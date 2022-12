El ingeniero que creó una app que en tan solo 10 minutos mide su nivel de inglés

Camilo Sardi, cofundador de LEAH. Foto: Cortesía

Este fue el mensaje que nos escribieron: “Hola Edwin. Hoy te quiero hablar sobre LEAH, una app que permite diagnosticar tu nivel de inglés con inteligencia artificial. Esta aplicación única en su tipo, es orgullosamente creada por colombianos qienes recibieron un reconocimiento de 120 mil dólares en un programa patrocinado por el BID para desarrollarla”. Lo demás es una historia de construcción de emprendimiento interesante y por eso que fue que Camilo Sardi Orozco pasó por 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Soy Camilo Sardi Orozco, tengo 28 años y soy ingeniero industrial de la universidad de los Andes desde el año 2018.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Desde antes de graduarme, emprendí con una aplicación llamada Maestrik. Entre los logros de Maestrik, resalto la participación de la empresa en los diferentes programas de aceleración. En el 2021, Maestrik fue invitado a participar en un evento patrocinado por el IDB (Banco Interamericano de Desarrollo) y Born2Global, llamado “Deep tech Exchange program”, el cual buscaba crear alianzas entre empresas en LATAM con empresas en Corea. Es aquí donde nace LEAH APP, una aplicación para democratizar, diagnosticar y optimizar el aprendizaje de inglés de los estudiantes por medio de inteligencia artificial.

Es una aplicación que en tan solo 10 minutos, mide y diagnostica el nivel de inglés de los estudiantes gracias a un poderoso sistema de inteligencia artificial, el cual brinda a las instituciones, personas y docentes toda la data necesaria de evaluación por medio de LEAH Analytics, la cual permite a los académicos elaborar planes de acción con un alto grado de personalización para potenciar el proceso de aprendizaje de cada estudiante.

Cuando un estudiante esté en el nivel deseado puede certificar su conocimiento con un certificado oficial de GEP English Exams. El objetivo de LEAH es ser un aliado perfecto para empresas que se dediquen a enseñar el idioma inglés, ya que usando la aplicación, la institución podrá medir el nivel de sus estudiantes de una forma rápida, efectiva y económica, hacerle seguimiento al progreso de cada persona, así como identificar cuales estudiantes llevan un ritmo de aprendizaje menor para poder personalizarle su proceso. Su tecnología está basada en el modelo de Inteligencia Artificial de Riid Labs, un gigante koreano respaldado por el fondo Internacional SoftBack.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Lograr crear una plataforma como LEAH en tan poco tiempo y con las acreditaciones y precisión que presenta en estos momentos, solo es posible creando relaciones con empresas expertas en diferentes sectores y trabajando muy duro con un equipo extremadamente talentoso. LEAH nace gracias a la alianza entre 3 empresas educativas: Maestrik, la empresa que está encargada de toda la operación, el desarrollo de la plataforma, el marketing y la estrategia. Global Language training, empresa del Reino Unido, tiene más de 10 años de experiencia en el mercado y una de sus actividades principales es certificar estudiantes con el examen “GEP English Exam”. Este examen tiene todas las acreditaciones tanto nacionales como internacionales para ser considerado un examen certificador oficial del idioma. Por ejemplo, cuenta con el aval del Ministerio de Educación Nacional y el certificado Gate House Awards. Ellos son los encargados de brindarle a LEAH el contenido apropiado y la certificación oficial dentro de la plataforma. Y Riiid Labs, el gigante coreano apoyado por el reconocido fondo de inversión Soft Bank, que se dedica a crear sistemas de inteligencia artificial que apoyen la educación. Ellos son los encargados de proporcionarle al producto de un potente sistema de inteligencia artificial preciso.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Al ganar el concurso, la empresa recibió un premio por US$ 120,000, lo cual nos dio un colchón para ponerla a andar. Por otro lado, hemos recibido el apoyo de algunos inversionistas privados que le creyeron al proyecto en una etapa temprana.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Muchas personas no habían encontrado aún la metodología de evaluación y diagnóstico del idioma inglés que se ajuste a sus habilidades y se rinden en el intento. Por eso he creado LEAH App, para resolver el eterno problema de muchos ante la necesidad de evaluar el nivel de inglés y lograr una certificación internacional que les apoye para el ingreso a un empleo o a una institución educativa.

En estos momentos LEAH es considerada la única aplicación en el mercado que mide, monitorea en tiempo real y certifica el nivel de inglés de una persona desde el celular. Puedo decir que es el primer diagnóstico potenciado por inteligencia artificial de inglés que revoluciona el mercado ya que actualmente un test diagnóstico se demora entre 45 minutos a 3 horas vs LEAH que mide el nivel de inglés con un alto grado de precisión en tan solo 10 minutos. Actualmente responde a las necesidades de los hispanohablantes donde el primer diagnóstico es gratuito y después se puede acceder a LEAH App desde 27 mil pesos colombianos o su equivalente en dólares.

