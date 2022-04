Ellos crearon una empresa que busca transformar el turismo con arte e innovación

Ellos son Juan David Galindo y Juan Pablo Toro, los emprendedores que encontraron en el turismo una oportunidad para construir país. Foto: Cortesía Vaova Travel

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Juan Pablo Toro, 32 años, Derecho y Administración. Sin embargo, he ejercido muy poco como abogado o administrador. Nunca he creído en los patrones ni en los caminos convencionales, así que me dedico a crear cosas, conectar personas y transformar lugares comunes en experiencias especiales que rescatan lo más auténtico de nuestra cultura.

Juan David Galindo, Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes con un MBA de Harvard Business School.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Desde pequeño me encantaba organizar experiencias de viaje con mis amigos y mi familia, buscando siempre imprimirles mi huella y que los viajes se convirtieran en una oportunidad para fortalecer el relacionamiento entre las personas que viajaban. Y uno de los retos más grandes a los que me enfrenté fueron las agencias de viajes tradicionales y acartonadas. Era muy frustrante ver que todos hacían exactamente lo mismo y, que mientras el mundo evolucionaba a toda velocidad, la industria del turismo se quedaba rezagada.

Con esa preocupación surge VAOVA Travel: una empresa que busca estimular la creatividad del viajero y darle una voz activa en la planeación y ejecución del viaje. Nosotros no vendemos paquetes turísticos, ni tiquetes aéreos, ni noches de hotel: vendemos experiencias de viaje, apalancados en un modelo de negocio de base tecnológica, que integran diferentes expresiones artísticas y culturales para conectarlos con lo más auténtico de nuestro país. Es por eso que decimos que el turismo es el oficio a través del cual logramos que nuestro arte simplemente suceda. Por ejemplo, hacemos carnavales en las Islas del Rosario, donde rescatamos lo mejor de la gastronomía, la biodiversidad y la música del Caribe; o creamos eventos en Medellín con artistas que lideran procesos de transformación social, y donde convergen el grafiti, la gastronomía local y el hip-hop.

Hasta el momento hemos ofrecido estas experiencias a más de 6000 estudiantes de programas de MBA, Gobierno y Derecho en EEUU y Europa. Uno de los logros más importantes es que, a través de la tecnología, podemos operar grupos hasta de 500 personas simultáneamente, divididos en tres hoteles diferentes y en varias actividades, diseñando experiencias de viaje completamente diferentes. El reto que tenemos ahora es llevar esta propuesta de valor a otros destinos. Ya empezamos con México y en Colombia ya estamos organizando experiencias de viaje a empresas, grupos VIP y casas de incentivos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Esto es un proceso de maduración constante, que inicia con mi pasión por mostrar lo mejor de nuestro país, y se fortalece en el 2016 cuando uno de mis mejores amigos y ahora el CEO de VAOVA Travel, Juan David Galindo, se fue a hacer su MBA a Harvard y me pidió que le organizara un viaje para 120 amigos de su clase. Con esa experiencia entendí que nuestro servicio era innovador y que merecía replicarse a otros programas y universidades. Así nacieron los treks universitarios de VAOVA, una de nuestras principales líneas de negocio, y con ellos le dimos el empujón definitivo a nuestra operación.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Nuestro modelo de negocio es muy sostenible y el crecimiento se da de manera orgánica, y más porque siempre invertimos las utilidades en la mejora continua de VAOVA. La operación inició con fondos propios, pero luego la misma dinámica de nuestros clientes nos impulsó a seguir creciendo, y aun cuando el COVID-19 trajo dificultades significativas para la industria, logramos adaptarnos con experiencias virtuales, que luego retomamos en el marco de la reactivación, dándole continuidad a nuestro trabajo con el amor y la creatividad que nos siempre nos han definido.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Adicional a nuestra apuesta por las experiencias y un turismo diferente, en VAOVA trabajamos para transformar la imagen de nuestro país. Soy un fan de Colombia desde que tengo memoria y mis logros personales y profesionales han estado unidos a los logros del país. Gracias a nuestro trabajo hemos tenido la oportunidad de romper con los prejuicios con los que llegan los turistas, y hemos logrado mostrarles que acá hay personas echadas para adelante, berracas, líderes locales con proyectos e historias que merecen ser reconocidas por los que visitan nuestro país. De hecho, algunas de esas historias las compartimos en nuestras redes sociales como Instagram (@vaovatravel) y YouTube. En general, hemos logrado educar con buena onda y potencializar proyectos y emprendimientos que han encontrado una oportunidad de desarrollo profesional en el sector del turismo.

