Las hermanas que crearon una comercializadora y productora de alimentos a granel

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Lina Vives, 29 años, Administración de Empresas.

Daniela Vives, 26 años, Mercadeo.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Granel es una comercializadora y productora de alimentos a granel que nace en el 2014. Se ha convertido en un referente a la hora de conseguir productos de excelente calidad con una política de cero desperdicios.

Promovemos el consumo responsable con un concepto a granel sin desperdicios ,ni plásticos, en un local comercial con un concepto visualmente atractivo y novedoso. Allí se ofrece a nuestros clientes una verdadera experiencia: un viaje de sabores, aromas y colores por el mundo.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Inicialmente investigando sobre el concepto en diferentes lugares del mundo. La compra a granel era una idea del pasado que para nosotras sería el futuro; por el cambio en los hábitos del consumidor. Nos enamoramos del concepto y empezamos a importar contenedores, buscar proveedores, hacer presupuestos y finalmente abrir nuestro primer local en Bogotá.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La primera persona que creyó en la idea fue mi mamá quien con su mejor amiga y socia en otros negocios decidieron invertir; actualmente siguen siendo parte de la sociedad y son nuestras mejores mentoras.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Creo que impactamos de diferentes maneras. Primero y lo más importante generamos empleo, tenemos hoy en día una familia que es nuestro equipo y con quienes estamos en constante aprendizaje y crecimiento.

Segundo apoyamos a campesinos, pequeños empresarios y emprendimientos que comparten nuestros valores y filosofía. Por otro lado, apoyamos a una fundación de niños con desnutrición, donando a veces alimentos o un % de nuestras ventas. Y por último intentamos impactar al consumidor del día a día, promovemos que los clientes lleven sus envases para no tener uso innecesario de empaques ni de comida; el concepto principal es que puedas comprar desde un gramo cualquier alimento.

6. ¿Soy feliz?

Completamente.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, por lo menos no del todo. Hay mucha incertidumbre en el día a día de un emprendimiento, se debe trabajar muy duro para sacarlo adelante. Mi proyecto de vida es Granel y le apostaremos siempre a que crezca y a que sigamos siendo parte de él. Creemos firmemente que los negocios son las personas, y parte del ADN de la empresa somos todos los que la conformamos.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Muy duro y sigue siéndolo. Todos los días hay un reto nuevo, hay que innovar, hacer presupuestos, liderar equipos, pagar impuestos, y todos los desafíos que trae el día a día y que a la vez son muy gratificantes.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Cumplí una parte del sueño que fue montarlo, liderarlo y que fuera sostenible en el tiempo, le hace falta seguir creciendo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos en un momento donde el negocio está andando bien, estamos organizados y tenemos un gran equipo. Para Granel vienen momentos de expansión, de montar más locales, de seguir fortaleciendo nuestra línea de regalos corporativos y de desarrollar nuestra línea de experiencias gastronómicas.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, a nivel nacional con apertura de locales y alianzas comerciales con grandes superficies y a nivel internacional con la exportación de productos elaborados por nosotros.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

En este momento no, pero depende de la circunstancia recibiríamos inversión de fondos. La decisión de asociarse para nosotras es muy importante.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a crecer desorganizadamente. Crecer toma tiempo y orden, hasta que el negocio no funcione perfecto consideraría que es mejor crecer despacio.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mis papás han sido emprendedores y empresarios toda su vida, son nuestro mayor ejemplo e inspiración.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces, pero considero que es parte del aprendizaje. Hoy lo que tenemos, lo que hemos construido y todos nuestros aprendizajes llegaron de esos momentos de “fracaso”, al final entendimos que si hay aprendizaje y evolución, no es realmente un fracaso.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Estudié en una universidad de emprendimiento donde en el momento de crearlo me ayudaron con diferentes programas. Hoy en día participamos en ferias de emprendimiento que nos ayudan con el networking.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Desde que empezamos Granel siempre pensamos que sería un concepto del futuro. Granel es volver a comprar a la antigua, por peso, oliendo, probando y llevándose las cantidades que uno necesita. Cada vez la gente se preocupa más por el impacto de los productos, la forma en la que lo adquieren y de dónde vienen.

Creo que el concepto va a trascender y su propósito será educar al consumidor no solo en el desperdicio sino también a la hora de experimentar con diferentes productos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Veo a Granel en 10 años como líder entre las empresas sostenibles del país que buscan promover la compra de ingredientes orgánicos, locales y de alta calidad en empaques retornables. Con diferentes sucursales a nivel nacional, donde la gente pueda vivir una experiencia sensorial.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El camino del emprendedor es muy solitario, en mi familia y amigos he encontrado mentores, aliados y apoyo. Considero que juegan un papel fundamental en todo el proceso.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Siempre que alguien llega a preguntarme algo sobre emprendimiento o negocios pienso en todas las experiencias y consejos que para mí fueron útiles y las comparto. Yo tuve y tengo mucha ayuda, muchos mentores y lo agradezco todos los días. Nada como compartir experiencias y conocimiento. Actualmente participo en una clase de mi universidad compartiendo cada semestre mi experiencia como emprendedora.

21. ¿Qué papel juega mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo considero que es muy extenso, porque además de las personas que todos los días le entregan todo su trabajo duro y amor a la marca, están todos los que nos rodean como lo mencione anteriormente (amigos y familia). Mi hermana por otro lado cofundadora del proyecto es mi mayor apoyo.

En Granel todos tienen un rol igual de importante. Una vez al mes nos reunimos (todo el equipo) para crear estrategias desde cada área de la empresa y para ponernos metas.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Como emprendedora diría que soy insistente, me gusta pensar en que lo que nos proponemos lo podemos lograr. Adicionalmente creo que tengo una relación cercana con todo mi equipo, considero que ellos son lo más importante que he logrado conformar.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Emprender ha sido uno de los retos más emocionantes de mi vida. Todos los días encontraremos razones para botar la toalla, o sentirnos frustrados, pero mientras que tengamos claro el por qué de lo que hacemos y el para qué, cualquier reto y circunstancia se supera siempre. He aprendido que nada hay que darlo por sentado y que el camino es propio, no hay campo para comparaciones, ni arrepentimientos. “Fracasar” solo es un fracaso si no se aprende; la evolución constante es lo que siempre debemos buscar siempre.

