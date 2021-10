¿Qué es Global66? Ellos responden así: “Global66 es una startup fintech latinoamericana de servicios financieros que ofrece, como servicio principal, envíos internacionales de dinero de bajo costo a más de 55 destinos de forma rápida, sencilla, transparente y 100% digital. La compañía cuenta con operaciones en más de ocho países, incluyendo Chile, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, México, Ecuador y España”. Y uno de sus fundadores, Tomas Bercovich, cree que están en la capacidad “de conectar financieramente a al menos 100 millones de personas y 10 millones de PYMES”.

Por eso ante dicha presentación y con una meta de esa tamaño, Bercovich detalla en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, qué hay detrás de la idea que ya opera formalmente en Colombia y que hace parte de toda la movida financierotecnológica que se está desarrollando en el mundo.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 38 años y estudié ingeniería industrial en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Luego hice parte, en el 2012, del programa de Entrepreneurship and Competitiveness for Latin America en Columbia University.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La historia de Global66 comienza hace muchos años, podría decirse que desde que mi socio Cristóbal Forno y yo éramos unos niños. Desde los 11 años yo siempre he trabajado como vendedor, DJ e incluso camarero. Por su lado, Cristóbal ayudaba desde muy chico a su padre en los cultivos en el campo. Ambos con un mismo objetivo en común: hacer felices a los clientes. Desde entonces hemos estado empezando, dirigiendo, empujando y ayudando a empresas que quieren marcar la diferencia y realmente impactar en la vida de las personas. Nos impulsa el espíritu empresarial, la innovación y el poder de la tecnología para hacer más fácil la vida de las personas, más económica, más simple. Mejor.

Con Cristóbal nos conocimos en Columbia Business School en 2012. Allí nos hicimos socios y amigos. Unos años más tarde, Cristóbal recibió el reto de alguien importante de utilizar sus habilidades para tener un gran impacto en el mundo. Tras un viaje a Londres, uno de los hubs fintech más importantes del mundo, volvió asombrado de cómo el poder de la tecnología estaba cambiando la vida de la gente financieramente en Europa y fue allí cuando me invitó y ambos nos mudamos a Londres con nuestras familias (de hecho, mi hija mayor, Pipa, nació allá) con la idea de construir un mercado financiero para América Latina.

Allá intentamos asociarnos con importantes empresas de fintech en Europa y muchos nos cerraron las puertas. No éramos nadie y no sabíamos nada. Así que decidimos aprender. Con tres personas empezamos un MVP llamado transferenciaperu.com. Sólo un corredor: Chile a Perú. Aprendimos. Creció. Empezamos a construir infraestructura en toda Latam. Finalmente conseguimos una asociación y lanzamos Global66.com en diciembre de 2018.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Justamente, luego del primer MVP que se llamaba transferenciaperu.com, nos dimos cuenta de que la gente confiaba y necesitaba de un producto como el nuestro. Una vez conseguimos la asociación, empezamos a expandirnos rápidamente, buscando talento en diferentes partes del mundo y apostándole a crecer rápidamente.

Los productos financieros son complicados. Creemos que las personas adineradas y las grandes empresas están muy bien atendidas por las compañías financieras tradicionales; buen acceso, bajos costos, muy buen servicio y muchas ventajas. Las personas con menos ingresos y las pymes lo tienen más difícil. Muchas veces no es fácil tener acceso a los servicios financieros, es caro y no es muy fácil conseguir un buen apoyo. Global66 existe con el propósito de influir en las personas y las empresas. Está en nuestra esencia: simplificar los procesos generando servicios de menor costo y más transparentes, conectando y facilitando la vida en el mundo financiero.

A dos años y medio de nuestro punto de partida somos un equipo de más de 200 personas impulsadas por el propósito en ocho países diferentes, tocando a más de 500.000 personas. Nos impulsa la idea de influir en ellas, de hacerles la vida más fácil en el mundo financiero. Seguiremos trabajando arduamente para conectar financieramente a al menos 100 millones de personas y 10 millones de PYMES.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Al comienzo la inversión fue propia y de algunos family offices y ángeles. Hoy en día ya hemos recaudado más de 20 millones de dólares entre VCs, Family Offices y ángeles inversionistas.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

A nosotros nos gusta medir los logros en impacto. Los números son relevantes y por supuesto es necesario ganar plata para poder sostenernos, pero lo que más nos mueve es el impacto que estamos generando en los latinoamericanos e hispanos que usan nuestro servicio.

