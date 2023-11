Emprendedores crearon un fondo para prestar plata más barata que la banca

Alejandro Ortiz y Julián Villamizar son los emprendedores. Foto: Cortesia

La primera vez que nos contactaron para hablar sobre este emprendimiento, nos contaron que estaban en el sector de fintech -uno de los que más ha venido creciendo en los últimos años-, que los dos emprendedores eran jóvenes de la universidad de Los Andes (la que más startups exitosas suma en el ecosistema de emprendimiento del país) y que ofrecían préstamos con intereses mejores que los de la banca. Entonces hicimos más y más preguntas, hasta que nos confirmaron que era vigilada por la Supersociedades y por la SIC. “Ya tiene presencia en todo el país. Se llama Ufund, ofrece créditos de hasta 300 millones de pesos con intereses más competitivos que la banca trandicional a las empresas y Pymes del país”.

Ya, desde los dos emprendedores, ¿cómo presenta a su compañía? “Somos una fintech, o compañía tecnológica financiera, que le permite a cualquier persona invertir desde 10 millones de pesos con buena rentabilidad y de forma diversificada y segura, con el objetivo de financiar Pymes y emprendimientos colombianos”. Sus nombres: Alejandro Ortiz y Julián Villamizar y cuentan que “a la fecha contamos con 6 portafolios de inversión por un monto total de 6.100 millones de pesos. En estos se han realizado 41 operaciones de créditos, han invertido más de 200 inversionistas y se ha generado una rentabilidad histórica del 22% con una tasa de mora inferior al 1%. En términos de crecimiento, hemos crecido 12 veces respecto a las inversiones que hicimos el año pasado y esperamos cerrar el año con un crecimiento 16 veces superior”. Pues aquí va su historia en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Somos Alejandro Ortiz y Julián Villamizar. Ambos tenemos 29 años. Yo, Alejandro, estudié Derecho y Julián es Ingeniero Industrial.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Un grupo de amigos decidimos crear en 2021 un fondo privado de inversión para buscar alternativas en las que pudiéramos invertir los excedentes de capital que teníamos, aprovechando el conocimiento de todos en diferentes profesiones e industrias. Fue así como creamos una compañía tecnológica financiera que le otorga alternativas de inversión rentables, diversificadas y líquidas a personas que quieren invertir desde 10 millones de pesos.

Hoy somos üfund, una fintech que también le ofrece al sector empresarial y emprendimientos créditos de capital de trabajo, con intereses desde 1,6% mensual y con gran flexibilidad en términos de garantías admisibles y cronogramas de pago.

Buscamos, en otras palabras, ser una solución para generar mecanismos de financiación más flexibles y sencillos, distintos a los que existen en este momento en el país, donde las tasas de interés de créditos para empresas rondan los 34.11% (anual), según la Superfinanciera.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con muchísimo trabajo. Desde el origen de üfund en 2021 hemos creado el producto y lo hemos pivotado muchísimas veces, concentrándonos principalmente en tener ventas y poder solucionar problemas de nuestros clientes.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Los socios hicimos un primer aporte de capital para constituir la empresa y ponerla a andar, pero desde el comienzo sabíamos que queríamos ser lo más eficientes posible en términos de costos. El primer aporte lo sacamos, literal, de nuestros ahorros.

Luego lanzamos nuestro primer portafolio de inversión y fueron nuestros familiares y amigos más cercanos los primeros en creer en nosotros e invertir.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos democratizando la inversión en Colombia. Hoy en día, las personas que no tienen muchísimo dinero y conocimiento deben conformarse con invertir en CDTs o Fiducuentas que, a pesar de tener sus virtudes, no son las mejores inversiones.

Desde üfund estamos ofreciendo inversiones que cumplen con los requisitos de toda buena inversión: buena rentabilidad, diversificación, liquidez y reglas del juego claras y sencillas para personas que no tienen demasiado dinero para invertir ni mucho conocimiento. Y lo más importante: garantizando inversiones seguras pues estamos vigilados por la Superfinanciera, entre otros.

6. ¿Soy feliz?

Totalmente y üfund es muestra de ello.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Es una decisión que en su momento tendremos que tomar los cinco socios en conjunto. Sin embargo, si fuera por mi (Alejandro) sí la vendería siempre y cuando estemos en el momento adecuado, al precio justo y, lo más importante, al mejor y más estratégico comprador.

