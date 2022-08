El emprendedor que ayuda a los pequeños comerciantes a recibir pagos con tarjeta

José Vélez, CEO y fundador de Bold. Foto: Cortesía Bold

“Te contacto porque me gustaría saber si estarías interesado en entrevistar al colombiano José Vélez, fundador de la fintech Bold, que está participando en rondas de inversión global y que tiene el apoyo de grandes como Tiger Global. La apuesta de la compañía es ofrecer soluciones tecnológicas para potenciar a emprendedores y pequeños comercios, logrando llegar a 230 mil con un crecimiento acelerado”, escribió la persona que nos contó sobre un emprendimiento que con tres años de edad, corre como si fuera adolescente. “A junio 2022 vs junio 2021 hemos tenido un crecimiento acelerado y exponencial de más de 6,5 veces en comercios que tenían datafono en 2021″, dicen. ¿Qué es lo que hacen? Ofrecen servicios financieros a través de datáfonos, pues “los comercios pueden ofrecer más alternativas de pago (no solo efectivo), tarjetas de crédito, link de pago, tarjetas débito, etc”. Así que “un consumidor puede pagar de manera ágil y segura en los comercios que cuentan con datafono Bold con tarjeta débito o crédito, o a través de link de pago o Nequi”. José Vélez, su fundador, pasó 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que contestó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 44 años, estudié Economía y tengo una Maestría en Ingeniería de Sistemas y Ciencias de la Computación. Estudié en la Universidad de los Andes.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Soy uno de los fundadores de otra empresa de pagos que se llama PayU Latam, de la que me retiré y vendí mi participación en el 2018 para dedicarme a Bold. La historia de Bold arrancó mientras estaba en PayU. En PayU siempre fuimos muy exitosos en Colombia y en Perú, pero nos costó mucho trabajo crecer en Brasil, así que decidí irme a vivir a Brasil del 2017 al 2018 para aprender más del mercado y ver si encontraba alguna forma de acelerar nuestro crecimiento.

Estando allá vi que dos empresas de pagos, PagSeguro y Stone, estaban creciendo rapidísimo y le estaban ganando mercado a los jugadores tradicionales, enfocándose en prestar un mejor servicio a las pymes y en ofrecerles una solución de servicios financieros integrada. Me enamoré del modelo de negocio, vi claramente que la misma oportunidad existía en Colombia y decidí venirme a Colombia para montar Bold.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Lo primero es tomar la decisión de hacerlo, que es lo más difícil de todo. Es indispensable armarse de valor y lanzarse al agua. Lo segundo fue armar un equipo cofundador de primer nivel que estuviera alineado con lo que queríamos hacer y lo tercero fue conseguir los recursos iniciales para darle vida al proyecto. Dos de los cofundadores, Sergio Vergara y Jorge Ulloa, tenían sus propios emprendimientos y afortunadamente los convencí de unirse al proyecto junto con sus equipos, lo que nos dio un empujón inicial muy positivo. Desde el día 0 de fundación de la empresa ya teníamos más de 15 personas trabajando en la tecnología.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Utilizando parte de los recursos de la venta de mis acciones de PayU. Entre todos los socios fundadores hicimos un aporte inicial al proyecto que le dio vida.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

La misión de Bold es “liberar el potencial de los pequeños emprendedores del país”. Más del 99% de las empresas en el país son pymes y de ellas depende más del 50% del Producto Interno Bruto. Con nuestro primer producto le estamos dando acceso a cientos de miles de negocios para que reciban pagos con tarjetas de una manera muy económica y sencilla, de alguna manera estamos haciendo verdadera inclusión financiera. Más adelante nuestra visión es “ofrecer un ecosistema de servicios financieros y tecnológicos” para dichas empresas, incluyendo créditos, una cuenta de ahorros y etc.

6. ¿Soy feliz?

Sí, soy feliz haciendo lo que hago, crear una empresa es un reto enorme y es muy bonito ver cómo la empresa se va desarrollando poco a poco hasta que toma vida propia. Me hubiera gustado tomarme un tiempo de descanso después de retirarme de PayU, pero las oportunidades se presentan cuando se presentan y toca aprovecharlas.

