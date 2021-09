“Givelo es una marca de ropa de ciclismo que desafía el ciclo de moda convencional donde hay excesos de producción y desperdicio: tenemos un portafolio selecto que denominamos core, que se encuentra disponible todo el año y se produce bajo análisis escritos de comportamientos de demanda. Las prendas que no son core, se trabajan en forma de cápsulas de lanzamiento, donde hay constantemente ofertas de productos con cantidades extremadamente limitadas. En Givelo se contribuye al corto ciclo de vida de los productos. No hay reprogramaciones de stock y siempre el enfoque es ser cuidadosos con la calidad y la selección de materiales (que tengan prácticas de cuidado por el medio ambiente)”. Así, a la vuelta de un chat, Mateo Gil, creador de Givelo, nos presentaba su emprendimiento qu arrancó junto con otros dos amigos que con más de más de 20 años de amistad, apasionados por la bicicleta y ese ecosistema, crearon este negocio donde ya generan 11 empleos directos y más de 20 indirectos, venden en más de 5 países y “contribuimos al sano estilo de vida de las personas”.

En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos Mateo nos cuenta la historia de su negocio a partir de la reflexión y el aprendizaje.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 29 años, soy egresado de Negocios Internacionales de la Universidad de Medellín.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nació a finales del año 2015 de la visión de negocio de uno de los socios. Se creó un lugar donde todos los días buscamos ser mejores cómo personas y profesionales, aportando al crecimiento de la marca y la comunidad del ciclismo mundial.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Inicialmente lo más importante fue tener mentalidad de novato, aprender y sacar el mejor provecho de cada visita, cada proveedor y cada relación que se iba creando.

Con todo ese aprendizaje y las relaciones consolidadas se empezaron a desarrollar las muestras y testearlas. Posteriormente se lanzó la primera colección y se empezó a consolidar la marca, siempre cuidando el servicio al cliente y su experiencia usando Givelo.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El capital inicial se reunió con ahorros de los socios y préstamos familiares.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

A través de este emprendimiento estamos cambiando la forma en que se percibe y se usa la ropa de ciclismo. Transformamos realidades de personas de Colombia a través de la generación de empleo digno y trato justo y equitativo.

6. ¿Soy feliz?

La felicidad la mido por momentos y aprendizajes vividos. Haciendo lo que hago vivo siempre momentos y aprendo diariamente.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo descartaría, pero en la actualidad no es el enfoque.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

No respondería en pasado. Diría que lo sigue siendo. En cada fase del negocio (iniciando, desarrollándose, creciendo y consolidándose), hay situaciones duras y complejas que hacen cuestionarte de si tomaste la decisión correcta o no y pasa todos los días. Dependiendo del crecimiento (emocional y profesional) en el que estés, cada situación te afectará en un menor o mayor nivel.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy cumpliendo mi sueño de trabajar en lo que me gusta todos los días e incentivar a otras personas a que sean mejores en todo lo que hacen.

Nos hace falta ser más estructurados en lo que hacemos y organizar el esquema de trabajo para que el equipo no dependa de los socios fundadores.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

La visión del negocio a futuro se centra en consolidar la producción, crecer los canales digitales y las ventas en los mercados existentes.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, podemos franquiciar, abrir tiendas multimarca en cualquier lugar del mundo, posicionar el portafolio en diferentes plataformas de venta.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Estaríamos abiertos a escuchar propuestas. Nunca el fin es solo dinero, también la gestión.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No me arrepiento de nada, todo lo vivido ha formado mi caracter y el profesional que soy en la actualidad.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiran todas aquellas personas que en su industria cambian realidades y la forma que normalmente se hacen las cosas.

Elon Musk, Jeff Bezos, Marck Zuckerberg, Barack Obama, Roger Federer a nivel internacional.

J Balvin, David Vélez (Nubank), Yonatan Bursztyn (Totto) a nivel Colombia. Son algunos de los líderes que nos inspiran a seguir.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces se fracasa en un emprendimiento. La gasolina extra que hace levantarte es la pasión por lo que haces. Nunca he pensado en tirar la toalla. En algunos momentos me cuestiono si estoy en la mejor posición para la compañia.

6. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Actualmente no estoy en ninguna comunidad de emprendedores. He estado en diferentes diplomados y espacios educativos de emprendimiento de la ciudad pero actualmente no hago parte de ninguna comunidad de este tipo.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Trasciende porque no es solo posicionar la marca sino incentivar una forma de trabajo diferente de cara al servicio al cliente.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo trabajando en Givelo remotamente desde cualquier lugar del mundo y vendiendo en todos los continentes del mundo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El apoyo de la familia y amigos han sido vitales en el proceso de emprender. Un consejo y un abrazo lo es todo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Apoyaría siempre la dinámica de emprendimiento de Colombia compartiendo experiencias que puedan servir a otras personas.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo lo es todo en un emprendimiento. Nunca se puede llegar solo a una meta, sin un equipo que te retroalimente y respalde con su talento.

Administradores, fotografos, diseñadores son solo algunas de las carreras que hacen parte del equipo de Givelo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

El sello personal que me identifica es la actitud que tengo frente a los problemas y retos que se presentan siempre con un enfoque de crecimiento y aprendizaje.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido a distribuir el tiempo siempre con un enfoque de generar valor en lo que se hace diariamente.

