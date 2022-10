Esta es la galería de cacao criollo que expone los mejores sabores del Huila

Ellos son Luis Fernando Muñoz Caviedes y Liliana Gazpar Reyes, los emprendedores detrás de Ocholate. Foto: Cortesía Ocholate

“Siempre nos han inspirado y admiramos inmensamente a los agricultores, para nuestro caso los cacaocultores (nuestros abuelos), quienes están en la base de la cadena. Su tesón, disciplina y la responsabilidad de su trabajo es indispensable y primordial para la obtención de productos finales de calidad.

A Stephane Bonnat lo seguimos y es uno de nuestros referentes, es el propietario de un grupo de chocolaterías francesas de altísima calidad donde elaboran chocolates desde el grano hasta la barra. Además, trabaja directamente con los cacaocultores de diferentes países del mundo a quienes asesora para la sostenibilidad y rentabilidad de sus plantaciones", esta es la voz de los emprendedores detrás de Ocholate, una marca de consumo responsable y saludable donde el chocolates y sus derivados son sus principales protagonistas. Abrimos las puertas de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí nos cuentan la historia de su idea de negocio:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Liliana, 38 años, Administración de empresas

Luis Fernando, 37 años, Ecólogo y especialista en Ingeniería Ambiental

Cacaocultores por tradición y emprendedores por convicción.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nace en el año 2019 con la intención de crear la tienda o galería del cacao en la ciudad de Bogotá, un lugar referente que fuera visitado por cada una de las personas interesadas en conocer y aprender del mundo de la cacao cultura y chocolatería responsable, donde pudieran encontrar los productos y sub productos que se elaboran a partir de un grano de cacao, pasando por los nibs de cacao, licor o pasta de cacao, coberturas, hasta la manteca de cacao, barras de chocolate o chocolatinas del altos porcentajes, cervezas a base de cacao, infusiones, bombones con rellenos de fruta natural, trufas, etc. Todo lo anterior de diferentes orígenes pero con la seguridad de que son elaborados con lo mejor del cacao colombiano.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Iniciamos cuatro socios (hoy somos tres) quienes con unos pequeños ahorros y mucho esfuerzo pusimos “la primera piedra”, cada uno desde su profesión proponía ideas que se fueron materializando en lo que hoy es Ocholate Galería del Cacao, fueron meses de alegría y sufrimiento, nunca faltan los contratiempos en obra civil, detalles arquitectónicos, incumplimiento de proveedores y otros detalles que pasan en todas los proyectos que inician, finalmente en septiembre de 2019 abrimos las puertas con la mejor energía y actitud de servicio, cualidad que también nos caracteriza en nuestra tienda.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Teníamos unos ahorros que erróneamente pensamos que nos iban a alcanzar para establecer nuestra tienda soñada, sin embargo, con el paso del tiempo y avance de obra nos dimos cuenta que estábamos muy cortos de presupuesto, por lo que nos tocó acudir a la ayuda de familiares quienes nos hicieron préstamos sin interés y finalmente accedimos al sistema financiero tradicional, todos los recursos de nuestros familiares ya fueron cancelados en su totalidad y estamos adelantando los pagos del crédito bancario de forma puntual con los recursos generados por ventas.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos generando de manera directa en la ciudad de Bogotá la cultura del consumo responsable y saludable de chocolates y sus derivados, seguramente la mayoría de nosotros crecimos y fuimos “alimentados” con chocolates que no son chocolates reales, elaborados con sucedáneos del cacao, sabores artificiales, grasas hidrogenadas y altísimas cantidades de azúcar, generando de manera silenciosa enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, todo esto ignorado por la industria alimenticia pero claramente identificado por la OMS. Esto es lo que venimos cambiando en Ocholate: consumo de chocolates reales sin remordimiento, saludables y apoyando emprendimientos, familias, asociaciones y agricultores que adelantan su trabajo de una forma responsable para deleitar el paladar de los consumidores más exigentes con lo mejor del cacao colombiano.

6. ¿Soy feliz?