Esta historia le puede interesar: Creó un juego digital de toma de decisiones financieras

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Seguramente sí, sobre todo si es para que la empresa pueda realizar todo su potencial. Las decisiones de negocio se deben tomar de una manera muy racional y sobre todo pensando en el éxito a largo plazo de la empresa y del bienestar de los empleados. En este momento no está en mis planes vender y el sueño mío y del equipo directivo de Bold es algún día salir a la bolsa de valores y jamás tener que vender nuestra compañía.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Este es mi tercer emprendimiento y cada emprendimiento es diferente. Emprender es duro y no es para todos. Se necesita mucha determinación y persistencia. Afortunadamente en Bold nos ha ido muy bien desde el principio y el reto ha sido principalmente el de soportar ese crecimiento acelerado de la compañía. En mis empresas anteriores el reto estuvo más relacionado con su desarrollo comercial.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Siento que todavía tenemos muchísimo por hacer en Bold. Mi sueño es desarrollar todo el potencial de la empresa, salir a bolsa y en el proceso no distanciarme de mi familia y sobre todo de mis hijas. Siempre he creído que un componente fundamental para el éxito de un proyecto es el sacrificio, el esfuerzo y la energía de los fundadores, es difícil que un emprendimiento salga adelante con un horario de oficina de 9 a 5.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Realizar esa visión de Bold que mencioné anteriormente. Vamos a arrancar por servicios financieros y estamos próximos a convertirnos en un banco digital. Queremos ofrecerle a nuestros comercios no solo el sistema para recibir pagos, sino una cuenta de ahorros, una tarjeta débito y acceso a capital de trabajo para que puedan desarrollar el potencial de sus negocios.

Puede interesarle este emprendimiento: Productos orgánicos y naturales que resaltan los cultivos del campo colombiano

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, así es, y el modelo de negocio lo requiere. Necesitamos procesar millones de transacciones para que la empresa sea rentable y estamos en ese camino.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

En Bold hemos recibido varias rondas de inversión y en cada ronda hemos entregado un porcentaje de la empresa. Nuestros inversionistas han sido fondos internacionales muy grandes a quienes no conocíamos previamente. Sin esos recursos jamás hubiéramos podido lograr todo lo que hemos hecho hasta ahora. En mi opinión, es preferible ser dueño de un porcentaje pequeño de una empresa muy grande, que impacte a cientos de miles de personas, a ser dueño de un porcentaje muy grande de una empresa pequeña que no desarrolle todo su potencial.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No pienso mucho en el pasado, como le digo a mi papá, yo no vivo en el pasado sino en el futuro. Creo que en general hemos hecho las cosas bien en Bold.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Soy parte de una red de emprendedores que se llama Endeavor. Muchos de los emprendedores de Endeavor me han inspirado de una forma y otra. Soy admirador de Jeff Bezzos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Bold es una empresa recién creada, tiene un poco más de 3 años y hasta ahora el reto ha sido soportar el crecimiento que hemos tenido. En emprendimientos anteriores he pasado por situaciones muy difíciles que me llevaron a pensar en tirar la toalla, ser emprendedor no es fácil y es necesario tener mucha fortaleza para soportar momentos difíciles.

No deje de leer: Crearon un comercio digital de ventas a crédito

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Así es, fui seleccionado emprendedor de la red Endeavor en el año 2010, fui uno de los primeros emprendedores Endeavor del país.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí, los emprendedores construyen empresas que es lo que le da vida a la sociedad moderna. Sin emprendedores todavía viviríamos en la edad de piedra. Creo que lo que estamos haciendo en Bold, y lo que vamos a hacer en los próximos años, va a impactar a cientos de miles de emprendedores que necesitan de una mano para desarrollar su potencial.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Realizando esa visión que les comenté.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Apoyo incondicional, sobre todo en los primeros años en donde todo era tan incierto.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, me encanta estar con otros emprendedores y verme a mí mismo 20 años más joven. He invertido en muchas startups y soy emprendedor de un programa de aceleración que se llama Rockstart.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Sin equipo no hay nada, el equipo ha sido fundamental para lograr todo lo que hemos logrado. Como miembro del equipo fundador trae una habilidad especial a la mesa y eso hace que sea tan rico trabajar con ellos. El equipo está compuesto por Ana María Sandoval, que se hace cargo de la parte comercial; Sergio Vergara, que se hace cargo del mercadeo; Jorge Ulloa, que está a cargo de la tecnología; y Enrique Ramírez, que está a cargo del área financiera. Aparte del equipo financiero, tenemos más de 600 empleados en la empresa y todos ellos han contribuido al desarrollo de Bold.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Creo que la determinación y la obsesión con la empresa. Pienso día y noche en la empresa y en cómo mejorar lo que hacemos. Creo que todo lo que hace un ser humano es susceptible de mejora.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que en la vida hay que ser valiente y que uno tiene que luchar por lo que quiere.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