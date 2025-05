¿Quiénes proponen contribuir con el 8 % del crecimiento de la economía a 2030?

La presentación fue liderada por Camila Salamanca (Endeavor), Simón Borrero (Rappi) y José Vélez (Bokld). Foto: Endeavor

Era agosto de 2016 y en una pequeña sala rodeada de paredes hechas en vidrio, junto con un colega de la redacción de El Espectador, montábamos una cámara de video para grabar un par de declaraciones de un emprendedor. Vestía una chaqueta naranja, jeans y zapatos opacos de color negro. Sonrisa amplia y cargado de positivismo. Ya habíamos conversado cerca de una hora. Eran los tiempos de la grabadora digital y el video era un asunto incipiente. Le pedimos consejos para emprendedores y que contara, de manera muy escueta, algo de su propia historia emprendedora.

Su historia resultaba interesante para nosotros, los periodistas, acostumbrados a contar siempre las de negocios tradicionales, con modelos de negocios tradicionales, presidentes de compañías tradicionales y resultados tradicionales. Lo que él contaba, claro, era disruptivo: venía liderando una aplicación que ya estaba entre las 20 más innovadoras del mundo de acuerdo a las propias tiendas de los sistemas operativos de los teléfonos celulares; para ese instante ya tenía 400.000 usuarios activos -lo que era comparable con llenar el estadio El Campin diez veces-, vendía 2,7 millones de dólares al mes -una cifra que no muchas empresas jóvenes podían demostrar- y ya había conseguido que doce fondos internacionales invirtieran en ella -hoy esto es frecuente, pero para ese instante muchos no tenía ni idea de que existían fondos de inversión-.

Recuerdo que lo que grabamos con la cámara nunca se publicó, pero su historia, en texto, sí salió en la edición impresa y en la versión digital. Fue una de las más leídas y compartidas en ese mes. ¿Cómo explicamos en ese instante un negocio que no era tan claro para todo el mundo? Así: “Imagine que está en su casa, preparando la cena, y olvidó el queso parmesano. Toma su teléfono, abre la aplicación Rappi, lo pide y en 15 minutos se lo llevan a su casa. O, por ejemplo, quiere comprar un helado, el mercado de toda la semana, las carnes y mariscos o, incluso, el mejor plato de uno de los restaurantes exclusivos de la ciudad. Pues antes de media hora, si lo solicita por Rappi, lo tendrá en su casa. Si su necesidad es de ropa, también se la compran y se la llevan. Y para romper con el tradicional esquema, si lo que requiere es dinero en efectivo, pues lo tendrá más rápido en la puerta de su apartamento que si saliera a buscar un cajero electrónico. Ah, también le sacan el perro”.

Sí, el emprendedor era Simón Borrero y fue una de las primeras grandes historias que publicamos en la sección de Negocios de El Espectador, cuando pocos se atrevían a darle espacio a la creación de negocios, a los emprendedores. Y con Simón y Rappi, también se empezó a visibilizar una red que hoy es de las más prestigiosas en el ecosistema emprendedor colombiano: Endeavor, la misma que ha ayudado a crecer a marcas como Rappi, Bodytech, Habi, Bold, Siigo, Puntored, Enmedio, Chiper, Simetrik, Platzi, Crezcamos, Home Burgers, Mensajeros Urbanos, Puppis, Torre, Poke y La Haus, entre otras, todas juntas compañías que mueven más de 5 billones de dólares en ingresos, lo que representa un 1.5% del PIB de todo Colombia.

Y ahora, casi 10 años después, todavía con Simón a la cabeza de Rappi, pero ya convertido en unicornio (valorada en más de US$1.000 millones) y protagonista de todo el ecosistema de alto potencial, esta semana Endeavor presentó lo que ha llamado su MEGA 2030, que al mejor estilo de las grandes compañías multilatinas, se trata de la meta a cinco años que tendrá con todas las empresas que hoy hacen parte de esta comunidad y eso es que “se proponen contribuir con el 8% del crecimiento de la economía de Colombia en 2030″. Nada más, ni nada menos.

