Ellos enseñan educación ambiental a través de libros para colorear

Rodrigo Mutis y Sara Acosta son los creadores de La Zarigüeya Lectora, un emprendimiento que trabaja a favor del medio ambiente y la fauna, a través de pedagogía en libros para colorear. Foto: Cortesía La Zarigüeya Lectora

“Nuestra tarea si es trascendente porque estamos aportando para que muchas personas conozcan de manera sencilla y didáctica la importancia de proteger los ecosistemas de nuestra ciudad. Sentimos que sí hay un impacto positivo para nuevas generaciones, pues la mayoría de las personas que nos han comprado nuestros libros lo han hecho para niños pequeños, incluso hemos recibido videos de ellos muy emocionados, conociendo animales que no sabían que existían. También hemos estado realizando talleres en colegios y en algunos barrios en los que explicamos el tema de la biodiversidad urbana de una manera divertida e interactiva”, así lo cuentan Rodrigo y Sara, los dos emprendedores que le dieron vida a este proyecto que contribuye con el planeta.

Hablamos con ellos en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contaron:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Rodrigo Mutis, 31 años, Pregrado en Biología Universidad Nacional de Colombia, actualmente en segundo semestre de maestría en Geografía en la Universidad Nacional de Colombia.

Sara Acosta Morales, 27 años, Pregrado en Biología Universidad Nacional de Colombia, actualmente en tercer semestre de maestría en Ciencias-Biología Universidad Nacional de Colombia.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Cuando terminamos el pregrado yo ya había hecho algunas ilustraciones para divulgar mi trabajo de grado, Rodrigo sabía manejar programas de diseño y los dos habíamos decidido que nos íbamos a dedicar a la educación ambiental, así que decidimos hacer un libro para colorear que reuniera temas que nos interesaban mucho divulgar, como la ecología de mamíferos y la ecología urbana.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

En 2020 cuando estábamos en cuarentena estricta en la ciudad de Bogotá aprovechamos el tiempo libre para empezar a dibujar y diseñar nuestro primer libro.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Nuestro primer libro lo financiamos de manera colaborativa (Crowfunding) en la plataforma Vaki, compartimos las primeras imágenes sobre nuestro trabajo y nuestras primeras donaciones fueron de parte de amigos, familiares y profesores de la universidad.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con nuestro emprendimiento logramos que muchas más personas conozcan sobre la fauna de nuestra ciudad, y no solo eso, sino que también entiendan conceptos sobre biología y conservación de especies amenazadas. Con esta idea estamos cambiando la percepción que tienen los bogotanos (especialmente los niños) sobre especies poco carismáticas pero muy importantes para los ecosistemas como por ejemplo: las zarigüeyas, ratones de campo, musarañas y murciélagos.

6. ¿Soy feliz?

Sí, es muy gratificante ver la gran acogida que ha tenido el proyecto, hemos sentido el respaldo de la comunidad y estamos emocionados por lo que viene para nuestro emprendimiento.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo venderíamos, básicamente porque no solamente requirió capital financiero de nuestro esfuerzo, sino que también estamos aplicando muchas cosas que hemos aprendido, así que consideramos que es un toque muy personal que no sería reemplazable.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Al principio nos fue muy bien, sin embargo, en el último año si sentimos que ha sido duro porque los precios de los materiales, por ejemplo, el papel que únicamente se puede conseguir importado, subieron mucho y las ventas son menos, así que sentimos que en este momento si se hace más difícil que al inicio de la pandemia.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

En parte se podría decir que estamos viviendo nuestro sueño, de hacer nuestros propios libros y a la vez contribuir a la sociedad con este tema tan importante que es la educación ambiental, nos hace falta seguir creciendo, hacer más libros y tal vez otras cosas relacionadas a esto.

Le puede interesar: Ella diseña carteras de lujo artesanal que rescatan la artesanía colombiana

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Por el momento estamos trabajando en una publicación a color sobre tortugas marinas, nos parece importante porque todas están en alguna categoría de peligro de extinción según la UICN, y también porque protegerlas requiere de mucha conciencia social como por ejemplo evitar que lleguen plásticos al mar o mantener las playas de anidación protegidas, no comercializar o consumir sus huevos.

