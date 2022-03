Ellos lograron que las trabajadoras domésticas sean contratadas con todo lo de ley

Salua García (COO) y Omar Perdomo (CEO), Cofundadores de Symplifica. Foto: Cortesía

“En nuestra historia hemos impactado 17.000 relaciones laborales del servicio doméstico. Esto genera un cambio en la vida de las trabajadoras domésticas (+95% son mujeres), impacta directamente el ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico. Estamos empoderando a las empleadas domésticas en su oficio y generando conciencia y cumplimiento legal en los empleadores. Cada día más hogares quieren hacer las cosas bien y entregar beneficios a sus empleadas domésticas”, cuenta Salua García Fakih, una de las creadoras de Symplifica. Así que, para conocer su historia, aquí está lo que nos contó en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

34 años, estudié Maestría en emprendimiento e innovación de la Universidad del Rosario, Especialización en Marketing de Eafit y Administración de Negocios en U. Rosario.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Symplifica nació en 2016, la idea fue crear una herramienta que ayudara a empleadores del hogar a contratar a sus empleadas domésticas con todo lo de ley, el problema es que se presentaban demandas a amigos y conocidos de sus exempleadas por no cumplir la ley y las empleadas tenían nulo acceso a garantías legales de seguridad social. Creamos una plataforma web y app que hace las veces de “Departamento de Recursos Humanos” para el hogar. El factor innovador es que facilitamos todo con los trabajadores que ya cuentan los hogares, esto nos ha permitido escalar más que cualquier otra empresa del sector.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Entendimos inicialmente toda la normativa laboral que aplicaba al sector del servicio doméstico, creamos una plataforma y montamos un grupo de asesores expertos para orientar a los clientes. Así mismo hicimos alianzas con bancos, entidades de seguridad social y operadores de información para integrar pagos de planillas.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El primer aliado fue Inqlab, quien es el inversionista cofundador, y esto nos facilitó poder contratar desarrolladores para lanzar la primera versión de la solución.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

En nuestra historia hemos impactado 17.000 relaciones laborales del servicio doméstico. Esto genera un cambio en la vida de las trabajadoras domésticas (+95% son mujeres), impacta directamente el ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico. Estamos empoderando a las empleadas domésticas en su oficio y generando conciencia y cumplimiento legal en los empleadores. Cada día más hogares quieren hacer las cosas bien y entregar beneficios a sus empleadas domésticas.

6. ¿Soy feliz?

Sí. En mi vida profesional soy feliz al invertir mi tiempo en una iniciativa con propósito social, esto hace que trabajar tenga una trascendencia que me hace sentir que todos los esfuerzos valen la pena, que cada día son más empleadas formalizadas con nuestra ayuda, duermo feliz y con las ganas de seguir incrementando este impacto. A nivel personal he podido construir una familia, tengo un bebé de 9 meses y me siento absolutamente agradecida por poder vivir también estas experiencias a nivel personal.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Si, la vida da muchas vueltas y no hay que aferrarse a lo que uno creó de manera romántica. Si a futuro se presenta una oportunidad de venta para masificar aún más nuestro impacto, no estaría cerrada a esa posibilidad.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido duro emprender, pero estoy convencida de que las cosas que valen la pena tienen su factor “duro”, entonces he aprendido que esto hace parte de la magia de crear y arriesgarse.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Cada día mi sueño va cumpliéndose un poco, pero mi gran sueño es que todas las mujeres empleadas domésticas tengan inclusión laboral y un trabajo digno. Creo que estoy aún lejos de cumplirlo al 100%, pero vamos caminando hacia eso.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos en una etapa de crecimiento en Colombia. Este mes además estamos lanzando Symplifica Trabajador@s, una plataforma de beneficios enfocada en nuestras empleadas donde podrán encontrar información de su relación laboral y acceder a una serie de cursos, productos financieros, descuentos y demás para seguir mejorando su calidad de vida. Adicionalmente, ya lanzamos la primera versión de Symplifica México y esperamos consolidarlo en el curso del año.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, al ser un emprendimiento basado en tecnología, al nosotros no ser los empleadores ni las empleadas estar directamente contratadas, hemos escalado y podemos seguir haciéndolo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Hemos recibido inversión y lo seguiremos haciendo en la medida que los planes de crecimiento así lo determinen.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a dudar de mí como emprendedora, no me demoraría tanto en el mundo corporativo (trabajé ahí 7 años) porque creo que mis habilidades y fortalezas se explotan mucho más en el emprender.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi abuela Saida Said de Fakih ha sido mi inspiración porque es la primera mujer emprendedora y con amplia visión de negocios que conocí. Me gustaría seguir los pasos de Marta Forero, la cofundadora de Ubits, la admiro y creo que es una gran emprendedora colombiana.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, he fracasado, con decisiones que no salen bien o apuestas que resultan diferente. Sí he pensado en tirar la toalla, he tenido momentos donde me siento agotada pero mi equipo y nuestro propósito me han dado la fuerza y el apoyo para continuar.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