6. ¿Soy feliz?

Estoy muy feliz, hemos crecido mucho. Como parte de nuestra visión estratégica, este año llegó Juan David Galindo para asumir el rol de CEO, un ingeniero industrial de la Universidad de los Andes con un MBA de Harvard Business School que trabajó varios años en McKinsey & Company. No solo es una de las personas que apoyó a VAOVA desde su gestación, sino que además tiene la preparación y la energía necesaria para llevar a la empresa a un siguiente nivel. Con la llegada de Juan David, yo complementé mi rol como fundador con el de gerente de happenings, el “corazón de las ideas” de VAOVA y la esencia que dio origen a esta compañía hace más de 5 años.

Es gratificante poder hacer todos los días lo que verdaderamente me apasiona, pero sobre todo, lo que me hace aún más feliz es que las oportunidades que tiene el sector del turismo para generar desarrollo, crecimiento económico y generación de oportunidades son cada vez más tangibles. Esto nos permite tener más personas involucradas en la construcción de país a través de la articulación de diferentes visiones y puntos de vista en pro de la maximización del impacto social.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En el ecosistema de emprendimiento muchas personas hacen empresa para valorizarla y venderla después de un tiempo, lo cual me parece completamente válido. Sin embargo, este no es mi caso. Llevo más de 15 años dedicado a crear experiencias insuperables que difícilmente se pueden conseguir a través de otras empresas de turismo y creo genuinamente en el valor de lo que hacemos. No es un negocio: es un compromiso con el país.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

No ha sido fácil. El turismo es una industria que depende de muchos actores: hoteles, aerolíneas, restaurantes, guías turísticos, empresas de transporte, etc., y también depende de la imagen del país en el exterior. En los últimos años, hubo retos que pusieron a prueba nuestra resiliencia: en el 2018 tuvimos que operar un grupo de más de 300 estudiantes durante el paro en Avianca; luego tuvimos a otras 300 personas durante las protestas de noviembre de 2019, asumiendo las dificultades que, por ejemplo, un toque de queda implicaban con los viajeros. Y luego tuvimos la pandemia, que generó múltiples cancelaciones con pocos días de anticipación. Pero hoy puedo decir con mucha gratitud que salimos adelante, con muchísimos aprendizajes, y hoy más que nunca creemos en nuestro país, en el turismo como motor de cambio y de progreso, y en la importancia de estar todos unidos.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

El sueño va transformándose, y yo creo en la importancia de retarse a mediano y largo plazo. Si bien logré lo que quería hace 4 años, hoy el sueño es otro, y con Juan David y el equipo de VAOVA estamos trabajando para alcanzarlo: convertirnos en la alternativa más innovadora en el turismo de grupos en Latinoamérica, y ser reconocidos por articular a los diferentes actores de la industria alrededor de un objetivo en común, que es construir país.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Durante el 2021 recibimos a más de 1.200 personas para conocer el país, todos estudiantes de los mejores programas de MBA en Estados Unidos; y superamos de una manera contundente nuestras cifras del 2019. Para este año ya tenemos unos objetivos definidos. En la línea de treks universitarios, ya trajimos a más de 300 y esperamos cerrar el año con 2.700 viajeros adicionales.

