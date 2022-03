Ella diseña carteras de lujo artesanal que rescatan la artesanía colombiana

Karen Lorena Burgos Negrette es la creadora de Lepitue, un emprendimiento que resalta la labor de la artesanía en Colombia. Foto: Cortesía Lepitue

“En la universidad, mientras me preparaba como abogada, en mis ratos libres, me dedicaba a diseñar carteras en tela de lona con intervenciones en tejidos. Así fue como con la ayuda de mi madre, sacaba colecciones de carteras y las vendía a mis amigas. La idea inicial de Lepitue, la desarrollé en el 2017. En ese entonces, creamos la propuesta, con su logo y nombre. La idea finalmente, se concretó en el año 2020, con el nacimiento de mi hija, quien fue mi gran inspiración para dedicarme a hacer lo que realmente me llena el alma: crear y diseñar sin limites” así lo va contando Karen Lorena Burgos, la abogada que le dio vida a esta idea de negocio y que hoy cuenta en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1. ¿Cuantos años tengo? ¿Qué estudie?

Tengo 39 años, Derecho.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuando nació?

Mi idea, fue diseñar carteras de lujo artesanal, fusionando cuero con intervenciones en cañaflecha y herrajes de alta calidad. Crear y diseñar, ha sido lo que me ha apasionado a lo largo de toda mi vida.

En la niñez observaba a mi madre en su maquina de coser Singer y eso me marco muchísimo, despertó un interés por conocer del universo de la moda; en mi adolescencia, ya me encontraba diseñando y cosiendo mi propia ropa y en la universidad, mientras me preparaba como abogada, en mis ratos libres, me dedicaba a diseñar carteras en tela de lona con intervenciones en tejidos. Así fue como, con la ayuda de mi madre, sacaba colecciones de carteras y las vendía a mis amigas.Pero la idea inicial de Lepitue, la desarrollé en el 2017. En ese entonces, creamos la propuesta, con su logo y nombre.

La idea finalmente, se concreto en el año 2020, con el nacimiento de mi hija, quien fue mi gran inspiración para dedicarme hacer lo que realmente me llenaba el alma, que es crear y diseñar sin limites.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Creí en mi idea y talento, luego puse en marcha los siguientes pasos:

- Definir el ADN de la marca

- Definir los valores de la marca

- Analizar el mercado de carteras artesanales

- Establecí un plan y cronograma de trabajo

- Lanzar una campaña de expectativa de la colección LeEncantoCaribe, en redes sociales.

- Participar en ferias de emprendimientos.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y como la pagué?

La plata la saqué de mis ahorros y un préstamo de mi madre y luego la pagué con las ventas de Lepitue.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

En primer lugar he logrado hacer lo que realmente me apasiona, lo que me enciende el alma y por ello soy muy feliz. En segundo lugar, dándole un lugar a la cañaflecha en el mundo de la moda y el lujo.

Con mi idea estoy cambiando la idea del lujo, porque históricamente asociamos el lujo al brillo o al blanco y negro.

6. ¿Soy feliz?

Sí. Muy feliz.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No.

8. ¿Qué tan duro fue para mi emprender?

Emprender no es fácil, pero considero que el proceso se aliviana un poco y se van abriendo puertas, cuando realmente estás en el camino correcto. Primero hay creer en uno, en el talento que se tenga o en la idea que se quiere desarrollar. Hay que tener mucha pasión, amor, determinación, perseverancia y disciplina, pero sobre todo, para mi fue importante estar rodeada de mi familia, no estar sola, creo que por estas razones no fue tan duro para mi emprender, a pesar de que aun sigo ejerciendo mi profesión de abogada.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

El sueño Lepitue, apenas comienza. Sueño que sea la marca de lujo artesanal a nivel mundial, qué por su elegancia, creatividad, calidad y alegría, sea reconocida como una marca única e irrepetible. Que trascienda mas allá de Karen Lorena Burgos Negrette, la creadora y diseñadora.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Continuar trabajando con amor y pasión por este sueño. Consolidar a Lepitue como un referente de marca de lujo artesanal. Estudiar e investigar en la mejora constante de los procesos de acabados, viajar y participar en ferias nacionales e internacionales. Y definitivamente prepararnos para la ruta de exportación.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Definitivamente, Lepitue es escalable, tiene un potencial de crecimiento muy fuerte e internacionalización a corto plazo. Es una marca que ha sido creada, cuidando cada detalle en el diseño, producción y comercialización.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Lepitue es una marca que ha sido creada, cuidando cada detalle en el diseño, producción y comercialización. Así mismo, tendría el cuidado y la debida diligencia para analizar cuáles serían las ventajas y desventajas de un tipo de propuesta en ese sentido.