¡Somos completamente felices! Aunque todos en la vida tenemos nuestros momentos y no todo es color chocolate, no hay momento más feliz que ver la cara de felicidad de un visitante al tomar su primer sorbo de un chocolate 100% cacao, al morder un bombón de cholupa natural originario del Huila al 90% o al deleitar un panini de posta cartagenera en salsa de chocolate, esto es lo que vemos día a día en Ocholate! ¡La felicidad se impregna!

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

¡Esta respuesta es un rotundo NO! ¿Como vas a vender lo que realmente te llena y te hace feliz? En Ocholate somos felices y hacemos felices a todos los actores de la cadena de valor del cacao y la chocolatería desde el dueño del vivero, el cacaocultor, el recolector, el transformador, el emprendedor, nuestros clientes y aliados, aquí todos somos una familia y tu familia nunca está a la venta.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender no es duro es durísimo. Siempre tienes que hacer sacrificios, salir de zona de confort si quieres ver resultados, muchas veces estos no los ves a la velocidad que quisieras, pero la disciplina, constancia y la capacidad de resiliencia son clave para no desesperarse y dejar tu sueño a un lado. Siempre tendrán que haber en el mundo esos emprendedores, soñadores, empresarios que están dispuestos a crear, trasnochar y trabajar hasta el cansancio, sin importar el lugar, la hora o las condiciones con tal de lograr los objetivos propuestos, disfrutamos generar empleo, ofrecerle al mundo experiencias y productos distintos y nosotros somos parte de ellos.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Ocholate es un sueño en construcción, aún falta mucho por hacer, por crecer, no hemos llegado ni al 1% de lo que tenemos en nuestra mente y corazón. Aunque ese 1% es mucho, somos unos soñadores y no conocemos los limites.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Para el año 2023 tenemos en mente la apertura de dos tiendas, las ciudades serán sorpresa, pero sabemos que ya hay muchas personas a la expectativa, especialmente en la ciudad de Neiva de donde somos oriundos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente replicable y escalable. Ocholate desde su concepción se tuvo presente la opción de que fuera franquiciable y hemos recibido propuestas de muchos interesados para las principales ciudades el país como Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena y para ciudades intermedias como Tunja, Sincelejo y Valledupar, sin embargo, por ahora desarrollaremos puntos propios.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No es una posibilidad por el momento, el hecho de que sea una empresa franquiciable hace que indirectamente haya unos recursos de terceros que llegan a ser parte de la compañía, pero por el momento no estamos interesados en recibir recursos a cambios de participación accionaria de Inversiones Ocholate SAS.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Realmente en el camino se cometen errores, pero nada que no quisiéramos repetir, de ellos se aprende y seguro cometeremos muchísimos más. Cada error es un aprendizaje.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Siempre nos han inspirado y admiramos inmensamente a los agricultores, para nuestro caso los cacaocultores (nuestros abuelos), quienes están en la base de la cadena. Su tesón, disciplina y la responsabilidad de su trabajo es indispensable y primordial para la obtención de productos finales de calidad.

