Esta es la empresa que desarrolla “softwares” para pymes y “start-ups” en el mundo

“En Imagine Apps estamos en camino de ser la primera empresa colombiana de software global. Desarrollamos software para pymes y startups a través de modelos de equipos dedicados de desarrollo, que le permiten a nuestros clientes tener acceso a todos los perfiles necesarios para crear productos digitales, como programadores, diseñadores de experiencia de usuario, analistas de calidad, arquitectos de software, y otros más. Contamos con tecnología propia que hemos desarrollado para hacer nuestros procesos de desarrollo más eficiente y disminuir los tiempos de proyectos con nuestros clientes. Nuestra misión es ser la primera empresa colombiana de software con alcance global y aportar al desarrollo económico de la región con la economía del conocimiento”, así va contando la historia de su idea de negocio Nicolás Rojas, un emprendedor tecnológico que después de aprender programación de software por su cuenta, fundó su empresa Imagine Apps a los 17 años. Con cero capital y sin recibir financiación externa, logró crecer la empresa de 0 a más de 80 empleados con presencia en Colombia, Estados Unidos, Canadá y México. Ganador del Premio Nacional al Talento Joven 2021. Hablamos con él en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí está su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

26 años, Ingeniería Industrial.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Empecé a programar cuando tenía 13 años, por mi propia cuenta viendo videos en YouTube. Descubrí mi pasión por el desarrollo de productos digitales. Muy pronto comencé a trabajar como freelance para conocidos y comencé a trabajar proyectos cada vez más complejos. En 2012 cuando tenía 17 creé la empresa, pero continuaba trabajando freelance. En 2014 me junté con mi socio David y lanzamos Mundiapp, la primera aplicación para stickers del álbum del mundial, con la que alcanzamos 1 millon de usuarios. A raíz de eso di una charla en TedX sobre emprendimiento. En 2017 decidimos convertir este proyecto en una empresa real y comenzamos a vender nuestro servicio, crecer y contratar equipo.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Comencé muy pequeño, solo haciendo lo que me gustaba, que era desarrollar software. Las cosas se fueron dando, no fue que soñara con tener mi propia empresa. Solo comencé a trabajar en lo que podía aportar valor.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Al ser una empresa de servicios, al principio solo necesitaba poner mi tiempo y trabajo y el de mi socio, no iniciamos con capital. Trabajamos los primeros proyectos nosotros mismos y eso nos dió el dinero para contratar personas y buscar más clientes. Así hemos crecido sin inversión externa hasta este punto.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

La industria de desarrollo de software en Colombia está muy quedada. No existe un referente en desarrollo de software colombiano que sea relevante a nivel global. Sin embargo, las mejores empresas del mundo están contratando nuestro talento, porque tenemos de sobra, no tiene nada que envidiarle a los mejores ingenieros de Silicon Valley o cualquier parte del mundo. Queremos apostarle a nuestro talento local para crear la primera empresa colombiana referente global en software.

6. ¿Soy feliz?

Demasiado feliz. Hago lo que me gusta, comparto con personas brillantes y estoy generando oportunidades de crecimiento a muchas familias en Colombia.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Constantemente tenemos ofertas para vender la empresa. Sin embargo, buscamos un proyecto de largo plazo, con un propósito superior, para consolidarnos como la principal empresa de software en Colombia y generar oportunidades de empleo de primer nivel para miles de colombianos en una empresa colombiana.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Siempre ha sido un reto, especialmente porque nunca tuve experiencia formal en una empresa, entonces procesos que pueden parecer básicos en una empresa, para mí eran innovadores y me hacían sentir un poco quedado. Sin embargo, siempre tuve hambre de aprendizaje y buscaba todo el conocimiento posible para compensar esa falta de experiencia.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Me gusta decir que estoy viviendo el sueño, no creo que se cumpla el sueño, porque disfruto mucho el proceso, el día a día con sus notas buenas y malas.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Hasta ahora hemos sido una empresa de servicios de desarrollo. En la siguiente fase de crecimiento de la empresa estamos construyendo nuestros propios productos de software. Queremos construir una suite de productos API as a service para empresas, junto con una plataforma low code que permita a cualquiera desarrollar sus apps.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Uno de los primeros unicornios de la región fue Globant, que salió a la bolsa en 2014 y está valorada en varios miles de millones. Ellos son un modelo a seguir, nuestro modelo es parecido, pero somos aun más escalables porque combinamos productos con servicios. Apalancados en nuestros nuevos productos sabemos que vamos a consolidarnos como la principal empresa de software en Colombia.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, este año iniciamos con este proceso. Incluso hemos hecho dos rondas de financiación por crowdfunding con A2censo, una en 2020 y otra en 2022.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Al iniciar, creo que empecé muy tímido, con sueños y objetivos muy pequeños que cumplí muy rápido. No volvería a soñar tan pequeño, desde ahora solo sueño en grande y busco resultados grandes.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Hay muchas personas en las que me inspiro. Mis papás son los primeros. Son gente trabajadora, luchadora y disciplinada que no han tenido el camino fácil pero a pesar de eso han logrado salir adelante y ser exitosos y felices.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Tengo fracasos grandes y pequeños todas las semanas, todos los meses. Tirar la toalla no es una opción. Yo sé que este camino no es fácil y agradezco por los fracasos tanto como los triunfos, porque me dan el conocimiento y la experiencia que necesito para seguir creciendo.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Somos parte de la Cámara de Emprendimiento y Aceleración de la ANDI (ANDI del Futuro) desde hace 4 años. Este grupo ha sido importante para mi crecimiento, los miembros son muy abiertos a compartir experiencias, contactos y proyectos, hemos hecho negocios con muchos, e incluso he conseguido grandes mentores. Me han apoyado en mi crecimiento de una forma impresionante.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Trasciende porque quiero demostrar que Colombia puede ser un protagonista en la industria más importante a nivel global en este momento: el software. Queremos ser la escuela de toda una generación de expertos en tecnología reconocidos a nivel mundial.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo con mucha más sabiduría y experiencia en los negocios, con más herramientas para seguir navegando el crecimiento de mi empresa. Con miles de colaboradores en todo el mundo y habiendo visto crecer a muchos de mis colegas que están con nosotros en este momento.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido vitales para vivir este sueño. Toda mi familia siempre me apoyó en mi camino de ser emprendedor. Nunca tuve un cuestionamiento o alguna sugerencia para buscar un empleo, a pesar de sus dudas (que eran normales) siempre me empujaron a lograr mis objetivos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Lo hago constantemente, a nivel de mentorías, acompañamiento, pero también recientemente como ángel inversionista en algunos emprendimientos y startups con mucha promesa.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Sin ellos nada hubiera sido posible. Desde David mi socio y cofundador de la empresa, a mi equipo de gerencia y socios de la empresa Juan Pablo, Lorena, Natalia, Luis Eduardo. Y todas las personas que han trabajado en la empresa, los que están y los que han pasado. Gracias a todo ese buen trabajo es que estamos en este punto.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Me gusta construir con transparencia, compartir la forma en la que logro las cosas, por eso produzco contenido para redes, para mostrarle a las personas que es posible emprender y para mostrarles las claves para lograrlo, desde mi propia experiencia.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Son demasiados aprendizajes para resumirlos en un texto, pero al pensarlo, lo más importante que he aprendido es que un equipo unido por una visión, con capacidades diversas y orientados al cumplimiento de metas pueden cumplir cualquier meta que se proponga. Lo más importante para el emprendedor es seleccionar, formar y mantener a su equipo.