Ceder parte de mi empresa, no es una decisión que se deba tomar a la ligera, tendría que revisar el caso concreto.

13. ¿Qué no volvería hacer?

Aplazar un sueño, por tanto tiempo.

14. ¿Quién me inspiro? ¿A quien me gustaría seguir?

Mi gran inspiración, mi hija Carlota, es cohete de alegría.

Mis padres. Mi madre, con su elegancia, buen gusto y la forma alegre como ve el mundo, mi padre, con su tenacidad, disciplina y la idea siempre de soñar en grande.

Santa Cruz de Lorica, Córdoba, el pueblo donde nací, influyó en gran parte en mi perspectiva de la belleza, lo autentico y lo genuino. Me gustaría seguir a los nuevos emprendimientos colombianos, los que se hagan con mucho amor y pasión, pero sobretodo aquellos que trabajen por contribuir al desarrollo de un mejor país.

15. ¿Fracase en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

En este proceso de emprender, no lo considero un fracaso, lo llamaría: perder el aliento, por ejemplo, cuando una acción no salía como estaba prevista; pero lo importante de esto es que en realidad nunca perdí la ilusión y la esperanza de que todo llegaría a un buen puerto.

Por esta razón, jamás pensé en tirar la toalla, mi mentalidad fue muy positiva al pensar en Lepitue.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

En este camino de emprender, me he encontrado con personas realmente maravillosas en Colombia, quienes se levantan todos los días a trabajar duro por sus emprendimientos, quienes han sido muy humildes en trasmitir y compartir el conocimiento y su experiencia. Eso, ha sido algo muy bonito en este recorrido.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Considero que Lepitue, esta trascendiendo en la labor que hacen nuestros artesanos ya que pondrá en el lugar que se merece el talento colombiano. Mi emprendimiento está impactando a nuevas generaciones, porque fusiona desde su creación: origen, cultura y tradición para crear piezas únicas.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y como veo a futuro mi emprendimiento , mi empresa?

En 10 años me veo como la empresaria de la marca de lujo artesanal, que brinda alegría y elegancia a quien la usa, y que contribuye desde sus valores y principios al desarrollo de país.

19. ¿Qué papel ha jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y amigos, han sido fundamentales, han sido el equipo y red de apoyo, para la realización de este sueño. Cada uno ha aportado con su buena energía, tiempo, disposición, consejos y alegría, para llevar a Lepitue a un buen puerto.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Considero que Lepitue ha tenido buena aceptación y felicitaciones por parte del público a través de la propuesta de la marca y así mismo reconocimiento en las ferias donde hemos participado como la artesana revelación. Definitivamente, ayudaría e impulsaría a otros emprendedores en este maravilloso camino que es emprender. Búsquenme que ahí estaré, para ustedes., porque definitivamente, cuando uno es feliz con lo que hace, quiere contribuir a que más personas se arriesguen a hacer lo que les gusta. Si tenemos ciudadanos haciendo lo que les gusta, el país también avanza.

21. ¿Qué papel jugo mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo como lo mencione, son mi familia y amigos, quienes me impulsaron y animaron a ir por mi sueño Lepitue. Cada uno ha aportado con su buena energía, tiempo, disposición, consejos y alegría, para llevar a Lepitue a un buen puerto.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal, es la fusión de mi origen, talento, autenticidad y buen gusto, que hacen que el producto Lepitue sea único y genuino.

23. ¿Qué ha aprendido de todo esto?

En este camino he reafirmado las enseñanzas de mi padre: “siempre sueña en grande, trabaja en grande y hazlo realidad en grande… nada es pequeño, para quien es grande”.

