Los jóvenes que crearon un laboratorio tecnológico para ayudar a las startups

Darío Arcos y Fabián Zapata, fundadores de GLab. Foto: Cortesía GLab

¿Qué es lo que hace este emprendimiento?, les preguntamos: “G-Lab es un laboratorio de tecnología que hace soluciones a la medida de las necesidades de empresas o startups. Lo hacen a través de un proceso de entendimiento denominado ScaleUp, que les permite evaluar en sus clientes el estado de lo que tienen y sirve, o desechar definitivamente lo que les impide avanzar en su innovación y madurez tecnológica, así rompen el esquema tradicional de los fabricantes de software”. ¿Cuál es su historia? Aquí está retratada en nuestra serie de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Darío Arcos, CoChief & Business Strategy. Tengo 32 años, estudié Administración de negocios, me especialicé en trading financiero profesional. Además, soy autodidacta en Ingeniería de Software.

Fabián Zapata, CoChief & Innovation Leader. Tengo 29 años, soy ingeniero de software especializado en arquitectura de software.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Son incontables los retos en la implementación de innovación y tecnología, al tiempo que identificamos lo indispensable que es para construir startups, compañías u organizaciones del más alto nivel. Partiendo de esto, creamos G-Lab, una compañía que ya venía desarrollando tecnología desde 2013, pero que se consolida en 2019 en el mercado latinoamericano. En 2022, expandimos sus fronteras a Estados Unidos, y próximamente a Canadá y Europa. G-Lab garantiza la creación de productos de tecnología altamente efectivos a través de nuestro sistema scaleup, que busca al mismo tiempo un alto nivel de madurez tecnológica de nuestros aliados.

Hemos construido software en proyectos tecnológicos de alto valor para diferentes industrias, desde grandes corporativos como SBS, Multinacional de seguros, donde implementamos el proceso de transformación algo profundo pero también apasionante; pasando por compañías latinas en expansión como Encargomio, marketplace que comercia y opera logísticamente desde USA con sede en Miami para toda Latinoamérica; hasta startups como TuToque, cuyo propósito es conectar artistas con personas y negocios. Apoyamos su aceleración y adquisición de capital a través del show de televisión Shark tank, donde la compañía recibió inversión con nosotros como su aliado tecnológico, indispensable para su viabilidad operativa, consolidación y expansión.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Entendiendo que emprender es una renuncia al ego, una escucha constante de todo cuanto pasa a nuestro alrededor. Equivocarse se vale y nos acerca a nuestra meta, que cuando se logra un objetivo es el momento de seguir avanzando, no de descansar, y sobre todo que cuando la motivación falta, la determinación nos sostiene.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Trabajando muy duro y sobreviviendo con poco en un inicio, además, ahorros de trabajo en años previos. La mayor inversión hecha, al final, fue una gran dedicación y tiempo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Transformar la manera en que implementamos tecnología a través de entender la innovación como cultura, acelerar su aporte de valor a la sociedad a la que pertenece. Nuestro trabajo consiste en tres pilares esenciales: 1. Identificar estructuradamente la necesidad, problema o innovación a resolver con base en un análisis transversal de la madurez tecnológica de la organización. 2. Construir con equipos altamente cualificados en todas las áreas indispensables el desarrollo o implementación de las soluciones requeridas. 3. Liderar al avance de la organización y sus proyectos internos hacia un alto nivel de madurez tecnológica que permita obtener mayor competitividad.

Nuestra filosofía de trabajo consiste en imprimir el ADN de una startup de talla mundial en todos nuestros clientes. Orientamos más de 40 clientes, van más de 120 proyectos implementados y seguimos trabajando en aportar al desarrollo de nuestros clientes a través de una cultura innovadora.

Una historia que le puede servir: El emprendedor que ayuda a los pequeños comerciantes a recibir pagos con tarjeta

6. ¿Soy feliz?

