas estratégicas, sobre todo en proyectos que promuevan la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para mejorar los impactos.

