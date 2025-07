Esta es la marca colombiana que desafía los estereotipos de género

Una marca de moda atemporal y sin etiquetas para una nueva generación. Foto: Jaime Rodríguez

“Jaime Rodríguez es una marca de moda colombiana sin género, dedicada a la producción y comercialización de prendas atemporales, caracterizadas por una estética influenciada por la Francia barroca del siglo XVIII. Estas prendas trascienden las modas pasajeras y temporadas, manteniéndose vigentes a lo largo del tiempo. La marca se enfoca principalmente en camisería, aunque también ofrece prendas complementarias como pantalones, faldas y más.

Está regida por tres principios fundamentales: preciosismo, cuidado al detalle y memoria. Además, busca la dualidad, manteniendo un balance constante entre lo femenino y lo masculino."

Así llegó a 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos la historia de esta idea de negocio inspirado en la industria textil. Hablamos con Jaime Rodríguez, su fundador y esto fue lo que nos contó.

1. ¿ Cuantos años tengo? ¿Qué estudié?

37 años, Administración de Empresas y Diseños de Modas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea nació en la universidad, durante mis estudios en Administración, ya que siempre quise ser empresario y no empleado. Fue cuando apliqué a la opción de Diseño que se me “encendió el bombillo”. Me emocionaba mucho estar en un taller, crear cosas nuevas y sentir los materiales en mis primeras clases de diseño. Ese sentimiento de gratificación fue lo que me llevó a decir: “¡Bingo! Ya sé con qué voy a combinar Administración: con Moda”.

Creé una marca con mi nombre y me lancé a hacer mi primera colección femenina, inspirada en el mar, en el año 2013.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Creo que hay dos palabras clave que me han permitido llegar hasta este punto: seguridad y constancia. Ser emprendedor implica enfrentarse a muchos desafíos, no solo financieros, sino también personales. Pero creo que, en esos momentos, tener la seguridad de que vas a salir adelante es lo que te permite combatir el miedo y seguir avanzando.

Primero vino la creación de una colección con las pocas bases de diseño que tenía en ese momento, y luego comencé a aplicar todos esos años de estudios en Administración: mercadeo, logística y la construcción de cada uno de los eslabones necesarios para crear una marca.

Debido a un viaje a tierras francesas, pausé el proyecto por un tiempo. Pero al regresar, lo retomé con mi trabajo de grado en París, inspirado en dos figuras icónicas: la actriz alemana Marlene Dietrich y la reina más controversial de Francia, María Antonieta.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La primera inversión la realicé con el dinero obtenido por la venta de unas acciones de Ecopetrol, cuando aún cursaba mis estudios de Administración en la Universidad de los Andes. El resto de la inversión en la marca ha provenido de préstamos bancarios, los cuales he venido pagando gracias a mi trabajo fijo actual.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con mi emprendimiento, al tratarse de una marca no binaria con una inclinación hacia lo femenino, busco cuestionar ideas establecidas en la conciencia social, especialmente dentro del contexto colombiano. Romper con lo tradicional en términos de género, por ejemplo, el uso de faldas o tacones de aguja por hombres acuerpados que cumplen con los estándares convencionales de lo masculino latinoamericano— es parte fundamental de esta propuesta.

Al hacerlo, presento una perspectiva diferente sobre la relación entre el género y el vestuario. Finalmente, la marca también funciona como un medio para enviar un mensaje claro: sé tú mismo desde tu autenticidad, sin importar el qué dirán o las creencias sociales limitantes. Eso que te hace diferente es valioso, y mostrarlo al mundo es un acto de valentía.

6. ¿Soy feliz?

Desde mi primera clase de diseño supe que esto era lo que me motivaría cada mañana a levantarme y trabajar. Construir una colección me apasiona desde el principio: desde la etapa de investigación, en la que aprendo cosas nuevas, hasta la búsqueda de materiales y su combinación, que para mí es toda una aventura creativa.

Disfruto profundamente los eventos en los que puedo arreglarme, expresarme y jugar con mi imaginación. En conclusión, soy feliz y apasionado por lo que hago.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No la vendería.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Tomar la decisión no fue difícil; los verdaderos retos llegaron después. Al emprender, uno comienza lleno de emoción y entusiasmo, pero cuando el proyecto empieza a tomar forma, también aparecen los primeros errores —esos que se convierten en valiosas lecciones— y las primeras piedras en el camino.

Es en esos momentos donde uno debe aprender a sortear los obstáculos, siempre recordando el inicio con determinación, seguridad y confianza en uno mismo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Todavía no he cumplido mi meta por completo, ya que esta es solo la primera etapa, enfocada en la línea de vestuario. Aún falta desarrollar la propuesta completa, que incluye joyería, accesorios y marroquinería.

