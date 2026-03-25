Se viene el Gofest 2026 con la rueda de negocios más grande de América Latina

Una de las conferencias del Gofest en Bogotá, en el 2024. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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El Gofest es de esos eventos en donde lo que se siente es “esperanza”, “ilusión”, “ganas”. Es ese festival de innovación y emprendimiento que ya va por sus primeros diez años y que en este 2026, como se anunció formalmente el 25 de marzo, se hará en Ágora Bogotá, el Centro de Convenciones, del 26 al 29 de agosto próximo, con la rueda de negocios más grande de Latinoamérica: 10.000 citas de negocios en un exosistema que no para de crecer.

“Año a año Gofest se supera a sí mismo porque para cada edición buscamos innovar y alcanzar metas desafiantes y ambiciosas. De manera que, para 2026, ampliaremos nuestra red de entidades participantes, con quienes compartimos el propósito de trabajar todos los días por el desarrollo del ecosistema emprendedor del país; realizaremos la rueda de negocios más grande del ecosistema a nivel LATAM; y renovamos nuestra marca dándole una imagen más global, porque las dimensiones del Festival así lo exigen”, dijo Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, y quien en la organización encargada de la trasescena del festival.

¿Cuáles son las nuevas marca que se suman? ProColombia, por el lado del Gobierno Nacional; Invest In Bogotá, por el lado de la Alcaldía de Bogotá; Platzi, Endeavor, ANDI del futuro, Rockstart, Colcapital, Starter Company, Mente X y Family Office Network desde el sector privado, y la Cámara de Comercio de Cali, desde las organizaciones regionales que más vienen creciendo el país.

“Durante cerca de una década Gofest se ha venido posicionando como una potente plataforma de construcción del ecosistema de emprendimiento e innovación en Latinoamérica. Este año vamos a ratificar nuestro estatus consolidándonos como un escenario imperdible que conecta el talento, el capital y las empresas para acelerar un crecimiento tangible a escala regional y agregando valor a todas nuestras audiencias ubicando al emprendedor en el centro de la discusión”, agregó Claros.

En este evento, donde el acceso es gratuito, tan solo hay que registrarse, no solo hay conferencias de referentes en esto de la creación de negocios, sino también charlas separadas, stands de venta directa, promoción de productos locales, encuentros con invitados internacionales que relatan lo que está sucediendo en otros países, además de capacitaciones y, claro, mucho networking.

¿Qué cifras entregaron durante el anuncio del festival para este 2026? “n su primera edición Gofest albergó a 10.857 asistentes a los diferentes espacios del evento. En 2025 se registraron 41.147 asistencias. El año pasado Gofest contó con más de 290 estands con emprendimientos, 300 speakers y más de 300 inversionistas. Participaron, además, 2.300 startups y asistieron al Festival personas de 51 distintas nacionalidades".

Y ahora, para este año, se sabe que serán 64 mil metros cuadrados de Ágora Bogotá – Centro de Convenciones distribuidos en los 5 pisos de ese recinto. “El primer piso estará destinado a la inspiración, el segundo a la ideación, el tercero a la creación, el cuarto a la transformación y el quinto al crecimiento”, contaron los organizadores.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