ScaleUp Endeavor.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Al promover la contratación formal de un sector donde el 80% es informal, siento que trascendemos, además porque cuando una empleada tiene relación con la seguridad social y es contratada con todo lo legal, en su siguiente trabajo no va a tener el temor de pedirlo. Queremos que las trabajadoras puedan brindar oportunidades a sus hijos a través de programas de educación para ellas y sus familias, así mismo que puedan tener atención en salud, la posibilidad de pensionarse y sentir que su trabajo es igual a cualquier otro.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Cuando tenga 44 años me veo trabajando en empresas de impacto social, definitivamente seguiré en este camino desde Symplifica u otra iniciativa. En 10 años Symplifica seguramente ya impactó 1 millón de trabajadores domésticos y de otros sectores a través de la formalización laboral.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El apoyo de mi familia ha sido fundamental para poder emprender, que crean en mí, que se sientan orgullosos de lo que hago es sin duda gasolina para persistir. Mis amigos han sido aliados, promotores, clientes, gracias a ellos también estoy acá.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Uno de mis propósitos de vida es enseñar lo que se, ayudar a otras emprendedoras y emprendedores. Soy mentora de varias emprendedoras, escribo en Forbes sobre mi camino, tengo una cuenta de instagram @saluagarciafakih donde promuevo el tema. Mi motivación es dejar un legado, inspirar y ayudar al desarrollo de Colombia a través del emprendimiento y liderazgo positivo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Natalia Chaves, Omar Perdomo, Esteban Palma, Andrés Murcia, Sara Ramos, Diego Wilches, María Paula Torres, Daniel Barrera, Andrea Rodriguez, July Pineda, Diana Lopez, Verónica Velandia, Tatiana Collante, Edixon Hernández, Camilo Méndez, Daniela Calvano, Fernando Ricaurte y 70 personas más que no me alcanza el papel para nombrarlos son algunos de los que están y que hacen posible mi sueño, comparten mi visión y dan lo mejor para que estemos donde estamos. También a los que han estado y por alguna razón se retiraron del equipo todo mi agradecimiento. Definitivamente uno solo no logra nada y todo lo que hemos logrado en Symplifica se debe a la pasión de nuestro equipo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi liderazgo y habilidades de comunicación, la visión estratégica y la capacidad de entender y orientar las habilidades de los demás. Soy una “doer”, 100% ejecución y eso hace que impregne un ritmo y orden a mis equipos. Mi sello personal es la atención a los detalles con alto impacto y la transparencia, soy una persona honesta en mis interacciones y eso me ha permitido conectar con la gente de una forma genuina y empática.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que primero hay que trabajar en uno mismo para poder liderar y recorrer el camino del autoconocimiento, ha sida una puerta para poder dar de mí a mi equipo, clientes y usuarios. Son muchos aprendizajes en estos 6 años, algo que me ha encantado es entender que uno puede lograr lo que se propone si trabaja duro y encuentra la importancia para la sociedad de lo que se crea. Que uno solo no logra nada, que la empresa son las personas que la conforman, que podemos sobrevivir y aprender de una pandemia. Que vale la pena.