Asimismo, vamos a abrir una línea de negocio de viajes corporativos y de incentivos. Estos son viajes con perfiles VIP; de hecho, ya tenemos confirmado un grupo de ejecutivos que estarán llegando durante este semestre a Medellín, Cartagena y el Eje Cafetero. Estas personas tendrán experiencias y fiestas exclusivas, entre otras. Con esta nueva línea de negocio, y con nuestros proyectos en otros países de Latinoamérica, esperamos triplicar nuestras ventas y el número de viajeros que recibiremos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Ese es uno de los grandes retos de emprender. Cuando empecé hacía de todo un poco y la experiencia de viaje sin duda estaba por encima de la escalabilidad. Hacía viajes en todo Colombia, y en Latinoamérica, África y Asia para todo tipo de perfiles. Con el tiempo aprendí la importancia de las renuncias estratégicas y ágiles, lo que nos ha permitido acercarnos cada vez más a la escalabilidad, que hoy en día es un pilar fundamental de nuestro modelo de negocio, procesos y equipo. Eso será lo que nos permitirá transformar la imagen de este y otros países a escala, y revolucionar la forma como se hace turismo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si bien hasta el momento hemos logrado crecer y multiplicar las ventas anuales sin tener que levantar capital, nuestra visión se ha vuelto más ambiciosa, y entendemos que es necesario crecer rápidamente para poder impactar a más personas y proyectos locales. Sabemos que tenemos un producto exitoso que merece ser replicado a otros países y mercados y no queremos que el capital sea un obstáculo para alcanzar el sueño que nos trazamos como compañía. Por esta razón no descarto la posibilidad de levantar fondos a través de deuda o capital. Lo que sí es importante es que el día que lo hagamos, será con aliados que compartan nuestra forma de ver el futuro y que consideren, como nosotros, que la maximización del impacto social es nuestro objetivo final.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Tomar decisiones con miedo. Cuando llegó la pandemia sentí mucha incertidumbre y por el miedo al futuro detuve el proceso de crecimiento varios meses. En retrospectiva, creo que en esos momentos de incertidumbre es cuando más riesgos se deben tomar.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi papá, Jaime Toro. De él he aprendido la importancia de ser una persona integral: lo clave que es lograr balancear el trabajo con la vida personal y la familia. También la honestidad ante cualquier cosa y lo más importante, ser una buena persona: motivar, oír y apoyar a la gente. Además, me inspiran sus ganas de siempre seguir aprendiendo. Le heredé la curiosidad para poder hacer las cosas cada vez mejor.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces. Asumir riesgos implica tomar decisiones de forma rápida y se vuelve muy fácil fracasar. Lo mismo pasa cuando uno quiere crecer a nivel de creación de nuevos destinos, mercados o productos. Es imposible que todo salga bien siempre y fracasar se vuelve importante para poder hacer renuncias estratégicas y aprender.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

He sido parte de varios procesos de mentoría y aceleración, y con Endeavor estuvimos en el programa Endeavor Next donde me asignaron a un mentor padrino. Todo esto sin duda me ha agregado mucho valor y me ha generado confianza y seguridad para tomar decisiones. Si bien no siempre se deben tomar los consejos externos, porque nunca hay un camino perfecto, sí es muy valioso encontrar a personas con las que uno se siente identificado como emprendedor y persona, con experiencias y luchas similares a las propias.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Tiene que trascender. Creemos firmemente que el turismo tiene el poder para mejorar la calidad de vida de la gran diversidad de personas que hacen parte de la industria.