Nada nos hace más felices que levantarnos todos los días y aportar al desarrollo de nuestro país a través de lo que hacemos dentro de GLab.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Nuestra visión para nuestra compañía no ha hecho más que empezar, tenemos grandes planes para ella y, por tanto, no pensamos en vender.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender ha sido nuestro estilo de vida, no fue la opción “de moda”. Desde adolescentes nos apasionaba la idea de crear un legado, algo significativo. Lo realmente duro es el precio por pagar, y los grandes riesgos que asumes, sin embargo, cuando estás tan determinado a lograr una meta no existe tal cosa como un “plan B”, la mayoría de las veces crear una empresa es un “todo o nada”.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estamos cumpliendo nuestros sueños todos los días, en cada paso que damos. Y sí, nos falta mucho por crecer, pero nos esforzamos mucho en disfrutar el proceso, cada paso que damos. Estamos profundamente agradecidos por lo afortunados que somos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Nuestra visión ahora se enfoca en ayudar a nuestros aliados a consolidarse a través de la tecnología en el núcleo, y a alcanzar un alto nivel de madurez tecnológica. El siguiente paso que estamos dando es aplicar todo ese conocimiento, experiencia y talento de nuestro equipo en consolidar nuestras propias ideas para convertirlas en increíbles startups que impacten positivamente al mundo.

Estamos consolidando nuestro negocio en Estados Unidos, pero también vamos enfocados en conquistar Canadá y algunos países de Europa. En cuanto al crecimiento porcentual respecto a 2021, tenemos previsto el 100% aproximadamente, a este mes, ya hemos alcanzado un 60% de esta meta.

Este es un ejemplo de inspiración: Emprendieron con un modelo agrícola que produce tres veces más y con mejor calidad

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Absolutamente, sí.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Depende de muchos factores. En principio tenemos una mentalidad de cero deudas, con socios que aporten un valor elevado al crecimiento transversal en todos los niveles de la compañía. Sin embargo, la inversión que nos permita escalar con una velocidad mucho mayor siempre es bienvenida.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Cuando empiezas a crecer te das cuenta de lo importante que son las cosas que al principio ignorabas. Irónicamente, tener claro lo importante vs. lo urgente hubiese ayudado a resolver problemas importantes a tiempo y enfocar esa energía en cosas de mayor valor.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nos inspira la idea de libertad, de poder intentar hacer lo que realmente queremos, aunque cueste demasiado. Nos inspira hacer de la vida algo significativo. Nuestros más grandes mentores son: Ray Dalio, Warren Buffet, Elon Musk, Mario Alonso Puig, Steve Wozniak, entre muchos otros.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No en algún momento, muchas veces. Lo importante no es cómo nos sentimos, sino cómo reaccionamos a esos sentimientos. Conocemos muchas personas más talentosas, inteligentes, con mejores relaciones e incluso con mejor suerte que nosotros, sin embargo, no conocemos muchas personas con la misma o más determinación que la nuestra.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Absolutamente, creemos firmemente que la verdadera riqueza está en nuestras relaciones de valor, por ese motivo estamos constantemente cuidando y creando nuevas relaciones en espacios de colaboración, meetups, eventos de negocios y tecnología, entre muchos otros.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Trascender es justamente la visión, creemos que lo que hacemos tiene el potencial de impactar a millones de personas alrededor del mundo gracias al efecto que tiene implementar adecuadamente tecnología e innovación como vehículo de éxito para grandes ideas.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Un gran holding empresarial con múltiples unidades de negocio, las cuales apalancan la formación de talento y el desarrollo de poblaciones vulnerables a través de creación de oportunidades y desarrollo profesional y personal.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Soporte emocional, apoyo en los momentos difíciles, relacionamiento.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto. Creemos que lo que llamamos propósito es una misión que va más allá de nosotros mismos. La gran meta de un empresario siempre debe ser el desarrollo de su país y, luego, del mundo. Nos apasiona ayudar a otros a alcanzar sus metas, transmitiendo la sabiduría aprendida en el proceso.

21. ¿Qué papel juega mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro equipo es fascinante. En cabeza de los dos hemos liderado un equipo de jóvenes con increíble talento y determinación por ser los mejores. Definitivamente lo son.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Construimos una cultura innovadora que busca la verdad radicalmente como mecanismo para identificar errores tempranos, ajustar el timón, proponer y ejecutar ideas que nos permitan adaptarnos rápidamente a los cambios, logrando así un alto nivel de competitividad. Buscamos la raíz de los desafíos que pretendemos resolver y proponemos soluciones que escalan y maduran en el tiempo.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Se necesita un ingrediente muy grande de suerte para alcanzar el éxito, sin embargo, hacer nuestra parte con determinación, humildad y excelencia ha sido la llave para abrir la puerta de la suerte cuando se nos presenta.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