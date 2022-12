“Emprendamos junt@s”: 4.690 tenderos y tenderas y su visión empresarial

Mini mercado de barrio, ubicado en Ciudadela Colsubsidio que utiliza aplicaciones como medio de pago. Foto: Óscar Pérez

A veces, solo a veces, lo más importante a la hora de emprender es encontrar el equipo que ayude en la consecución de los objetivos, que quiera compartir su conocimiento y que, por supuesto, ayude a que seamos mejores personas. Porque crear empresa busca, además de generar un ingreso contante, abrir plazas de trabajo, pagar impuestos, aportar a la economía del país y, al final, mejorar la calidad de vida de las personas. De ahí que programas como “Emprendamos Junt@s” tenga tanta aceptación en los tenderos y tenderas de Colombia.

“Los participantes tuvieron acceso a una plataforma virtual de 16 módulos, de los cuales 12 estuvieron enfocados en capacitaciones en habilidades comerciales y blandas (comunicación, resolución de conflictos, gestión del tiempo y liderazgo), con énfasis en temas empresariales, mercadeo, finanzas y crecimiento personal. Por su parte, los cuatro módulos restantes desarrollaron el ‘Plan de Vida’, una herramienta de apoyo que le permitió al tendero o tendera reconocer su potencial y crear un mejor futuro a través de talentos y capacidades no explotadas”, informó la multinacional Coca-Cola a través de un comunicado de prensa.

El ingeniero que creó una app que en tan solo 10 minutos mide su nivel de inglés

De acuerdo con los datos obtenidos de los mismos tenderos y tenderas, el 61% de estas personas afirmó que su volumen de ventas aumentó. Johana Cerpa, vicepresidente Legal y de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA, aseguró que “desde el Sistema Coca-Cola estamos comprometidos con el desarrollo socioeconómico de los pequeños negocios que existen en Colombia. Iniciativas como esta permiten que, a través de la capacitación, los tenderos y tenderas, eje del comercio del país, adquieran herramientas innovadoras para potencializar sus emprendimientos, mejorando su calidad de vida y la de sus familias”.

En la primera fase de ejecución enfocada en mujeres de Barranquilla, Cartagena, Montería y Valledupar, impactó a más de 4.418 tenderas entre 2018 y 2019. En esta nueva versión vinculó a más de 4.690 nuevos tenderos y tenderas en 22 departamentos del país.

Diana Rojas, jefe de operaciones del Restaurante Agustín El Buen Comer, una de las beneficiarias, “el curso Emprendamos Junt@s Coca-Cola es una excelente herramienta de gestión empresarial aplicada a tenderos, restaurantes, cafeterías, supermercados y locales, que son como una pequeña empresa. A nivel del negocio, nos ayudó a crear políticas para poder realizar compras efectivas y logramos fortalecer la parte gerencial y administrativa. Desde lo individual, el programa me ayudó a identificar la división de gastos, me ha permitido marcarme metas a largo plazo en cuanto al ahorro, y me enseñó a visualizarme en un futuro a nivel empresarial y personal”.

La organización también informó, en su comunicado de prensa, que “el programa Emprendamos Junt@s se unió a otros esfuerzos desplegados por el Sistema Coca-Cola durante el 2022 para exaltar la labor de los tenderos/as en Colombia como Ruta Tenderos, una alianza desarrollada junto a la Cámara de Comercio de Bogotá que permitió que más de 1.000 tenderos/as pertenecientes a 18 de las 20 localidades de la ciudad se graduaran el pasado mes de julio tras 6 meses de acompañamiento técnico. Asimismo, se encuentra la iniciativa con Fenaltiendas y la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional enfocada en capacitaciones sobre temas de economía circular y gestión de residuos plásticos, con la cual se beneficiaron 100 tenderos y tenderas de la localidad de Kennedy de forma directa y otros 490 de indirectamente”.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