A futuro nuestro sueño es tener una editorial consolidada y también ayudar a otras personas a publicar sus proyectos de divulgación científica.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si es escalable, con el tiempo nuestro emprendimiento ha venido en crecimiento, empezamos con el libro de mamíferos, luego hicimos la campaña de peluches de fauna nativa “Abrázalos en Peluche y déjalos en su Hábitat”, luego sacamos el libro de aves e incluso pudimos hacer una edición de lujo, con stickers a full color y un afiche con fotografías de algunas aves.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Nos gustaría recibir inversión por parte de personas que compartan nuestra preocupación por la protección del ambiente y el cuidado de la fauna nativa.

13. ¿Qué no volvería hacer?

Por el momento sentimos que hemos tomado buenas decisiones con respecto a nuestro emprendimiento, queremos mejorar en aspectos de marketing para dar a conocer de una mejor manera nuestro trabajo.

14. ¿Quién me inspiro? ¿A quien me gustaría seguir?

Nos inspiraron nuestros profesores de la universidad, especialmente quienes nos enseñaron sobre la conservación del ambiente y la crisis de biodiversidad que afronta nuestro planeta. Nuestro modelo para seguir son las grandes editoriales de divulgación como la del Instituto Smithsonian de los Estados Unidos.

15. ¿Fracase en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No sentimos haber fracasado, tal vez si hubo algunos momentos duros cuando sentimos el riesgo de financiar nuestro proyecto y afrontar deudas por ello, pero hemos seguido adelante.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Nuestra tarea si es trascendente porque estamos aportando para que muchas personas conozcan de manera sencilla y didáctica sobre la importancia de proteger los ecosistemas de nuestra ciudad. Sentimos que sí hay un impacto positivo para nuevas generaciones, pues la mayoría de las personas que nos han comprado lo han hecho para niños pequeños, incluso hemos recibido videos de los niños muy emocionados conociendo animales que no sabían que existían. También hemos estado realizando talleres en colegios y en algunos barrios en los que explicamos el tema de la biodiversidad urbana de una manera divertida e interactiva.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y como veo a futuro mi emprendimiento , mi empresa?

Nosotros en este momento estamos buscando becas para completar nuestros estudios en el exterior, así que de aquí a 10 años esperamos haber terminado nuestros doctorados y tener una librería propia en la ciudad, esperamos tener más libros publicados y también colaborar para que otros colegas publiquen sus proyectos de educación ambiental.

19. ¿Qué papel ha jugado mi familia y mis amigos?

Nuestros familiares y amigos han sido un gran apoyo, cuando estábamos empezando nos ayudaron con donaciones y actualmente nos ayudan dando a conocer nuestros libros en otros espacios a los que nosotros no podemos llegar. También han sido un gran apoyo emocional en momentos duros.

Le puede interesar: Ella creó un gastrobar en Fontibón que rompe estereotipos sociales

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Efectivamente, la idea de consolidar una editorial es darle la oportunidad a otras personas que también tengan interés por la divulgación científica y la educación ambiental, a hacer posibles sus proyectos.

21. ¿Qué papel jugo mi equipo? ¿Quién es?

Somos Sara y Rodrigo. Desde el principio hemos trabajado juntos, nos apoyamos en todo, ya que ambos hemos colaborado en el proceso de producción, edición, promoción y distribución de nuestros libros.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Lo principal es que hemos hecho este trabajo con mucho cariño, nos hemos esforzado en enseñar las cosas lo más sencillo posible, pero sin perder la rigurosidad científica.

23. ¿Qué ha aprendido de todo esto?

Son muchos los aprendizajes que hemos tenido durante este tiempo, hemos aprendido mucho en temas financieros que antes ni siquiera considerábamos, hemos crecido tanto de manera artística como académica y también hemos tenido la gran oportunidad de conocer a muchas personas que comparten nuestros mismos intereses.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com).