Los 4 emprendimientos ganadores del “hackathon” que solucionan retos territoriales

Primero, qué es un hackathon. Hay que definir primero hacker, que es la raíz de hackathon. Y para eso, que sea el mismo Chema Alonso, uno muy famoso en la comunidad española que incluso logró llegar a la junta directiva mundial de la multinacional de las telecomunicaciones Telefónica. Por allá, en el 2016, cuando lo entrevistamos para El Espectador, nos dijo: “Los hackers no tienen nada que ver con lo malo. Steve Jobs, Steve Wozniak, Bill Gates, Mark Zuckerberg, todos son hackers y podríamos seguir la lista. Un hacker es aquel que tiene pasión por la tecnología e intenta llevarla más allá de los límites, que no asume un no como respuesta. No tiene nada que ver con los cibercriminales, que vulneran la seguridad de una empresa para lucrarse, o con los hacktivistas, que, igual como se tiene a la gente de Greenpeace que comete un delito para reinvidicar sus ideales, existen hackers que vulneran la seguridad de un sistema para reivindicar un ideal. El que yo esté en Telefónica es la apuesta de la organización por crear tecnología”, nos decía.

Así que, ahora sí, pasemos a “hackathon”. De acuerdo con el Mintic, es “un evento de trabajo intenso que reúne perfiles diversos para que un tiempo determinado trabajen en la solución de un reto de forma colaborativa, contando con recursos como mentores, espacios de retro alimentación y una dinámica de concursos que entrega beneficios a los participantes”.

Y ya, con eso claro, se acaban de conocer los cuatro equipos ganadores del “Hackathon Colombia blockchain”. De acuerdo con la Universidad de Antioquia en Colombia e ICP Hub México, las dos organizaciones que montaron el evento, “durante las 24 horas del “hackathon”, 150 hackers de Colombia y México trabajaron en el desarrollo de sus proyectos. Recibieron mentoría y evaluaciones enfocadas en aspectos clave como desarrollo, sustentabilidad y presentación de modelos de negocio, con el objetivo de encontrar soluciones prácticas que pudieran tener un impacto inmediato en las comunidades”.

Después de la competencia, los ganadores, quienes tenían como misión encontrar soluciones a problemas territoriales en sectores de turismo y cultura, trámites inteligentes, movilidad y medio ambiente, fueron cuatro equipos, dos de Colombia y dos de México: Bragi, EmprenRED, ParQApp y BioTerra.

De acuerdo con los organizadores, cada equipo emprendedor recibirá US $ 1.000 y tendrá la oportunidad “de seguir desarrollando en el protocolo ICP”. “Este hackathon brindó a los participantes la oportunidad de generar soluciones innovadoras, conectar con mentes brillantes y construir el futuro en conjunto”.

Pero, ¿qué fue lo que hizo cada uno de los equipos ganadores? Por “Turismo y Cultura”, Bragi, de Colombia, desarrolló una “plataforma blockchain creada en ICP que facilita a los artistas de cualquier género compartir su talento y ofrecer sus servicios a clientes. A través de esta plataforma, podrán generar ingresos por medio de comisiones por servicios, suscripciones premium para artistas y oportunidades de publicidad y patrocinios”.

En “Trámites Inteligentes”, ganó EmprenRED, de México, con una “plataforma que ofrece a los emprendedores la oportunidad de acceder a convocatorias de entidades gubernamentales, bancos y aceleradoras. A través de un registro con Internet Identity, los emprendedores pueden completar cursos sobre educación financiera y plan de negocios, además de cursos continuos, preparándose así para postularse a las convocatorias disponibles”.

Por el lado de Movilidad”, la gente de ParQApp, de Colombia, desarrolló un “programa de recompensas de movilidad sostenible, aplicación móvil que utiliza tecnología blockchain para conectar a personas en busca de estacionamiento con aquellos que tienen espacios disponibles en zonas residenciales de Medellín, la cual es una solución innovadora al problema de parqueadero en la ciudad, mejorando la movilidad y reduciendo la congestión vehicular”.

Y en el de “Medio Ambiente”, el aganador fue BioTerra, de México, que hicieron un “sistema de sensores para monitorear constantemente los niveles de nutrientes y la humedad del suelo utilizando datos en tiempo real, el cual permite ajustes precisos en la aplicación de fertilizantes orgánicos, mejorando la eficiencia y reduciendo la contaminación ambiental”.

En un comunicado de prensa, “ICP Hub México se ha comprometido a dar seguimiento a estos proyectos que podrán tener la posibilidad de acceder a recompensas por parte de DFINITY Foundation, lo que permitirá respaldar aún más a los equipos ganadores en su camino hacia la implementación y el éxito a largo plazo de sus soluciones tecnológicas”.

De acuerdo con la Universidad de Antioquia, “la tecnología blockchain y en nuestro caso ICP, Internet Computer Protocol, ha revolucionado la forma en que concebimos y gestionamos la información y los activos digitales. Su capacidad para proporcionar transparencia, seguridad y descentralización es simplemente fascinante”, de ahí la razón por la que incentivan este tipo de competencias.