A Stephane Bonnat lo seguimos y es uno de nuestros referentes, es el propietario de un grupo de chocolaterías francesas de altísima calidad donde elaboran chocolates desde el grano hasta la barra. Además, trabaja directamente con los cacaocultores de diferentes países del mundo a quienes asesora para la sostenibilidad y rentabilidad de sus plantaciones.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Ha habido momentos difíciles. Siempre encontraremos obstáculos. Ocholate nació unos meses antes del inicio de la pandemia. Nos estábamos dando a conocer, nuestras ventas venían en crecimiento cuando nos obligan al confinamiento total, apertura por días y el famoso pico y cédula, aquí en este punto alcanzamos a pensar en el cierre definitivo, sin embargo, tuvimos que sacar esa “casta” de emprendedores creativos - resilientes y ponerle el pecho a la situación, creando diferentes estrategias que nos permitieron continuar en el mercado.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Como emprendedores hemos hecho parte de Empréndelo, donde compartes con emprendedores de todas las áreas que están como uno en busca de escalar su emprendimiento, posteriormente fuimos parte de Trayectoria Mega donde te “codeas” con grandes empresarios, propietarios de las principales empresas del país, personas con mucha experiencia y una infinidad de anécdotas para compartir que se convierten en un aprendizaje de altísimo nivel, lo que ninguna universidad te enseña.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Totalmente, que mejor que poder aportar a la salud y al bienestar de las personas, no solo quienes consumen nuestros productos sino a toda la cadena de valor del cacao y la chocolatería. En cuanto al impacto de las nuevas generaciones ya vemos como los niños y jóvenes buscan alimentarse de una forma saludable, han venido cambiado el consumo alto en azúcares y calorías, ya sea por enseñanza de sus padres, colegios o convicción propia, claramente esto no pasaba hace unos años.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Nos vemos liderando el mercado de la chocolatería real a nivel nacional, con puntos de venta en las principales ciudades del país y el exterior, llevando lo mejor del cacao y chocolatería colombiana al mundo, continuaremos con nuestra relación directa con el cacaocultor, emprendedor y transformadores de grano así como compartiendo parte de nuestra utilidades en proyectos que impacten realmente las comunidades, todo enmarcado en la triada de la sostenibilidad (económica, ambiental y social).

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El tema de la familia juega un papel super importante, nuestra familia lleva más de 60 años en el mundo de la cacaocultura, tenemos cultivos en el departamento del Huila y desde muy pequeños nos llevaban a la finca los fines de semana y en nuestras vacaciones, es aquí donde nace nuestro amor por el campo y la cacaocultura. En el año 2017 damos el salto a la trasformación de nuestro grano de cacao origen Finca Santamaria a barras de chocolate, coberturas, nibs y demás productos y sub productos conocidos en el mercado bajo la marca registrada Cavocao.

En cuanto a nuestros amigos, son de gran apoyo, son quienes todos los días nos alientan a continuar con nuestros proyectos, pues conocen muy de cerca nuestra evolución y trayectoria. Súper importante resaltar que un pareja de estos grandes amigos, son hoy nuestros socios, no solo en Inversiones Ocholate sino también en Inversiones Biotrade empresa creada para exportación de agroalimentos colombianos especialmente café, cacao y sus derivados.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

No lo hemos logrado del todo, estamos en el camino. Nos complace contar nuestra historia con errores incluidos y compartirla con jóvenes emprendedores que hoy inician con emprendimientos similares, sabemos que les podemos ahorrar mucho camino; para nosotros en un orgullo escuchar que muchos de los emprendimientos del sector cacao y chocolatería de nuestra región son inspirados en nuestros emprendimientos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro equipo lo es todo, gracias a ellos hoy Ocholate es posible, nuestros socios, auxiliares de punto, el servicio contable, administradora, nuestra familia, proveedores y amigos, todos hacen parte de nuestro equipo, cada quien desde su rol ha ayudado al posicionamiento y crecimiento de Ocholate.

Aprovechamos estas líneas para hacer un especial reconocimiento a Cristina Uribe, socia fundadora de Ocholate, quien desafortunadamente se nos adelantó el año pasado en el camino y nos dejó todo su legado. gran socia, gran mujer y maestra chocolatera.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Somos de los únicos productores de cacao fino en sabor y aroma del mundo, que transformamos nuestro grano de cacao de origen a nivel de finca (Cavocao), con punto de venta (Ocholate) y con empresa dedicada a su exportación (Biotrade), lo anterior nos hace amplios conocedores del mundo del cacao y la chocolatería, así como de su cadena de valor. Somos auténticos, serviciales y siempre recibirás de todo nuestro equipo Ocholate una especial sonrisa.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

En este camino del emprendimiento es donde realmente aprendes a valorar la importancia de las “pequeñas cosas”, a agradecer por cada nuevo día, por una llamada, un mensaje, un pedido, un contacto, un negocio, unas gracias, una sonrisa, pero en especial aprendes a valorar a los demás emprendedores sin importar su rama, porque sabes y conoces por todo lo que se debe pasar para llegar donde ellos están.

