Stori, la fintech competencia de Nubank, avista una salida a bolsa

La fintech mexicana Stori apuesta a que puede estar lista para salir a bolsa en un plazo de 24 meses, tras alcanzar una rentabilidad sostenible este año, afirmó su director ejecutivo, Bin Chen.

Stori reportó ingresos netos por 21,4 millones de pesos (US$1,1 millones) en lo que va de 2025, hasta finales de junio, impulsados en parte por créditos derivados de pagos anticipados de impuestos. Los ingresos anualizados alcanzaron los US$300 millones, un 80% más que el año anterior, detalló Chen en una entrevista.

La compañía ofrece tarjetas de crédito, préstamos personales y cuentas de depósito con intereses atractivos, enfocándose en personas con acceso limitado a servicios bancarios formales en México.

“Somos los primeros en el mercado en alcanzar ese objetivo sostenible de ofrecer inclusión financiera”, dijo Chen. “No es fácil. Hay que saber cómo atender a los clientes, ofrecerles un producto excelente y, al mismo tiempo, gestionar un nivel de morosidad más bajo que el promedio del sector”.

Stori afirma tener una tasa de aprobación del 99% para su tarjeta de crédito, dirigida a consumidores de ingresos medios y bajos. Con 3,7 millones de usuarios en México, la empresa estima estar lista para salir a bolsa hacia fines de 2026.

Camino a la rentabilidad

En México, solo un tercio de los adultos tiene acceso a crédito formal, y más del 70% de las transacciones diarias se realizan en efectivo, según datos oficiales.

Atender a segmentos de bajos ingresos implica riesgos. En junio, aproximadamente 23% de los préstamos de Stori estaban en mora. Sin embargo, Chen aseguró que la fintech “está muy por encima del promedio del mercado” en ese segmento. Su rendimiento ajustado al riesgo de los activos se sitúa en 10% anualizado.

Sin considerar activos fiscales, la empresa registró pérdidas operativas por 272 millones de pesos mexicanos en el primer semestre. No obstante, ese déficit se redujo en alrededor de 1.000 millones de pesos mexicanos respecto al año anterior. Chen proyecta que Stori alcanzará rentabilidad operativa a finales de 2025.

La compañía ha utilizado la computación en la nube, junto con la inteligencia artificial en la suscripción, el servicio al cliente y el marketing, para reducir los costos de atención al cliente en más de un 35% durante el año pasado.

El avance de Stori ocurre en un entorno de fuerte competencia en el sector fintech mexicano. La empresa compite con actores como Nubank y Mercado Libre, que invierten de manera agresiva en el mismo segmento de clientes desbancarizados.

“Hasta ahora, las fintech en México no han alcanzado un nivel sostenible de rentabilidad debido a una combinación de perfiles de riesgo más altos de lo previsto y costos operativos persistentemente elevados”, explicó Gilberto García, jefe de inteligencia en la consultora Miranda Partners.

Datos recopilados por la firma muestran que, en junio, los competidores Nubank y Klar registraron tasas de morosidad del 20,8 % y 26,8%, respectivamente, lo que refleja el complicado entorno crediticio del país. Stori, en cambio, destaca con la relación préstamos/depósitos más saludable entre las tres.

Escasez de OPI

Stori fue cofundada en 2018 por Marlene Garayzar, Bin Chen, Sherman He, Nick Chen y GY Liu. Entre 2021 y 2024, la empresa recaudó US$ 280 millones en rondas de financiación Serie C. Su última valoración pública, revelada en 2021, fue de US$1.200 millones. Según Chen, actualmente no están preparando activamente una nueva ronda.

Entre sus inversores figuran Notable Capital, BAI Capital, GGV Capital, General Catalyst y Tresalia Capital, la oficina familiar de la multimillonaria María Asunción Aramburuzabala.

Una eventual salida a bolsa de Stori rompería la prolongada sequía de ofertas públicas entre startups latinoamericanas. La última gran oferta respaldada por capital de riesgo en la región fue la de Nubank, con sede en São Paulo, en 2021, según CB Insights.

Stori comenzó operaciones en Colombia el año pasado, aunque aún evalúa cuándo hacer una “apuesta más grande” en ese mercado, explicó Chen, con una estrategia similar a la que aplicaron durante su expansión en México.

