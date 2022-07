Él creó una compañía para ayudar a emprendedores a conseguir financiación

Pablo Santos, CEO de Finaktiva. Foto: CortesíaFinaktiva

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 37 años, estudié Economía en la Universidad EAFIT con énfasis en Finanzas y Economía Matemática. En Eafit tuve la oportunidad de participar en grupos de investigación de economía de la Universidad.

Mi interés por las finanzas empezó desde los 12 años cuando estaba en el colegio en Neiva, donde los estudiantes creamos la Cooperativa Juvenil Salesiano, de la cual fui Gerente durante 4 años. En la Cooperativa, entre otras cosas, hacíamos créditos a los profesores y estudiantes asociados.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Cuando inicié mi carrera profesional en el sector empresarial conocí a Álvaro Lobo, un personaje importante y junto con él construimos un modelo de negocio para financiar empresas medianas que estaban dando el salto a ser empresas grandes y con aportes de capital creamos Aktiva.

La época de Libranzas fue un reto porque el fondeo era muy costoso ya que todos los fondos estaban enfocados en ellas, nos tocó reestructurar el fondeo y nos dimos cuenta que dentro de las pymes, las empresas medianas no eran las únicas, sino que había otro nicho como las startups y empresas pequeñas que tenían necesidades diferentes y estaban más desatendidas por el mercado.

Nos preguntamos ¿cómo hacer algo que sea escalable pero que tenga cierto nivel de personalización? Y nos dimos cuenta que quienes estaban empezando eran los que más necesidad de financiación necesitaban, pero los bancos no los podían atender porque por ejemplo no tenían historial de estados financieros o llevaban muy poco tiempo constituidos; aparte van a una velocidad superior pues sus proyecciones son diferentes al ser empresas que están despegando. Los sistemas de banca universal dejan estos mercados desatendidos pues deben tener procesos muy estandarizados con grandes volúmenes.

Analizamos el mercado desatendido que estábamos viendo y diseñamos una estrategia de cuál era el marco competitivo y cómo íbamos a ganarlo, creando una solución que fuera escalable. Para esto, dentro del ecosistema empresarial en Colombia realizamos una encuesta a 250 empresarios para preguntarles con quién se financiaban, cómo lo hacían, cuáles eran las fricciones y dolores, entre otras. Y hallamos que los empresarios no tenían acceso a la financiación en el tiempo que lo necesitaban ni en el monto que lo necesitaban; también nos dimos cuenta que los empresarios aparte de la financiación necesitan asesoría y acompañamiento, quien los ayude a conectar con otros agentes del ecosistema emprendedor, financiación, programas de apoyo, etc.

Con la información que recolectamos nos dimos cuenta que los procesos como tener que desplazarse, el papeleo, etc, retrasan mucho todo y que para poder hacer un proceso ágil, eficiente y estandarizado para llegar a todas partes rápidamente, era necesario la tecnología y descubrimos las Fintech, lo que nos motivó a desarrollar una plataforma que dé soluciones a las empresas con procesos de microsegmentación estandarizados, con pequeños grupos homogéneos que con tecnología se pueda replicar y escalar rápidamente.

