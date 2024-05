Abren un laboratorio que ayuda a entender el modelo financiero para emprendedores

Entre lo que se va a hacer está un “diagnóstico financiero de tu negocio” y una “asesoría financiera personalizada”. Foto: Pexels

Hay un tema de conversación repetido en cada encuentro entre emprendedores: la plata. A todos les han cerrado la puerta, les han dicho que no, les han puesto todos los peros posibles para financiarlos. Por eso acuden a su familia y a sus amigos. A sus ahorros. Ahora, una vez se consiguen esos recursos, hay que saber cómo administrarlos, cómo optimizarlos y cómo sacarles el máximo provecho. Pero para hacer eso, hay que tener, por lo menos, una base en conocimientos contables y financieros. Y, para apelar a la realidad, eso no es una constante cuando se emprende. Ganas, todas, conocimientos, no siempre.

Por eso si usted tiene un pequeño negocio o incluso ya es mediano, pero necesita ayuda, desde los números para crecerlo, esta convocatoria le interesa. Resulta que Innpulsa, la entidad del gobierno nacional que tiene como objetivo agrupar a todos los agentes del ecosistema emprendedor colombiano y fomentarlo, acaba de lanzar una nueva convocatoria llamada “Laboratorio Financiero – Capital Lab”.

¿Para quién fue creada? “El programa está dirigido a unidades productivas de la economía popular y empresas que estén interesadas en recibir un acompañamiento financiero personalizado”. ¿Para qué fue creada? Para esas unidades y otras “empresas a través de un proceso de alistamiento y asesoría financiera personalizada” con la finalidad de que se “fortalezcan sus conocimientos financieros e incrementen sus habilidades para administrar sus recursos de una manera más eficiente y puedan tomar mejores decisiones”.

De acuerdo con Innpulsa, el “laboratorio financiero - Capital Lab entrega un acompañamiento financiero personalizado, donde cada beneficiario accede a un diagnóstico inicial de su modelo de negocio y recibe asesoría financiera de acuerdo sus necesidades, así mismo, tendrá acceso a herramientas que le permitan poner en práctica los nuevos conocimientos adquiridos, promover buenos hábitos financieros y contar con nuevas capacidades para tomar mejores decisiones en su negocio”.

Dice la entidad que entre los beneficios que recibirán los y las emprendedoras, está un “diagnóstico financiero de tu negocio”, una “asesoría financiera personalizada”, “herramientas financieras”, “posibilidad de encontrar fuentes de financiación adecuadas a su necesidad, (Bancos, Cooperativas y otras entidades financieras)”.

¿En dónde se pueden inscribir los interesados? En este enlace: https://www.innpulsacolombia.com/innovacion/registro-unico/#/seguridad/registrarUsuarioExterno

Hasta cuándo está abierta la convocatoria: tendrá cortes mensuales y cada corte de hasta 45 postulantes o hasta agotar cupos.

En entrevista con El Espectador, Hernán Ceballos, gerente general de Innpulsa, cuando le preguntamos cómo iba la economía popular vista desde el emprendimiento, nos dijo: “Yo leí un libro de Eduardo Lora hace unos años, del BID, sobre economía y emprendimiento en América Latina, y lo que siempre se decía es que las clases populares o las clases menos favorecidas tenían problemas de acceso al conocimiento, a las relaciones, al capital, y lo que toca es nivelar la mesa de juego, que las clases populares tenga más acceso al Estado, al conocimiento, acceso a mercados. Se manifiestan, entre comillas, “las fallas del mercado””.

Y sobre el tema de financiamiento, detalló: “Tenemos en el tema del desarrollo productivo dos columnas: creación de capacidades y financiación. Usted puede crear mucha capacidad, pero si no hay financiación, no hace nada; pero si hace financiación sin crear capacidades, tampoco no hace nada. Estamos articulando las dos cosas. Vamos a trabajar con el ministerio de Trabajo y con otros ministerios en lo que llamamos créditos de confianza, círculos de confianza. Ya hicimos un piloto en Ciudad Bolívar”.