Además, me gustaría llevar la marca a nuevos horizontes, llegando a los mercados de Estados Unidos y Europa, así como participar en pasarelas internacionales. Ese es el siguiente paso en este camino que apenas comienza.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Quiero posicionar aún más mi marca en el mercado colombiano ingresando a tiendas de mayor superficie, como Malva, y participando en eventos clave del sector, como Colombiamoda o el Bogotá Fashion Week, con el fin de consolidar mi presencia a nivel nacional. Una vez logrado ese objetivo, mi siguiente meta es dar el salto a la Gran Manzana y comenzar la expansión internacional, empezando por Nueva York.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Este emprendimiento se construyó como una marca que, finalmente, pretende vender un estilo de vida basado en mis experiencias, sustentado en cuatro pilares de diseño. Al hablar de estilo de vida, no nos referimos solo al vestuario, sino también a otras unidades de negocio como casa, belleza, restauración, arte y decoración.

Todas estas líneas compartirán los mismos códigos y el ADN de la marca, haciendo que cada producto conviva en armonía con los demás, creando una experiencia integrada y coherente para el consumidor.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Creo que una inversionista es clave para el crecimiento de cualquier emprendimiento, pero se debe saber cuál es el momento adecuado.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que volvería a hacer todo lo mismo porque de los errores que he cometido he aprendido, y eso ha permitido que la marca esté donde está ahora. Emprender es un aprendizaje constante, ya que siempre estás probando cosas nuevas para ir creciendo poco a poco.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Siempre he admirado a grandes marcas a nivel empresarial, como Gucci, Chanel y Armani. En cuanto al diseño, encuentro a John Galliano y Alexander McQueen simplemente alucinantes por su manejo del material, los volúmenes y ese aire poético y dramático que han mantenido a lo largo de sus colecciones.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No considero que haya sido un fracaso, pero sí fue un cambio muy fuerte para el emprendimiento. Sin embargo, eso permitió construir una marca mucho más robusta y con mayor profundidad. Nunca he pensado en tirar la toalla; al contrario, cuando las cosas se ponen difíciles, siento aún más ganas de seguir adelante, fiel a quien soy y a lo que creo.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Al ser una persona no binaria, formo parte de la comunidad LGBT, y creo que la marca responde a la necesidad de encontrar una propuesta sin etiquetas ni estereotipos, que permita a cada persona ser quien realmente quiere ser a través del vestuario.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Debido a la filosofía de la marca frente al género, esta tiene un impacto directo en la generación más reciente, denominada Generación Z. Se trata de una generación que adopta a la perfección los valores de la marca, como la inclusión, el respeto a la diversidad y la defensa de la libertad de expresión. Es una generación que se niega a ser encasillada y que redefine lo que significa vestirse, rompiendo con las etiquetas tradicionales.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años no me veo viviendo en el país; me imagino viviendo en Nueva York, manejando la parte creativa desde allá y la producción desde Colombia. Para esa época, la línea completa de vestuario (que incluye vestuario, joyería y marroquinería) estará bien desarrollada, así como la línea de casa, y estaré dando mis primeros pasos en la línea de belleza.

Además, espero vender en grandes superficies de Nueva York, como Bergdorf Goodman, y asistir como diseñador al New York Fashion Week.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mis padres han jugado un papel clave en este proceso, ya que han sido mis mayores detractores. Sin embargo, esa oposición me ha convertido en una persona más segura y decidida a dar los pasos necesarios para alcanzar mis objetivos. Por otro lado, mis amigos han sido un pilar fundamental de apoyo a lo largo de este camino.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

No lo pensaría ni un momento para ayudar a otras personas que quieran lograr sus metas y objetivos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Contar con un equipo es fundamental en el proceso de emprender. Un equipo brinda esa red de apoyo necesaria para transformar un emprendimiento en una empresa rentable y funcional. Al principio, uno debe hacer de todo, pero al delegar funciones, se puede concentrar cada vez más en la actividad principal; en mi caso, el área de diseño.

Actualmente, cuento con una persona encargada de diseñar las estrategias de comunicación de la marca hacia los clientes, un diseñador gráfico que se ocupa de lo visual, y una persona responsable de manejar la producción en los satélites con los que ya contamos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Un primer sello personal en mi trabajo es la manera en que manejo lo femenino y lo masculino. Aunque tengo rasgos que cumplen con el prototipo masculino típico, a través del vestuario dejo salir mi lado femenino.

Mi estética es atemporal y está fuertemente influenciada por el barroco francés, prestando mucha atención al detalle. Esta dedicación se refleja en los bordados, pliegues y acabados de cada prenda que sale de producción.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que nada es imposible y que lo único limitante es uno mismo y su mentalidad. He aprendido a confiar en el proceso y a darle valor a cada una de las metas alcanzadas, aunque sean pequeñas, siempre teniendo presente el objetivo final. También he aprendido a confiar en mí mismo, a valorar la autenticidad y a darle importancia a mis sentimientos, sin importar lo que diga el mundo.