Actualmente, tenemos un proyecto llamado Comunidad VAOVA, que busca conectar y generar oportunidades para personas que creen que es posible construir país desde el turismo y que, como nosotros, ven el potencial que tiene el turismo en Colombia para convertirse en una verdadera palanca de crecimiento y desarrollo económico. Esperamos que en un futuro no muy lejano esta comunidad se convierta en una plataforma muy importante para formar personas de la industria en habilidades blandas, inglés y servicio.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En el futuro inmediato se viene un plan muy ambicioso que implica seguir apostándole a la tecnología, la creación de nuevas actividades, y la conformación de un equipo mucho más grande que comparta nuestro sueño y nuestro amor por el país. Además, tenemos en el norte dos nuevas líneas de negocio en Colombia y fortalecer nuestra presencia en México y otros países en Latinoamérica. En 10 años esperamos ser la empresa más importante para el turismo de grupos en Colombia y además ser reconocidos como la mejor alternativa para vivir las auténticas experiencias locales para estudiantes de MBA, Gobierno, Derecho y otros programas de posgrado de EEUU, Europa y Asia.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Emprender no es sencillo en un mundo que cambia y evoluciona muy rápido. Es como una montaña rusa de emociones, donde uno pasa de la euforia a la frustración en un minuto. Mi esposo, mis papás, mi hermano y mis amigos han jugado un rol esencial. Todos han sido maravillosos porque siempre me han reconocido en los momentos importantes, han sido críticos cuando lo he necesitado y me han dado un empujoncito -que resulta determinante- en los momentos más difíciles.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto. Creo en el liderazgo colectivo y sobre todo en la industria del turismo que es tan intensiva en personas y en proyectos. No solo ayudaría, sino que seguiría trabajando en una relación constante con otros emprendedores, porque el futuro depende de nuestra capacidad de escucharnos y crear conjuntamente.

21. ¿Qué papel juega mi equipo? ¿Quién es?

Todo el mundo habla sobre la importancia de conformar equipos exitosos para sacar adelante proyectos. Y creo que sin duda es una de las discusiones clave dentro de las organizaciones. No mienten quienes dicen que las personas y la cultura organizacional son las ventajas competitivas más importantes de las empresas. Hoy las posibilidades del talento son tan amplias que uno tiene que construir un sueño para motivar a la gente y enganchar con la visión colectiva.

En ese sentido, por supuesto, nuestro equipo es el activo más importante que tiene VAOVA. Ha sido un proceso muy bonito porque enamoramos al equipo con nuestra forma de ver el futuro de nuestro país. Con Juan David liderando la compañía, tenemos operando en Bogotá, Medellín, Cartagena y el Eje Cafetero un equipo core de más de 50 personas, más una comunidad de 250 integrantes activos en todos nuestros destinos, todos con una pluralidad de profesiones, personalidades y talentos, y sin duda la interdisciplinariedad ha sido una característica que ha hecho que este proceso sea muchísimo más enriquecedor e interesante.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi creatividad y mi propuesta del turismo alrededor de los happenings, un movimiento cultural de los años 60 que combinaba, en un solo evento, géneros tan diversos como la pintura, la música, la danza y el teatro. Con los happenings como punto de referencia, en VAOVA creamos experiencias que integran múltiples expresiones artísticas y culturales, como conferencias con políticos en galerías de arte, fiestas en jardines botánicos inspiradas en arte urbano, o recepciones en el aeropuerto con actores de teatro locales.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que lo que realmente hace que un proyecto sea sostenible es que exista un propósito que no sea la plata. Cuando lo financiero es el fin, para mí no se puede trascender. Nuestro propósito en VAOVA son los happenings, nuestra forma de:

1. Sensibilizar al viajero, mostrarle el país real y además divertirlo

2. Reconstruir la imagen del país encadenando proyectos artísticos y líderes de comunidades locales en cada experiencia que viven nuestros viajeros. Eso es lo que le da un norte a VAOVA para motivar al equipo, gozarnos lo que hacemos y tener un impacto positivo en el país.

También he aprendido que, a medida que el proyecto crezca, el propósito también tiene que crecer, volverse más profundo y ser comunicado tanto interna como externamente. VAOVA es cada vez más grande en número de viajeros, colaboradores y ventas. De la misma forma, nuestro propósito ha crecido para poder impactar cada vez más y más gente y aportar al desarrollo del país desde el turismo.

