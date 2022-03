Ellos elaboran queso con una receta artesanal que sabe a familia

Ellos son los creadores de una idea de negocio que resalta el sabor del Guaviare con un producto tradicional: el queso. Foto: El Espectador

“Tenemos en la casa los cinco ingredientes más importantes para que nuestros productos sepan a amor: Esmeray, Julieth, Juanita, Samuel y Miguelangel son la columna de una idea de negocio que con el paso del tiempo ha logrado conquistar el paladar de los comensales y turistas que visitan el departamento. A diario, motivan, enorgullecen y son el portavoz de una empresa que nació del corazón y que hoy en día hace parte de una oportunidad convertida en la puerta del éxito” hoy cuentan en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

40 años, Técnico en Ventas y Servicios

35 años, Bachiller

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació?¿Qué fue lo que creé?

La idea fue emprender con conocimientos heredados. Lo que hicimos fue que nuestra idea de negocio transmitiera lo que realmente nos dejaron como herencia: historia, conocimientos, sabores, sentimientos. Luego de ser empleado y sentir que no estaba haciendo lo que realmente me apasionaba, tuve la idea junto a mi esposa de crear una empresa que se dedicara a explorar sabores tradicionales, enfocados en un ingrediente popular y con todo el sabor colombiano: el queso.

Fam&sabores es un emprendimiento familiar que se dedica a la producción de quesillos, queso siete cueros, arequipe y mermeladas, todos estos enfocados en sabores artesanales.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Primero vencer el miedo, después de haberlo hecho entender que el conocimiento que tienes es valorado por las personas. Esto hace que se tengan más herramientas para aterrizar y ejecutar una idea que nace producto de la pasión y las herencias de nuestros abuelos.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Para empezar lo hicimos con recursos propios. Luego de eso decidimos invertir en la producción y oferta de nuestros quesos y mermeladas.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento?

Estoy logrando que mis hijos también estén enfocados en mantener esos conocimientos y tradiciones. Es una construcción que viene desde que son muy pequeños, teniendo espejos que se convierten en una escuela para que a futuro puedan emprender e incluso arrancar de ceros.

6. ¿Soy feliz?

Sí, en medio de nuestro emprendimiento hemos demostrado que en los momentos felices es donde hay que estar unidos. Ahí en ese proceso, se refleja el cariño, la solidaridad y el apoyo que se debe tener como familia.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No venderíamos porque nosotros somos la magia del emprendimiento. Por nosotros, el corazón de la empresa late y se consolida para que con el paso del tiempo, sea un ejemplo familiar para aportar al departamento y a la economía del país.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Siempre tuve espíritu de emprendedor, salirme de la zona de confort y volverme independiente me llenó de temores iniciales pero me di cuenta que puedo, que si hay un objetivo se puede lograr y que los desafíos hay que volverlos oportunidades.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Lo estamos cumpliendo y estamos en proceso de darnos a conocer más. Queremos que nuestros productos estén en la mesa de los hogares colombianos y que sean ellos mismos, los que hablen a partir del sabor y del significado que tiene la familia para emprender.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Fortalecer nuestros conocimientos y capacitarnos para llevar este emprendimiento a consolidarse como una gran empresa, generando empleo y motivando a otros para que cumplan sus proyectos a la hora de emprender.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro, estamos abiertos a nuevos conocimientos y eso hace que nuestra idea de negocio crezca, no solo en estructura sino en sentimiento propio teniendo como base lo que hacemos a diario.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa ?

Lo pensaría muy bien, porque como lo dijimos anteriormente nuestro emprendimiento es grande por la familia. Otro inversionista nos haría abandonar la idea inicial y desvirtuaría el propósito verdadero de nuestra idea.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Abandonar mi sueños, siempre hay que luchar por cumplir las metas que se tienen en familia y que impulsadas por el amor nos pueden llevar al éxito.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi familia es la columna vertebral de este proyecto. Nos gustaría seguir a los emprendedores, que empezaron desde cero y han logrado que sus ideas cuenten las historias de sus procesos y cómo han venido escalado en el tiempo.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, como lo mencioné anteriormente, cuando me ganaba un sueldo y tenía todo para estar en una zona de confort, todo era más fácil, pero cuando decidí emprender hubo momentos donde no vendíamos nada, la materia prima se dañaba y no teníamos con qué para volver a hacer el producto, eso me llevó a pensar que era mejor parar.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No. Hasta ahora empezamos a involucrarnos en procesos con la Corporación Mundial de la Mujer Colombia.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí, estamos llevando la gastronomía a otro nivel, queremos que los jóvenes conserven la tradición y encuentren en ella una oportunidad de destacar la región, los territorios y el departamento.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo con mi emprendimiento muy avanzado, contando mi proceso y motivando a mis hijos y demás personas para que trabajen por sus sueños desde el emprendimiento, que al final es una forma de encontrar un camino que está alumbrado por la dedicación, la disciplina y el compromiso.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia sin lugar a dudas ha sido mi gran motivación. Gracias a ellos me levanto todas las mañanas con todo el espíritu positivo para alcanzar nuestros objetivos y mantener el legado de los saberes y sabores de tradición de nuestros antepasados. En el caso de mis amigos, le han dado un poco de fuego cuando la hoguera se quiere apagar.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, claro. Les ayudaría en el proceso de entendimiento del camino de emprender y los beneficios que esto trae consigo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Un papel clave es la unión del trabajo en equipo, basados en el respeto mutuo para alcanzar nuestro propósito. En este caso mi esposa y mis hijos son la fuerza, la disciplina y el compromiso que tengo a diario para formar empresa en Colombia.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La pasión hace que ocurra una magia especial a la hora de crear nuestros productos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que los sueños se deben cumplir y que no debemos botar la toalla ni a la primera ni a la quinta caída. En algún momento, se van a ver los resultados de nuestro esfuerzo.