¿De dónde salen esos números? Endeavor lleva operando 18 años en Colombia y actualmente son 45 las empresas en su portafolio que “en 2024 crecieron 2,7 veces más rápido que el PIB nacional y han generado más de 23.000 empleos formales”. Así que, sobre esa base, se pusieron la vara bastante alta. “Los emprendedores Endeavor no solo están construyendo empresas exitosas. Están redefiniendo el futuro productivo de Colombia: generando empleo de calidad, atrayendo inversión y retribuyendo al ecosistema emprendedor con una cultura de colaboración y conocimiento compartido. Con la MEGA 2030, queremos amplificar ese efecto multiplicador que ya está transformando regiones”, dice Camila Salamanca, directora Ejecutiva de Endeavor Colombia.

¿Qué es lo que hace distinta a esta organización y por qué se comprometen con números tan altos? Esto nos había dicho, precisamente, Camila en entrevista con El Espectador: “Una vez el emprendedor entra en la red, somos una organización de, por y para emprendedores. Es una gran comunidad de emprendedores que si bien no están todos en los mismos sectores, si bien no todos han pasado por los mismos caminos, pues comparten muchísimas cosas en común. La primera es que montaron de cero unas compañías, que eso no es para nada fácil. Tienen acceso a esa red (Endeavor está en 45 países) y a esa comunidad de emprendedores con la que pueden discutir y rebotar ideas entre pares, por llamarlo así de alguna manera. Tenemos una serie de servicios que de manera simplificada, digamos, ahí vienen todo el tema de acceso a capital, cofinanciación, que es una parte relevante para los emprendedores; el acceso a talento, les brindamos diferentes maneras de recursos para que puedan resolver retos a través de gente o de formarse ellos en universidades, etcétera. Y otro que se llama acceso a mercados, que es la posibilidad -como es una red global-, la posibilidad de conectarlos con otros países cuando tienen interés en ir”.

Lo que está más que claro, y es noticia, es la meta que se pusieron a 2030 como grupo de amigos empresarios de alto potencial. “Todas las 45 compañías activas del portafolio de Endeavor Colombia están comprometidas con la MEGA 2030, y se estima que al menos cuatro nuevas empresas se sumen cada año. Desde diversas industrias y con una visión compartida, estos emprendedores aportarán de forma sostenida al crecimiento del país", informaron durante la presentación.

Para Julio Rojas Sarmiento, presidente de la Junta Directiva de Endeavor, “contribuir a la aceleración del crecimiento económico sería un aporte invaluable a Colombia, ya que nada genera mayor bienestar colectivo que una economía en expansión que premia la productividad y la innovación. Es cierto que el crecimiento económico no lo es todo, pero sin él, lo demás es imposible”.

¿Y cómo se sabrá si van cumpliendo con la tarea prometida? “La evolución de la MEGA 2030 será monitoreada anualmente con base en los ingresos reportados por las compañías del portafolio y su contribución al PIB, permitiendo visibilizar logros, ajustar estrategias y mantener vigente el compromiso con el desarrollo económico de Colombia. Endeavor acompañará a las compañías a través de la asesoría estratégica, conexiones con la red de mentores e inversionistas, así como otras herramientas del modelo de escalamiento que la organización ha desarrollado a nivel global”.

Y la máxima, como aquel agosto de 2016, cuando era historia desconocida, la volvió a soltar Simón Borrero en este mayo de 2025: “Emprender es mucho más que una opción de vida, es una forma de construir país. La MEGA 2030 busca despertar esa mentalidad de crecimiento, de impacto, de escalar en serio. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer?“. Y tiene razón. Hay que pasar a hacer y dejar de pensar en hacer, porque de buenas intenciones no se hace empresa, hay que hacerlas realidad.

Esta es la lista de las 45 empresas que firmaron el compromiso:

1. Addi

2. Ontop

3. Aldeamo

4. Alegra

5. Adsmovil

6. Bia

7. Bodytech

8. Bold

9. Bunny Studio

10. Campoalto

11. Crezcamos

12. Chef Burger

13. Chiper

14. Cobre

15. Crezcamos

16. Dynamo

17. Elenas

18. En medio

19. ERCC

20. ezytec

21. foodology

22. Frubana

23. Habi

24. Home Burgers

25. Instaleap

26. La Haus

27. Latir

28. Melonn

29. Platzi

30. Poke

31. Puntored

32. Puppis

33. R5

34. Rappi

35. refinancia

36. Siigo

37. Simetrik

38. servinformacion

39. SOS Asistencia

40. Tangelo

41. TUL

42. Tes América

43. Ubits

44. Widetech

45. Yuno

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