Ahora, esta es una pregunta cuya respuesta no me trasnocha (Julián). Creo que falta mucho camino aún por recorrer con üfund antes de pensar en un escenario de venta.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue y sigue siendo supremamente retador. Siempre se muestra la cara bonita de emprender y se deja de lado el trabajo, el estrés, la dedicación y la resiliencia que requiere. Es durísimo. No obstante, si uno está enamorado y convencido de lo que hace, los sacrificios se hacen con gusto. Asimismo, podemos decir que emprender es sin duda la actividad empresarial más retadora que hay.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estamos aún en proceso de cumplirlos. Por ejemplo, hace falta que üfund se vuelva la alternativa de inversión #1 en Latam. Cuando pase eso podremos decir “sueño cumplido”.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Todavía falta muchísimo por hacer. En el corto plazo, queremos extender las operaciones de üfund por todo Colombia, pues actualmente estamos principalmente en Bogotá y en Medellín. A futuro queremos tener presencia en más ciudades del país y, lo más importante, expandirnos a Latinoamérica ofreciendo alternativas de inversión para todo tipo de inversionistas.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, definitivamente. Nuestro modelo está pensado para poder recibir cada vez más inversionistas y atenderlos apalancados en tecnología, dependiendo de su necesidad de inversión específica.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No, nunca a un desconocido. Si en algún momento recibimos inversión de un tercero, tenemos que conocerlo muy bien, asegurarnos que está alineado a nuestra visión de negocio y de que tenga algo muy valioso que aportar a nuestra compañía.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Muchísimas cosas. Por ejemplo, emprender implica equivocarse todos los días y aprender de los errores para no volver a cometerlos. Igualmente, no volveríamos a actuar sin un objetivo claro, esto no lo volveríamos a hacer.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nosotros no nacimos con la idea de crear una empresa. Nacimos con la idea de solucionar un problema que nosotros mismos teníamos, pues no existen demasiadas alternativas de inversión disponibles en Colombia. Al darnos cuenta que éramos buenos para solucionar ese problema y que era una dificultad muy recurrente, decidimos crear a üfund. Asimismo, hay dos personas que admiramos muchísimo y quisiéramos seguir, se trata de José Gedeón, CEO de la Startup colombiana Cobre; y Daniel Ek, CEO de Spotify.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Me equivoco todos los días y he tenido días durísimos en este camino de emprender (Alejandro). De cualquier forma, creo que equivocarse no es un fracaso y siempre la ilusión de lo que estamos construyendo ha sido más fuerte que los deseos de tirar la toalla.

Aunque he realizado proyectos que no tuvieron los resultados que hubiera deseado en su momento, esos proyectos me ayudaron a llegar donde estoy ahora (Julián). Los hubiese considerado realmente como un fracaso si no hubiera aprendido nada de ellos. Nunca en mi vida he pensado en rendirme.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

De varias. Hacer parte de comunidades y conocer mucha gente es clave para tener éxito al momento de emprender. Principalmente estamos en una comunidad de emprendedores egresados de la Universidad de los Andes, pues los 5 socios de üfund somos uniandinos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro, con toda seguridad. Estamos convencidos de que uno de los mecanismos que permiten la movilidad social y la creación de riqueza es la inversión. Desafortunadamente, en una región tan inequitativa como Latinoamérica, invertir es algo que, por ahora, solo le es posible para la gente con mucho dinero.

Sin embargo, en üfund queremos democratizar la inversión y habilitarla a cualquier persona con excedentes de liquidez, por pequeños que sean, para ayudarla a salir adelante económicamente y progresar.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En lo personal (Alejandro), no me gusta pensar a tan largo plazo. La vida cambia demasiado todo el tiempo. Espero ser muy feliz en 10 años y seguir trabajando por hacer realidad mis sueños. A üfund la veo como la mejor alternativa para invertir en Latam.

Sea cual sea el escenario en el que me encuentre (Julián), espero seguir construyendo algo que el mercado necesite y siempre estar acompañado por mis seres queridos. En cuanto a üfund, espero que sea la mejor plataforma de inversión alternativa y opción de financiamiento en Colombia y Latinoamérica.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido fundamental (Alejandro). Mis cuatro socios son también mis mejores amigos. Todos han sido un gran apoyo en el proceso, han invertido y me han dado todo su apoyo. Mi familia, igualmente, ha jugado un papel sin igual. Siempre me educaron para soñar en grande y para trabajar duro por lo que quiero en mi vida y eso es lo que hago a diario.

Son la base de todo lo bueno que he hecho y logrado en mi vida (Julián). Es imposible imaginar dónde estaría si no hubiera tenido el apoyo familiar y el apoyo de mis amigos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Nosotros aún no lo hemos logrado! Todavía es el día cero y queda muchísimo por hacer. Pero, si se trata de ayudar a los emprendedores por supuesto que estamos listos para hacerlo. Como dijimos anteriormente, emprender es un camino muy duro y a veces solitario; de hecho, nadie como un emprendedor entiende lo que significa un poco de ayuda y el apoyo en todo momento.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El más importante de todos. Üfund no es ni será exitoso sin el equipo. Una idea no sirve de nada si no existe un equipo que la ejecute, sueñe para hacerla realidad y la mejore todos los días. Somos un equipo de cinco socios: Juan Amado, nuestro Director Financiero; Alejo Chahín, nuestro Director de Riesgo; Sebastián Gallo, nuestro Director Legal, Julián Villamizar y yo (Alejandro Ortíz).

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nos encanta aprender y somos unas personas muy determinadas. Todos los días buscamos aprender cosas nuevas. Eso nos obsesiona y es lo que nos hace feliz. Además, trabajamos muy duro todos los días para que nuestros sueños se hagan realidad. Asimismo, aunque es un sello que tienen muchas personas, nuestro sello personal también ha sido la perseverancia.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que emprender es definitivamente una de las tareas más difíciles que existen y no es para todo el mundo. Definitivamente es para nosotros y no quisiéramos hacer nada diferente. Ahora, más que haber aprendido, también hemos reforzado la idea de que cualquier cosa que valga la pena en la vida, requerirá siempre un gran sacrificio.