Antes de Global66 las rutas para envío de dinero intra-latinoamérica estaban desatendidas. Otros operadores tradicionales cobran altas tarifas, ofrecen precios opacos y una mala experiencia de usuario que suele requerir visitas en persona para enviar y recibir dinero. Por el contrario, Global66 permite a los remitentes completar las transferencias digitales en minutos y a los beneficiarios recibir los fondos en una cuenta bancaria o en una variedad de lugares de pago, mejorando el acceso y la facilidad de uso tanto para los remitentes como para los destinatarios.

En cuanto al B2B, los bancos regionales siguen centrándose en las grandes empresas y los exportadores del mercado medio. Tienen requisitos de incorporación muy engorrosos y pocos incentivos para mejorar el servicio a las PYME, a menudo excluyéndolas por completo y dejando a los independientes y a las pequeñas empresas que recurran a canales B2C de baja calidad u opciones caras como PayPal.

Global66 permite a las pequeñas empresas y a los consumidores transferir fondos a nivel internacional con una fracción del tiempo y a menos del 50% del costo de las alternativas existentes. La billetera digital multidivisa y su tarjeta de prepago, que se lanzarán próximamente, permitirán realizar transferencias instantáneas, ahorros protegidos contra la devaluación y la inflación a través de la posibilidad de tener cuentas en otras monedas y cómodos pagos digitales internacionales y/o locales, tanto dentro como fuera de Internet.

Por otro lado, más que cambiar la idea, creo que en Global66 somos muy adaptables y tratamos de lanzar productos enfocados en nuestros mismos usuarios. Escuchándolos es que hemos podido pensar en nuevos desarrollos, nuevos productos y servicios, entonces no diría que la idea ha cambiado, más bien se ha completado la oferta.

6. ¿Soy feliz?

En este momento me siento muy feliz, no solo por lo que hemos logrado a nivel empresarial sino por la tribu que hemos construido entre usuarios, colaboradores, inversionistas, socios, fundadores y otros stakeholders.

Además, hace poco me convertí en papá por segunda vez, entonces creo que todo está bastante bien.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Hoy no. Global66 está aquí para impactar en la vida de las personas a mediano y largo plazo, es algo que no se hace de la noche a la mañana. Nos queda mucho por hacer, mucho por impactar así que no está dentro de los planes.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Siempre he dicho que emprender es como una montaña rusa de emociones. Es muy intenso, requiere mucha cabeza, mucho foco, dejar cosas de lado y efectivamente es duro, tiene sus cosas. A mi particularmente esto es lo que me motiva, me apasiona, aunque hay que reconocer que tiene días buenos y días malos.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Mi sueño siempre ha sido crear cosas que impacten y en parte algunas cosas las he hecho ya durante mi carrera. Prefiero disfrutar el camino más que el final.

Queremos por ahora impactar, con Global66, la vida de cientos de millones de personas en Latinoamérica como lo hemos hecho hasta el momento.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

En Global66 tenemos preparados varios lanzamientos para este final del año y comienzo del siguiente que no podemos mencionar tan directamente, pero que sin duda serán un Game Changer en la forma en cómo enviamos dinero al exterior.

También se viene el lanzamiento de nuevos países como Estados Unidos, que estamos trabajando para que pronto sea un nuevo país de origen en nuestro mapa.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