¿Cómo es posible mejorar algo que no se puede medir? Actualmente, las opciones para medir el nivel de inglés se resumen en exámenes tradicionales de 30 minutos a 1 hora y media que cuestan entre US$ 10 y US$ 120 y que muchas veces no se pueden tomar en la casa o en tener una entrevista con un profesor que te determine el nivel, lo cual puede carecer de precisión y los costos son elevados. Es por esto que en muchas academias no hacen una medición constante del nivel y el progreso y esto crea oportunidades de mejora en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Con LEAH, estamos apoyando a que el aprendizaje se soporte en los datos reales de cada estudiante y que cada estudiante reciba el contenido y las clases necesarias para su nivel actual y que, al ver su progreso constante, se mantenga motivado para continuar con su aprendizaje. Nuestro objetivo siempre ha sido el de poder apoyar a la educación de la región, por medio del uso y creación de plataformas tecnológicas potentes que creen oportunidades para las personas.

6. ¿Soy feliz?

Sí. Emprender no es un camino fácil y así como tiene sus ventajas, también tiene un componente muy importante de responsabilidad que recae principalmente en los fundadores. A diferencia de un trabajo en una empresa que no sea propia, cuando uno emprende tiene la responsabilidad de que todo siga funcionando sin importar la época, así uno esté en “vacaciones” uno debe estar pendiente de que todo marche bien, que se tenga el dinero suficiente para operar y que todos los pagos lleguen a tiempo. Así mismo, es vital crear un buen equipo, mantenerlos motivados, manejar clientes, inversionistas, etc. Pero con todo y eso, sentir que de verdad estás apoyando al progreso de la región, recibir un agradecimiento de alguien que usa tu producto y que gracias a él logro una mejora en su aprendizaje o en su vida es algo que me mantiene motivado a seguir trabajando por mis sueños.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En estos momentos que estamos iniciando con este producto no la vendería ya que siento que queda un camino muy largo de crecimiento.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender es un camino que te presenta retos todos los días y si bien algunas veces los problemas recaen en cómo conseguir el dinero para seguir con la idea, no es el único problema que recae en los emprendedores. Un reto importante cuando se inicia a emprender es que al inicio, el que debe hacerlo todo es el emprendedor. La persona que quiere crear empresa tiene que hacer toda la constitución de la empresa, estructurar la contabilidad, validar la idea, vender la idea, conseguir proveedores, conseguir clientes, atender quejas y reclamos, programar código o conseguir el equipo adecuado para hacerlo, etc. Es decir que en las etapas tempranas de una empresa y antes de tener un equipo estructurado, el fundador debe funcionar como un hombre orquesta quien no solo lidera si no que ejecuta un poco de todas las áreas necesarias. Este proceso es importante ya que si no lo haces no vas a conocer los procesos a profundidad y posteriormente cuando tengas un equipo, no va a ser fácil liderarlo si no sabes cómo se hace.

En mi caso personal, me caracterizo por ser una persona activa y que busca resolver los problemas sin importar que tan grandes sean. Me gusta la resolución de problemas y me gusta explorar todas las opciones que tengo para resolverlo de la mejor manera. Además, me gusta generar ideas nuevas y no entrar en un trabajo monótono. Todas estas características me han ayudado a que esta aventura de emprender me guste, haciendo del día a día muy entretenido y un poco más fácil.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

No, falta todavía impactar a muchas personas y sentir que mi producto de verdad está creando oportunidades de aprendizaje para aquellos que más lo necesitan.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Durante este año hemos creado un producto en tiempo record, pero el 2023 va a ser el año de salir a venderlo masivamente. Por ende, paso de una etapa donde mi atención debía estar en el desarrollo del producto, a una donde el manejo de clientes es vital. Esto me emociona ya que ver con tus propios ojos que alguien está usando el producto y no solo le gusta sino que también le ayuda en su aprendizaje, es muy satisfactorio.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si. Al ser una plataforma tecnológica automática, podemos atender a una gran masa de usuarios en muy poco tiempo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

En una startup es importante encontrar apoyo de inversionistas a menos que uno quiera realizar la inversión a título personal, pero eventualmente en la mayoría de los casos uno termina buscando capital de terceros. Idealmente uno debe buscar inversionistas que se adapten tanto al momento de la empresa como a la misión de la misma. Para mí, el problema no es tanto que sea conocido o no, sino que sea una persona que le motive la educación, que se identifique con nuestra misión y con lo que hemos creado, y si además de eso también puede apoyarnos con conocimientos en ese sector, no dudaría en darle una participación de la empresa a cambio del fondeo necesario para crecer.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Todos los errores que he cometido en el camino han sido aprendizajes y por más que en su momento hayan creado consecuencias negativas, era importante vivirlos para aprender. Al ser enseñanzas, es importante que uno aprenda de ellas y más que no haberlas hecho en el pasado, es importante no repetirlos en el futuro. Algunas cosas que no repetiría son:

- Tener mucho cuidado con contratar más personas de las que necesitas. Cuando contratas de más, no solo subes los costos sino que bajas las cargas laborales, lo que muchas veces crea desmotivación. Es más difícil sacar personas que contratarlas.

- Hacerle un seguimiento a toda la parte legal y contable, que por más que sea larga y tediosa, es una parte vital de la empresa. No hacerlo o delegarla toda al contador sin hacer un seguimiento apropiado, puede generar problemas grandes en un futuro.

- No levantar más dinero del que se necesita para conseguir los primeros clientes. Si uno levanta capital en una etapa temprana sin pruebas, la dilución de la compañía es muy grande ya que el inversionista está entrando con un riesgo alto. Sin embargo, cuando ya se tienen clientes validados, el siguiente inversionista entra a una valuación mayor, lo que te permite levantar más dinero y perder menos participación.

- No concentrarse en crecimientos que no sean soportados por ventas. Por más usuarios que se tengan, es importante que las personas estén dispuestas a pagar por tu producto.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi socio y hermano Mario Tobón es la persona que he admirado desde muy pequeño y quien me dio esa motivación para iniciar por el camino del emprendimiento. Seis años después de haber creado la primera empresa con él, sigo sintiendo una admiración y un apoyo incondicional que me motiva a seguir todos los días.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

El emprendimiento está lleno de fracasos y lo importante es verlos como aprendizajes más que como derrotas. Una cualidad vital de un emprendedor es saber superar los obstáculos y cambiar las cosas que no estén funcionando rápidamente y sin perder la motivación por algo que no haya funcionado como pensamos. Errores he cometido incontables veces y gracias a ellos cada día cometo menos o al menos unos diferentes, pero nunca he pensado en tirar la toalla. Algo importante para mí es el apoyo que recibo por parte de mi familia quienes me ayudan en los momentos difíciles a recordarme que el camino no es fácil y que debo seguir luchando si quiero triunfar. La única manera de fracasar es rendirse y por más complicada que esté la situación, si uno sigue puede encontrar soluciones para llegar a la meta.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Colombia es uno de los países con peor nivel de inglés en todo el mundo y en general LATAM es una región con un nivel de inglés muy deficiente. Esto ha creado desventajas competitivas para la población. Con una plataforma como LEAH, queremos brindarles herramientas a las personas para facilitar su proceso de aprendizaje. Este producto impactará a muchas generaciones y las mejoras constantes nos permitirán apoyar a nuestros usuarios de una forma cada vez más completa.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años veo a LEAH como un líder en el mercado para el aprendizaje del idioma inglés. Queremos llevar este producto inicialmente a Latam pero al ser el inglés un idioma global podemos expandirlo a muchas otras regiones. En lo personal, me veo liderando la empresa durante varios años más y apoyando a otras personas a cumplir sus metas con mi trabajo y los productos que creemos en este camino.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido un apoyo fundamental en este proceso. Ellos son los que me ayudan a mantener la motivación cuando todo parece estar mal y además me ayudan con consejos cuando los necesito.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, me gusta ayudar y me gusta sentir que todo lo que he aprendido le sirve a otras personas. Sin embargo, el mensaje para los emprendedores es que ellos deben volverse expertos en su campo de acción y si bien un buen consejo en un momento difícil puede ayudar, los errores y las enseñanzas que estos dejan son lo más importante para ir aprendiendo y creando tu proyecto personal.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Actualmente somos un equipo de 14 personas las que trabajamos tiempo completo en LEAH. Ellos son pieza clave para hacer de este sueño una realidad. Soy muy afortunado de poder trabajar día a día con ellos y siempre aprendo cosas de ellos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy una persona que intenta mantener la calma en los momentos duros y el positivismo en todo momento. Soy fiel creyente de que uno atrae lo que piensa y por eso trato de transmitirme a mí y a mi equipo mensajes positivos para poder seguir adelante.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

A que las cosas buenas para lograr toman tiempo y que nada en esta vida es fácil. Además, que una de las cosas más importantes para el éxito son los contactos ya que detrás de todas las empresas hay personas y es por esto que tener unas buenas habilidades sociales y tratar bien a todo el mundo son cosas que te abren puertas, muchas veces las mayores oportunidades se generan contactando con personas que nunca imaginabas.

