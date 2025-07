El emprendimiento que creó una plataforma segura para la compra y venta de motos

Alex Burrowes y Mauricio Gil, cofundadores de Motai. Foto: FOTO:www.estudioblau.com 3143745

Hace un tiempo, un par de colegas que nos han contactado con varios emprendimientos de los que ya hemos publicado sus historias, nos preguntaron si conocíamos a Motai. No, ¿qué es?, respondimos. “Es una compra-venta de motos usadas, de bajo cilindraje y multimarca“.

No era nada novedoso, para ser sincero. Entonces, nos soltaron el siguiente argumento: “El gran diferenciador es que usan tecnología para prevenir fraude (en una industria muy fraudulenta). También tecnología para ser más eficientes (costo eficientes), es decir, muy rentables y con un crecimiento acelerado”.

Sonaba bien, pero todavía faltaba algo: “Somos los únicos en vender motos usadas con garantía y financiación. Generamos confianza y seguridad porque hacemos el traspaso digital, diagnósticos muy técnicos y detallados para que cada moto salga en perfectas condiciones a pesar de ser usada. También financiamos con créditos a la medida de todos los colombianos que quieran una moto con préstamos desde $ 3 millones en adelante”.

Preguntamos, además, por las cifras del negocio: “Motai actualmente tiene 2 sedes y próximamente una tercera. Hay más de 200 referencias disponibles, es el único concesionario en Colombia que da garantía por una moto usada, en Colombia, tradicionalmente, un traspaso de vehículo se demora en promedio 15 días y con Motai en menos de 2 días, ya que el traspaso es digital, hay 0% de fraude versus el mercado tradicional donde de 6 a 10 transacciones de compra o venta de motos hay algún tipo de fraude implicado”.

Entonces Mauricio Gil, uno de los cofundadores de Motai, pasó por 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, y esto fue lo que nos contestó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 37 años. En pregrado hice doble programa en Economía e Ingeniería Industrial, y luego hice una maestría en Finanzas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nació tras vivir en carne propia un fraude al vender mi moto. Me di cuenta de que el mercado de motos usadas en Colombia es informal, inseguro y fraudulento. Así surgió la visión de crear una plataforma segura y confiable para comprar y vender motos.

Creamos Motai, el primer marketplace confiable de motos usadas en LATAM, con motos certificadas, historial verificado y acceso a financiamiento.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Empezamos con una pequeña ronda de capital entre amigos y familiares. Iniciamos comprando y vendiendo motos para entender el problema desde adentro. En pocos meses desarrollamos una plataforma basada en datos y tecnología que hoy permite ofrecer motos seguras, con garantía, y acceso a crédito. Nadie en la industria ofrece esta solución integral.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Iniciamos con recursos propios y de amigos y familiares. Luego levantamos capital de riesgo con inversionistas de Silicon Valley, Nueva York, Asia, Centro y Sudamérica.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos resolviendo un problema que afecta a millones de familias en Latam. Para muchos, la moto es el vehículo que se convierte en su fuente principal de ingreso, pero el mercado es riesgoso, sin información ni financiación. Motai está cambiando eso.

Estamos devolviendo la confianza al mercado, ofreciendo una solución justa, segura y transparente para miles de familias que dependen de su moto para vivir y transportarse. Y lograr el sueño, que en muchas ocasiones es tener una moto.

6. ¿Soy feliz?

Sí, ver cómo Motai está generando impacto real en la vida de las personas me llena profundamente.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No es nuestro objetivo. Mi visión es llevar a Motai hasta un IPO o una fusión estratégica con alguna empresa que comparta nuestra visión de transformar esta industria.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Vengo del mundo startup, así que emprender fue una evolución natural. Pero como todo camino emprendedor, ha tenido retos intensos.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, estoy cumpliendo mi sueño: trabajar en algo que me apasiona y que genera un impacto positivo en la sociedad.

Llevar esta solución a todos los rincones de Latinoamérica y seguir ampliando nuestro impacto.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora estamos expandiendo nuestra operación en Colombia y desarrollando nuevos productos: financiamiento, posventa y servicios complementarios. En 2027 iniciaremos la expansión a México y Brasil.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente. El problema que resolvemos es regional, y la solución se adapta perfectamente a otros países con las mismas necesidades.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Ya lo hemos hecho. Ceder participación hace parte de este negocio y es indispensable para obtener el capital necesario para crecer y escalar.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Esperar tanto para emprender. Si lo hubiera hecho antes, podríamos haber impactado aún más.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Admiro empresas con modelos de negocio disruptivos que transforman industrias como Habi y Rappi en Colombia, Kavak en México, y iMotorbike en el sudeste asiático con un modelo parecido al nuestro, que ha logrado escalar con éxito.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, el primer modelo que construimos no era escalable. Tuvimos que pivotear rápido para poder levantar capital y construir una solución sostenible. No fue fácil, pero valió la pena.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, hemos contado con el apoyo de nuestros inversionistas y sus redes de aliados y comunidades como Latitud o StartupAndes, que han sido clave para conectarnos con talento, mentores e inversionistas.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí. Estamos construyendo una infraestructura que cambiará cómo se accede a una moto usada en Latam. Eso tendrá impacto duradero en la movilidad, el trabajo y la inclusión financiera.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años veo a Motai como la plataforma líder de motos en Latam, y a mí, liderando el equipo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Fundamental. Me han apoyado emocional y financieramente desde el día uno, y continúan estando cerca, siendo parte importante del crecimiento de Motai. Sin el apoyo de ellos, Motai no existiría, son el motor que me impulsa día a día.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Todavía no lo hemos logrado, apenas estamos empezando a construir la empresa que soñamos. Pero cada paso ha traído aprendizajes valiosos, y estoy convencido de que compartirlos es parte esencial del camino. Me motiva poder apoyar a otros emprendedores a que también construyan soluciones con propósito y generen impacto real.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo lo es todo. Desde el inicio, he tenido la fortuna de construir esta compañía junto a mi socio Alex, una persona increíble con quien comparto visión, valores y ética de trabajo. Hoy somos más de 40 personas comprometidas, talentosas y profundamente conectadas con el problema que estamos resolviendo. Conocen al usuario, entienden el mercado y comparten la misión de transformar esta industria. Sin este equipo, Motai no sería posible.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy una persona obsesionada con la ejecución y tomar decisiones basadas en datos. No creo en improvisar, creo en medir, iterar y ejecutar con foco.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que emprender es un acto de convicción. Que el impacto real toma tiempo, pero vale cada esfuerzo. Y que hay que rodearse del mejor equipo posible para lograrlo.