100%. Tenemos una propuesta de valor única para Latinoamérica y un público objetivo de más de 500 millones de personas.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Nosotros hasta el momento hemos obtenido más de 20 millones de dólares en inversión, siendo la última ronda, la de Serie A, en la cual obtuvimos un financiamiento de 12 millones de dólares. La ronda fue liderada por Quona Capital, con la participación de Magma Partners, Venrex Investment Management, Clocktower Technology Ventures y otras oficinas familiares e inversores.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No sé si volvería a partir otra compañía y ser el CEO por muchos años. Yo espero lograr con Global66 llegar a generar un impacto a gran escala, pero no sé si lo volvería a hacer. Creo que uno tiene etapas y debe entender hasta dónde agrega valor y las intensidades que está dispuesto a invertir de acuerdo a la vida. Por ahora, me quedan varios años aquí impactando en Global66.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Desde que partí emprendiendo hace 14 - 15 años, siempre he leído y estudiado a varios emprendedores: desde Jeff Bezos, Elon Musk, Steve Jobs. Son tipos evidentemente geniales con cabezas y visiones que rompen un montón de barreras, es interesante entender sus historias.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, por supuesto. Fracaso todos los días. El emprendimiento y la vida está llena de decisiones y uno toma decisiones correctas o incorrectas; la magia del éxito está en tomar la menor cantidad de decisiones incorrectas posibles y eso con experiencia también ayuda a mejorar en esa toma de decisión.

He tenido empresas que no han disparado, que en el fondo han tenido que cerrar y uno siempre en los momentos malos piensa en tirar la toalla, pero al final son pensamientos distantes, a largo plazo sé que esto es lo que me hace feliz, lo que me gusta, así que nunca ha sido en serio.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

En cada país donde llegamos, buscamos asociaciones o alianzas de empresas que tengan los mismos intereses y problemas que nosotros. Por ejemplo, en Chile hacemos parte de Fintech Chile y en Colombia de Colombia Fintech.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Nosotros no creemos que pueda llegar a impactar generaciones, estamos seguros de que así será. Nuestros productos y servicios están pensados en las necesidades de los usuarios y se adaptan rápidamente para satisfacer las solicitudes. En ese sentido siempre que escuchemos a nuestros clientes podremos superar las barreras generacionales porque nos irán actualizando en todo sentido: comunicación, marketing, producto, customer service, etc.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Yo espero que, a 10 años, Global66 sea una de las principales empresas financieras de Latinoamérica, con decenas de millones de clientes en toda Latinoamérica y en varios países del mundo. Una empresa que impacte en la vida de las personas, que les haga más fácil la vida en el mundo financiero, que derribe barreras y haga a las personas y empresas libres. Libres de trabajar donde quieran, de constituirse como quieran, de hacer negocios de manera simple y queremos ser los facilitadores en esa libertad.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Vengo de familia de migrantes que emprendieron y eso me marcó desde pequeño. He tenido la fortuna de tener una familia que toda la vida me ha apoyado desde chico en lo que yo quisiera, siempre estuvieron detrás y hasta el día de hoy. Mis amigos lo mismo, celebrando los logros, apoyando en los fracasos, son el soporte. Mi señora también, dándome consejos y apoyándome en lo que le pida.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

De todas maneras. Los emprendedores buscamos el impacto y qué mejor que seguir generando impacto que los emprendedores. Yo ya he apoyado a varios, desde mentorías hasta inversiones y si algún día tengo la posibilidad de estar más libre en mi día a día, sin duda parte importante de ese tiempo se va a ir a ayudar a otros emprendedores.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro equipo, al que llamamos tribu en Global66, ha sido crucial en la construcción de esta compañía. Contamos con la fortuna de tener varios colaboradores que llevan con nosotros desde el momento cero y que conocen Global66 como la palma de su mano. Sin colaboradores apasionados, arriesgados, orgullosos y profesionales no estaríamos donde estamos ahora.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

No sé si es un sello personal, pero tengo dos cosas que me preocupan mucho: primero, el cliente. Siempre estoy preocupado de que el cliente tenga la mejor experiencia, siempre. Y, sin ser experto en nada, no me considero experto en nada, pero lo que logro es que hago que las cosas pasen. Hago hasta lo imposible para que las cosas pasen y empujo para que eso ocurra.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Muchas cosas: desde cómo construir una compañía desde cero, con sus etapas y cómo debe construirse en el tiempo. Cómo construir equipo, cómo lograr accountability o tratar de lograrlo. Cómo impactar en la vida de las personas, cómo hacer procesos que simplifiquen la vida de las personas. Ahora estamos aprendiendo, espero, en cómo escalar la compañía para que genere un impacto impresionante en la vida de las personas y se las haga más fácil.