Desde 2016 se empezó a diseñar la plataforma y para 2017 se lanzó el prototipo de ésta, para 2018 nos dimos cuenta que necesitábamos más capital y creamos como spin off de Aktiva a Finaktiva, el neobanco de las empresas con más futuro que historia.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Para financiar el desarrollo del prototipo y tener el capital para los créditos, se logró una pequeña parte con algunos socios y aplicamos a instituciones públicas (Innpulsa y Ruta N) que tenían convocatoria de capital semilla para proyectos nuevos empresariales para construir el prototipo en 2016. En 2017 nos ganamos unos recursos de fomento y con esto construimos el producto mínimo viable. Luego con el apoyo de Bancoldex realizamos testeamos el mvp y pusimos créditos a 17 pymes, para finales de 2017 nos dimos cuenta que necesitábamos más capital y creamos Finaktiva como spin off filial de Aktiva.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Cuando empezó Finaktiva como filial de Aktiva, en diciembre de 2017, realizamos una ronda de capital con ángeles inversionistas y family offices, con lo cual obtuvimos el capital inicial para despegar Finaktiva. Se intentó con Fondos pero no fue posible así que nos enfocamos en FF&F (Friends, family & fools), especialmente inversionistas que fueran emprendedores y empresarios quienes entendieran el dolor de acceso a financiación de las empresas. Luego obtuvimos el respaldo de Confiar, Bancoldex y Bancolombia para fondear la cartera.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Ayudar a que los emprendedores y empresarios alcancen sus metas, crezcan sus compañías y generen valor. El crecimiento de las empresas genera valor a sus grupos de interés, crean empleos y construyen país.

Inicialmente atendíamos empresas en etapa temprana (startups) y paulatinamente fuimos adaptando la plataforma tecnológica para atender nuevas etapas de crecimiento como las que están escalando, expandiéndose e internacionalizándose.

Además de financiación también apoyamos a las empresas con entrenamiento financiero, herramientas de crecimiento y contenidos especializados.

6. ¿Soy feliz?

Si soy feliz. He logrado conectar mi propósito superior personal de apoyar a que las personas logren sus metas con el propósito de Finaktiva. Además he podido apoyar emprendedores desde el rol de mentor, inversionista y aliado. Así mismo, he logrado construir una familia bonita que me apoya y comparte conmigo esta ruta de construir país a través de crear empresa.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En principio toda empresa se podría vender. Debe ser una decisión dura pero las empresas tienen etapas de crecimiento donde van requiriendo capacidades y recursos distintos. Espero poder liderar y acompañar el crecimiento de la empresa hasta donde sea posible. También es claro que este tipo de plataformas fintech tienen un gran apetito por parte de grupos financieros y fondos de inversión, que ven la oportunidad para sofisticar su oferta de valor y acelerar el ritmo de innovación.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender es una maratón. Es un camino duro y difícil que requiere de mucha disciplina, resiliencia y pasión para continuar cada día a pesar de las adversidades. Cuando un emprendedor empieza lo único que tiene es una idea y muchas ganas de salir adelante. Haber logrado construir diferentes redes de apoyo como los socios, las instituciones que nos han ayudado y nuestros aliados ha sido fundamental. El gran factor de éxito de Finaktiva ha sido el equipo de trabajo, que ha logrado construir una plataforma de clase mundial, atraer capital y apoyar el crecimiento de mas de 6.000 empresas.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Siento que apenas estamos empezando. Hoy Finaktiva es la plataforma de servicios financieros para empresas más relevante de Colombia, con una comunidad de más de 40.000 empresas registradas, cerca de $100 millones de dólares en operaciones mensuales y más de $2 Billones de dólares acumulados en financiación a través de operaciones de crédito, factoring y confirming.

Sin embargo, el potencial de crecimiento de Finaktiva en Colombia aún es muy amplio. Con la entrada en vigencia del Radián, esperamos se expanda 5 veces el mercado de factoring en el país y nosotros esperamos tomar una porción importante de este mercado. Así mismo, a nivel de Latinoamérica hay una gran oportunidad para llevar los servicios de Finaktiva a varios países con condiciones similares al mercado colombiano.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora sigue consolidar la posición de liderazgo de Finaktiva en Colombia, lanzar nuestra nueva vertical de cash management para ayudar a las pymes a gestionar su flujo de caja.

