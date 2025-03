¿Héroe o villano? Fabricó motosierras para Milei y Musk; y prepara una para Trump

Mariano ‘Tute’ Di Tella. Pablo E. Piovano/Bloomberg Foto: Photographer: Pablo E. Piovano/B - Pablo E. Piovano

Mariano ‘Tute’ Di Tella necesitaba hacer una entrega especial. El mecánico de 45 años bajó en ascensor en su edificio habitual, se subió al subte de Buenos Aires con su hijo Milo y se dirigió al centro de la ciudad con una gran bolsa.

Emergieron del metro después de más de una docena de paradas y recorrieron las calles del centro de la ciudad hasta que Tute, como lo conocen, y Milo llegaron al palacio presidencial, la Casa Rosada. Dentro del bolso había una motosierra de aluminio y bronce hecha a medida que el presidente argentino, Javier Milei, entregaría a Elon Musk. El combustible no estaba incluído.

Cuando el hombre más rico del mundo —que encabeza una misión para reducir el gasto público y la burocracia como parte de la administración Trump— recibió su regalo de Milei en el escenario de la Conferencia de Acción Política Conservadora el mes pasado, declaró que la sierra eléctrica simbolizaba su lucha “contra la burocracia”.

Tal vez nadie esté más emocionado que Di Tella. Se alegra de que las motosierras personalizadas que llenan su apartamento de una habitación hayan llegado a simbolizar el cambio radical que hizo famoso a Milei en todo el mundo.

“La sierra es un instrumento de poder que hice para que pueda hacer un cambio y el cambio no es solo económico”, dijo Di Tella refiriéndose a Milei.

El portavoz del presidente, Adorni, recibió de Di Tella la motosierra que Musk empuñó en Washington, y escribió a Di Tella sobre otro pedido para Trump.

Di Tella cree que es más poético que Milei no lo conozca todavía.

“Me parece fantástico que sea así, porque lo que nos une son las máquinas”, dijo Di Tella. “Le agradezco el emblema que él aporta a mi máquina, lo aporta hacia adelante para la misión que tenga que cumplir”.

Di Tella está sufriendo la parte más dura de la estrategia de motosierra de Milei junto con el resto de la sociedad. Los gastos de mantenimiento de su edificio de apartamentos se han multiplicado hasta los 140.000 pesos (US$132) al mes, desde los 30.000 pesos, cuando Milei recortó los generosos subsidios a la electricidad y el agua que durante mucho tiempo se consideraron políticas insostenibles de sus predecesores.

Este padre soltero no tiene coche, así que todos los días toma el autobús para ir a su trabajo en el que repara minitractores y cortadoras de césped. Su otra fuente de ingresos es como “embajador de marca” de una marca argentina de motosierras.

Di Tella asegura que no ha recibido compensación por sus motosierras hechas a medida y que tampoco quiere recibirla. El costo de la materia prima para fabricar una de las máquinas fue de US$500 en total, gastos que normalmente cubre él mismo. “El dinero no tiene poder sobre mi arte”, afirma.

A pesar de apoyar a Milei, a Di Tella le preocupa que la motosierra pueda asociarse con la pérdida de trabajo de los argentinos después de que el gobierno dijera que recortó más de 40.000 empleos estatales.

“Me gustaría que sea un poco más prudente, más equilibrado”, dice Di Tella. “No me gustaría que, por la motosierra, haya gente que se haya quedado sin trabajo y la esté pasando mal. No me gustaría que le haga daño a la gente, sino que corrija las cosas que están mal”.

El propio Di Tella conoce los tiempos difíciles. Nunca se casó y renunció en febrero de 2020 a su trabajo en un taller de reparación de pianos, antes de que el gobierno anterior implementara un estricto confinamiento en marzo. Desempleado, solicitó el programa de cheques en efectivo de Argentina, pero dice que se lo denegaron y nunca recibió asistencia social. Su madre vive en el barrio y proporcionó ahorros familiares para él y su hijo.

Se encariñó con las máquinas cuando tenía 13 años, cuando era adolescente y cortaba árboles en pueblos costeros de Argentina, repletos de pinos. Di Tella dice que películas como La masacre de Texas (tiene una figura del villano Leatherface en su apartamento) también lo inspiraron.

“Cuando vi esa película, me encantó, no por el asesinato, por el hecho de la motosierra en sí, grande, espectacular”, dijo Di Tella, añadiendo que nunca ha tenido un accidente ni ha sufrido lesiones por culpa de la máquina. “La motosierra es un símbolo de cambio. No es violento, es cambio. Por eso la motosierra está bien hecha: para mostrar que hay que cambiar, que algo no va bien”.