“Arte Sana Gourmet es un emprendimiento familiar que nació del amor por la cocina y por crear”, dice Juliana Escobar Alvarez, creadora de esta propuesta de alimentación sana desde donde desarrollaron recetas de arepas de arroz integral naturales y “con diferentes sabores como almendras, ajonjolí, coco, chía, ajo, zanahoria, cúrcuma, remolacha y rellenas de queso de búfala 100%; así como arepas de yuca naturales y con queso de búfala 100%, arepas de plátano verde naturales y con queso de búfala 100%, hamburguesas vegetarianas, aderezos como pesto verde, pesto rojo, baba-ganoush, salsa agridulce picante y guacamole. Y el producto estrella: nachos de arroz integral naturales, de ajo, de finas hierbas y mix (tiene todos los sabores de las arepas), con queso parmesano, con cebolla, pimienta-limón, aguacate, tomate y orégano y plátano verde”.

Cuenta que todo comenzó un día cuando “por motivos de salud, uno de nuestros integrantes visitó un médico funcional que le recomendaron, quien dentro de un tratamiento integral planteó un plan de alimentación especial, que no solo le permitió recuperar su figura saludable y delgada, sino que contribuye a que día a día su salud mejore. Con este plan de alimentación, sus hábitos fueron cambiando, lo que motivó que los otros integrantes de Arte Sana Gourmet decidiéramos empezar nuestro camino por la alimentación sana, saludable, natural y deliciosa”. Por eso en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos nos cuenta cómo sacaron adelante una idea que nació en medio de la pandemia.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Mi nombre es Juliana y tengo 39 años. Estudie Ingeniería de Diseño de Producto en EAFIT

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Siempre he tenido un gusto particular por la cocina y las creaciones culinarias, por inventar con lo que tenga a mano y transmitir el amor a través de la buena cocina, lo que me fue permitiendo poco a poco materializar algunas creaciones de manera que al darle a probar a otros quedaran encantados, así fue como poco a poco fue naciendo la empresa que en los meses de pandemia y confinamiento se pudo ir consolidando para ir posicionándose con amigos, conocidos y clientes que hoy son nuestra razón de ser.

Esta historia le puede interesar: No más plástico: bolsas de maíz para cuidar el medio ambiente

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

En los momentos de confinamiento, mi familia y yo decidimos empezar a conquistar el mercado que estuviera interesado en alimentarse de manera saludable, fue así como empezamos a divulgar nuestro emprendimiento en redes sociales y el voz a voz fue convirtiendo un cuento en una historia.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicialmente con unos ahorros, luego un socio capitalista creyó e invirtió en la empresa.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando acompañar a tantas personas que han tomado la decisión de alimentarse de manera saludable en su proceso, ofreciéndoles una gran variedad de productos deliciosos que les permiten llevar con tranquilidad los cambios de alimentación, vivir el día a día saludablemente y compartir con sus amigos y familiares productos ricos en reuniones y fiestas.

6. ¿Soy feliz?

Soy completamente feliz.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Hasta el momento no lo he considerado.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender en un país como el nuestro no es sencillo, hay muchas regulaciones y pocas facilidades y ayudas. No ha sido un proceso fácil, sobre todo porque estoy convencida que las cosas hay que hacerlas bien desde el principio, soy muy perfeccionista y me gusta que todo esté bajo los parámetros necesarios.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Si, siento que cada día que pasa es un aprendizaje y cada logro es un peldaño escalado de lo que considero mi sueño. Me hace falta aún ordenar muchos detalles que nos ayuden a simplificar procesos. También, poder expandirnos a mercados saludables y poder poner en marcha un proyecto que tenemos con bares y tiendas.

Una historia para leer: “Natural, saludable y artesanal: la receta del éxito en este emprendimiento”

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Explorar otras plazas, implementar el SG-SST, registrar la marca, lanzar nuevos productos, implementar un plan de mercadeo, mejorar cada día nuestros procesos de producción.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, esperamos crecer a mediano plazo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Más que no volver a hacer, lo que si haría es ser más rigurosa y cuidadosa con cada uno de los procedimientos, hacer contratos por escrito con todos los proveedores, documentarme muy bien y dejar muy claras todas las condiciones de trabajo con proveedores, clientes.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

No me inspiró ninguna persona en particular. Seguiría y adoptaría las buenas prácticas empresariales de varias personas que conozco y admiro.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Más que fracasos hemos tenido momentos de gran dificultad que ponen los ánimos de todos un poco tensos, sí he pensado en tirar la toalla, pero siempre llega alguien o algo que me recuerda lo bonito que ha sido este proyecto y lo importante que ha sido el camino recorrido, donde he logrado mucho en muy poco tiempo.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No hago parte de ninguna comunidad, me he apoyado en la Cámara de Comercio para asesorarme con algunos asuntos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí, cada día es mas importante el asunto de alimentarse sanamente, las nuevas generaciones cada vez son más conscientes de esto.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo con un espacio físico propio y adecuado con todas las necesidades de la planta y la parte administrativa, con distribuidores en varias ciudades, proyectando exportaciones y buscando retornar algo a la sociedad de lo que me ha dado por medio de empleos a comunidades vulnerables como madres cabeza de familia, personas discapacitadas, entre otras.

Una historia inspiradora: Emprendió convirtiendo residuos de plástico en ladrillos para construcción

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia hace parte activa de este proyecto, somos una empresa familiar, por ende, son mi motor, junto con mis amigos que siempre me han apoyado y motivado.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Es mi sueño, de hecho, mi proyecto a mediano plazo es tener dentro de la empresa un área de asesoría para otros emprendedores, para apoyarlos a que de ante mano conozcan las condiciones de emprender, sus implicaciones y todas las condiciones necesarias y óptimas para que lo puedan lograr.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es: mi compañero, mi Papá, mi mamá y su esposo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La atención personalizada de cada cliente.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Los aprendizajes han sido infinitos y cada día aprendo más de las personas con quien comparto mi trabajo, de los procesos, de los clientes, de los proveedores, de todas las personas y entidades con quien me relaciono.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com).