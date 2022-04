Este es el papel de las Startup y los emprendedores en la era de la post pandemia

Los niveles más elevados y consistentes de emprendimiento en etapa temprana se sitúan en la región global de América Latina y el Caribe, según el estudio realizado por El Global Entrepreneurship Monitor. Foto: Hispanolistic

El 2022 ha sido bautizado popularmente como el año de la reactivación, puesto que, después de un par de años con una contingencia global de salud pública, que tuvo un efecto muy pronunciado en la economía mundial, por fin podemos decir que estamos transitando a la reapertura del movimiento económico.

La pandemia del COVID-19 causó un fuerte impacto en el comercio y las finanzas globales, provocando despidos de empleados y cierres masivos de empresas en muchos países, por lo que se registró una disminución importante en la renta familiar. En el marco de este contexto, un estudio del GEM, Global Entrepreneurship Monitor, habla de cómo gracias a la crisis económica causada por la pandemia, el emprendimiento nace como una alternativa generadora de ingresos en un momento en que la economía decrecía.

El informe titulado ‘Emprendedores Y Nuevos Modelos De Negocio En La Era Post Pandemia’, desarrollado por Marta Grañó Calvete, profesora en OBS Business School y Consultora en Innovación Inclusiva, trata sobre cómo ha crecido el mundo emprendedor en los últimos años y cómo este va a evolucionar.

“El mundo emprendedor está despertando cada vez más el interés de las personas y destaca, especialmente, en el momento en que ha aparecido el fenómeno conocido como la “Gran Renuncia”. Un fenómeno que se empezó a registrar en Estados Unidos en plena pandemia: un abandono masivo y voluntario de puestos de trabajo nunca visto antes. Las causas de esta renuncia masiva son diversas, pero un porcentaje significativo de estas personas renuncian porque se plantean iniciar un proyecto propio. El emprendimiento ha pasado a ser una opción que gana peso, de forma gradual, para una parte de la población”.

Le puede interesar: ¿Cómo se puede fomentar la empleabilidad y el emprendimiento en Colombia?

Latinoamérica se ha convertido en un referente mundial de este panorama, pues, según El Global Entrepreneurship Monitor, evidenciando datos indicativos de la evolución de la actividad emprendedora en el mundo, los niveles más elevados y consistentes de emprendimiento en etapa temprana se sitúan en la región global de América Latina y el Caribe; mientras que los niveles más bajos de actividad emprendedora en etapa temprana, están en Europa y Norteamérica. La profesora en OBS Business School, explica este fenómeno afirmando que:

“Se está produciendo un proceso de descentralización de startups, tal y como nos muestran los datos: en 2013, el 56 % de los startups unicornio habían nacido en Silicon Valley; cinco años más tarde, ese porcentaje se había reducido a un 21 %. Diversas ciudades en todo el mundo se están convirtiendo en foco de emprendimiento y son muchas las que luchan por posicionarse entre las primeras.”

Lo anterior, nos lleva a hablar del papel fundamental de las startups en el desarrollo económico y reactivación post pandemia, pues al menos en la región cada vez tenemos más unicornios, es decir, empresas valoradas en más de 1.000 millones de dólares. Por ejemplo, este modelo de empresa se ha multiplicado por 18 en los últimos 4 años. El 60 % de estas startups “unicornio” se encuentran en Brasil, y le siguen en número de empresas ubicadas en México, Chile, Argentina, Colombia y Uruguay.

Según Innpulsa, en Colombia hay 200 startups que tienen el potencial para convertirse en este tipo de empresa. Actualmente, Rappi figura como el único unicornio del país, pero en este 2022, emprendimientos como La Haus, Addi, Habi, Frubana, Merqueo, Liftit y Playvox se proyectan para conseguir una valorización de $1.000 millones de dólares.

No pierda de vista: Crearon una firma de consultoría diseñada para emprendimientos en la era digital

Según el informe de OBS Business School, existen cuatro sub sectores de actividad económica que tuvieron un alto crecimiento en el 2021. En primer lugar, se encuentra Agtech & New Food con un crecimiento de 128 %, en segundo lugar está el Blockchain, con incremento del 121%, el tercer puesto lo ocupa Advanced Manufacturing and Robotics con el 109% de aumento en su crecimiento y finalmente, Inteligencia Artificial & Big Data con el 98%. De acuerdo con Marta Grañó, esto se debe a que “el impacto de la pandemia se hace notar también en el impulso que ha dado a los procesos de digitalización en todo el mundo. Se calcula que la pandemia ha acelerado la digitalización en 5 años. El impacto en el mundo digital ha sido claro y potente”.

Por otro lado, El informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2020-21, muestra una imagen de cómo es la persona emprendedora en época de post pandemia. Con respecto a edad de los emprendedores, el informe sitúa la edad media en 42 años y en cuanto a la situación laboral anterior, el estudio realizado por South Summit en 2021, indica que más del 50 % de los nuevos emprendedores provienen de posiciones de empleados de empresa y que alrededor de un 30 % habían fundado ya anteriormente una startup.

Finalmente, Marta Graño concluye en su informe que la deducción del nivel de ingresos que causó la pandemia, atrajo a nuevos emprendedores y adicionalmente ha empujado a muchas personas en todo el mundo a replantearse sus prioridades, pues los datos son claros al demostrar que hay una fuerte tendencia hacia la creación de empresas, startups y desarrollo de nuevos modelos de negocio, lo cual es y será fundamental para la reactivación económica global.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