Esperamos el próximo año empezar nuestro proceso de licenciamiento como entidad financiera regulada por la Superfinanciera.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Por supuesto. Inicialmente estábamos enfocados en prestar créditos a las pymes en etapa temprana. Hoy luego de casi 5 años, Finaktiva ha migrado a ser una plataforma todo en uno de servicios de financiación donde las empresas pueden encontrar soluciones de factoring, confirming, descuento dinámico y se siguen desarrollando otros productos como seguros y gestor de flujo de caja. Nuestro objetivo siempre ha sido ser un one-stop-shop digital de servicios financieros para las pymes en Latam.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Los socios son claves en el crecimiento de una empresa pero es súper importante que estén alineados con el propósito superior de la empresa y su plan de crecimiento. Además de capital, los socios deben aportar conocimiento, conexiones y apoyo. Por eso es clave tener un conocimiento previo y alinear expectativas.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Vincularía fondos de capital de riesgo internacionales desde el principio. Es algo que me demore en hacer pero que ayuda a acelerar y sofisticar las compañías.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiro la motivación de construir un mejor futuro, de aportar soluciones al crecimiento del país y a generar valor. Todo ha sido posible gracias al apoyo inicial de Álvaro Lobo, quien fuera mi jefe en una institución financiera donde trabajaba. Álvaro en el 2010 era el presidente de una Compañía de Financiamiento y creyó en mi para emprender juntos un proyecto para ayudarle a las pymes a financiar su crecimiento, ese proyecto fue Aktiva en 2011.

Me motiva mucho lo que están construyendo emprendedores colombianos como David Velez, Simon Borrero y Freddy Vega, que desde sus emprendimientos están transformando la vida de millones de personas, generando valor y transformando industrias.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

He tenido muchos momentos duros en la ruta de emprender pero nunca he pensado en tirar la toalla. El apoyo de mi familia y el respaldo de mi equipo y grupo de socios ha sido muy importante para seguir adelante en esos momentos duros.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

He apoyado la consolidación del ecosistema de startups y pymes en Colombia como miembro de junta, participante activo o Aliado en más de 7 Instituciones (Colombia Fintech, Innpulsa, Cámara de Comercio de Cali, Creame, An del Futuro, RutaN)

Hoy hago parte de la Junta Directiva de Colombia Fintech y de la Cámara de Emprendimiento de la Andi.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones? Absolutamente. He tenido la fortuna de inspirar a miles de jóvenes que están emprendiendo o con ganas de emprender. A través del ejemplo en nuestro rol como emprendedores podemos inspirar a las nuevas generaciones a construir empresas de clase mundial que compitan y ganen en mercados sofisticados. Eso generaría un cambio positivo en nuestro país

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo liderando una gran compañía con operaciones en varios países de América Latina, ayudando a cientos de miles de empresarios y emprendedores a crecer, generando valor para los grupos de interés.

A nivel personal espero poder impactar miles emprendedores con mi ejemplo, impactando comunidades y ayudando a construir un país mas sostenible desde diferentes organizaciones de apoyo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido algo así como mi equipo primario, quienes han creído en mí desde el día uno y me han acompañado en todo esto.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, la idea es que Finaktiva se vea como un par, más que como un banco, queremos ayudarlos a crecer. Crear empresas en Colombia es muy difícil, hay muchas oportunidades en el mercado pero es un proceso de construcción colectiva.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo ha sido el que ha materializado lo que hoy es Finaktiva. Es un equipo joven, muy competente y comprometido. Finaktiva empezó en 2018 con 5 personas y hoy somos cerca de 120 personas. Algo clave ha sido que hemos implementado una estrategia de cantera, donde hemos ido formando y apoyando el crecimiento del equipo para que todos nos vayamos formando y creciendo profesionalmente en la medida que la empresa ha crecido.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

He logrado mezclar la pasión del emprendedor con la rigurosidad del banquero, eso creo que ha sido uno de los factores que me ha diferenciado de otros emprendedores. El optimismo y flexibilidad

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que los sueños si se cumplen, que con disciplina y resiliencia se puede avanzar paso a paso en alcanzar las metas y que el impacto positivo que podemos lograr en nuestro entorno es infinito. Invito a los emprendedores colombianos a que sueñen en grande, construyan equipos potentes y se rodeen de mentores, asesores y socios que los apoyen.

