¿Quiénes están en la nueva junta directiva de Colombia Fintech y cuál es su objetivo?

L anueva junta directiva de Colombia Fintech, en donde están agremiadas compañías de base tecnológica como Nu y Habi. Foto: Cortesía

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En octubre de 2025 estuve un par de días en el Congreso de Colombia Fintech en Barranquilla y allí dejaron ver la que sería la hoja de ruta con la que “las nuevas compañías” de este conservador sector, buscan crear un “tsunami financiero” y cambiar la autopista por la que se han movido los grandes bancos del país, con el objetivo de darle espacio a todas esas opciones que sí pueden llegar a los usuarios a los que tradicionalmente no le ha interesado a los banqueros de décadas.

Recuerdo que entrevisté a Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, y ella me dijo que “La banca va a ser digital en la próxima década”. Se refería a que “los bancos tienen que transformarse digitalmente” y que ellos, como el primer neobanco del país, “tenemos que seguir siendo esos catalizadores del cambio”. Entonces detalló que “en otras industrias eso pasó hace años. Tú no vas a una tienda a comprar un CD, tú no vas a Blockbuster a alquilar una película porque no existe. Pero hoy todavía la gente paga facturas de servicios públicos en una sucursal bancaria”.

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También hablé con Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, quien me explicó de dónde salió la idea de actualizar el sistema financiero que, para ser sincero, sí está en manos de muy pocos jugadores. Muy concentrado en los Bancolombia, en los Grupo Aval, en los BBVA, en Davivienda, solo por nombrar los más grandes y poderosos.

“Nos fuimos a Brasil y conocimos a un grupo de personas del Banco Central allá y dijimos: oigan, qué hicieron ustedes para tener un ecosistema de este tamaño, con este nivel de inversión, con este nivel de inclusión financiera. Y nos mostraron la hoja de ruta, como desde el año 2018 empezaron a sacar en tres bloques 57 leyes que cambiaron eso, pero lo cambiaron, generaron desconcentración del sector financiero, reducción de costos, aumento de acceso y ahí fue cuando nosotros en el equipo Colombia Fintech se nos prendió ese bombillo, esa epifanía y dijimos esto es lo que necesita Colombia: importar y colombianizar ese ejemplo para permitirle a los emprendedores seguir creciendo", me dijo Gabriel Santos cuando le pregunté de qué se trataba eso del tsunami financiero.

“Nosotros entendimos que en Colombia ya teníamos los empresarios, teníamos la cercanía con la inversión, teníamos el talento, pero estábamos como en un techo de cristal, que era la regulación y cuando vimos eso, empezamos a trabajar durante ocho meses para presentar esta hoja de ruta, para poder estructurarla, para poder conversar con los emprendedores cuáles son esos cuellos de botella que no los dejan competir, cuáles son los cuellos de botella que nos dejan crecer y eso se ve manifestado en esa hoja de ruta”.

Eso quiere decir que desde Colombia Fintech están proponiendo, por ejemplo, hacerle cambios al 4X1.000, de lograr que con el pasar del tiempo, se use cada vez menos el efectivo en la economía (para tratar de combartir el lavado de activos, el narcotráfico, la corrupción), criptoactivos, entender mejor el impacto de la inteligencia artificial y la computación cuántica en todo el manejo del dinero en Colombia.

Y, sobre esa base, la noticia es que acaba de elegirse la nueva junta directiva de Colombia Fintech. La que buscará que todos estos cambios se den. ¿Quiénes son? Aquí va la lista:

Hernando Rubio , CEO y Cofundador de Movii

Alexandra Mendoza , CEO y Fundadora de Liquitech

Juanita Rodriguez , Country Manager de Bitso

Esteban Velasco , CEO y Cofundador de Sempli

Óscar Cadena , Director de Asuntos Públicos de Nu Colombia

Felipe Tascón , CEO y Cofundador de Plataform

José Véle z, CEO y Cofundador de Bold

Andrés Albán , CEO y Cofundador de Puntored

Marco Toschi , Head Mercado Pago Colombia

Sebastián Noguera , CEO y Fundador de Habi

Giovanni Vellojín , CEO de Payments Way

Diego Caicedo , CEO de Revolut

Jonathan Mishaan , CEO y Cofundador de Koa

Felipe Lega , Presidente de Plata

Juan Pablo Salazar, Head of Legal de Ripio

“Vienen grandes hitos para el sector; este es el resultado de un ecosistema que ha madurado y que hoy cuenta con voz propia, datos, evidencia, propuestas y, sobre todo, capacidad de ejecución”, se lee en la comunicación oficial del gremio.

Entre sus tareas está, por ejemplo, las más de 120 propuestas que el Gremio presentó en su hoja de Ruta Colombia Fintech 2026-2030. Ahí tendrán que trabajar en conjunto con los nuevos legisladores y el nuevo gobierno nacional, que debe llegar tras las elecciones presidenciales de este 2026.

Así que, entre sus objetivos, está aquello de modernizar un sistema que funciona de manera muy rígida, pero que así se diseñó precisamente para poder atajar problemas estructurales que ha tenido el país durante décadas, como los dineros del narcotráfico.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