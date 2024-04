Inclusión financiera y digitalización de emprendedores para reducir la pobreza

La pobreza multidimensional afecta a 1.100 millones de personas en más de 100 países de todo el mundo, de las cuales más de 33 millones viven en América Latina, por eso la estrategia de trabajar en programas que ayuden a las personas de las zonas rurales. Foto: Cortesía Ministerio de Agricultura

A veces resulta fácil hacer comparaciones como que en tiempos de revolución digital, todos pueden acceder a un teléfono celular con internet y redes sociales, y se hacen esas comparaciones porque se habla desde la comodidad de un escritorio, en una ciudad capital, con un wifi compartido o incluso suministrado por una red pública. Pero otro es el cantar de una persona que está en una zona rural, que no tiene acceso a internet, que incluso no tiene un dispositivo electrónico o que debe usar el mismo para todos los integrantes de la familia. Ahí es cuando queda claro que no todos salimos desde la misma línea de partida cuando nos enfrentamos a la maratón de la vida.

Por eso “la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en América Latina y el Caribe” firmaron “una alianza estratégica para reducir la pobreza con iniciativas conjuntas centradas en la inclusión financiera, la innovación y la digitalización de emprendedores de bajos ingresos en América Latina”.

Para leer: La abogada que crea piezas de diseño enfocadas en arte moderno y experimental

¿De qué se trata en detalle? “El PNUD destaca por sus análisis y estudios sobre la pobreza, incluyendo la pobreza multidimensional, mientras que la Fundación Microfinanzas BBVA se distingue por su medición del impacto social, que incluye indicadores que cuantifican el progreso de los 3 millones de emprendedores en situación de vulnerabilidad a los que atiende en cinco países de América Latina”, suman esfuerzos con sus distintos programas para impactar en las zonas rurales de esta parte del continente

De acuerdo con la Fundación, se trabaja en el desarrollo de “una oferta de valor de productos y servicios que responda a las necesidades de los emprendedores y genere un impacto en su desarrollo y bienestar”, se crean “nuevos modelos de distribución para llegar a más personas y a zonas más remotas, de una forma sostenible”, se hace “desarrollo de experimentaciones y/o alianzas fintechs para la búsqueda de nuevas soluciones” y también hay un “acompañamiento a los emprendedores para cerrar la brecha digital”.

Entonces, ¿cómo trabajan? “Con aliados como la FMBBVA avanzamos en nuestro mandato de reducir la pobreza y promover la inclusión para un desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás. A través de este acuerdo nuestras instituciones abordan las necesidades específicas de comunidades de bajos recursos en América Latina y el Caribe, combinando la experiencia global del PNUD con el enfoque especializado de la FMBBVA”, dijo Michelle Muschett, administradora auxiliar y directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe.

Veamos un caso puntual: Dania Riquelme es una “pescadora chilena que perdió su casa en los incendios forestales que recientemente asolaron la región. Gracias al apoyo de Fondo Esperanza, entidad de la FMBBVA en el país, ha podido reconstruir su vivienda y continuar con su negocio. Medir las carencias económicas de personas vulnerables como Dania, en vivienda, educación y salud, es fundamental para proporcionarles servicios financieros y no financieros que les ayuden a progresar. “La Fundación Microfinanzas BBVA tiene un firme compromiso con el desarrollo inclusivo y sostenible de América Latina. Esta alianza con la agencia de las Naciones Unidas especializada en desarrollo nos permite sumar capacidades y aprovechar el potencial de la inclusión financiera, la innovación y los datos para generar un impacto tangible en las vidas de millones de personas”, dijo Javier M. Flores, director general de la FMBBVA.

Para leer: Oing Oing, el emprendimiento que promueve el consumo de lechona en Colombia

¿Sobre qué datos están trabajando esta alianza? Sobre estos: “La pobreza multidimensional afecta a 1.100 millones de personas en más de 100 países de todo el mundo, de las cuales más de 33 millones viven en la región (de América Latina), según el Índice Global de Pobreza Multidimensional del PNUD”. Ahí es donde buscan generar impactos.

El PNUD, que “es la agencia del Sistema de las Naciones Unidas en la lucha por erradicar la injusticia que suponen la pobreza, la desigualdad y el cambio climático”, llega a 170 países en donde “ayudan a los países a crear consensos, soluciones integradas y duraderas para las personas y el planeta”, mientras que la Fundación Microfinanzas BBVA promueve el desarrollo económico y social de emprendedores desfavorecidos y, desde que fue creada, según sus propias cifras, han impactado a “más de 6 millones de emprendedores de bajos recursos y han desembolsado 20.000 millones de dólares en créditos”, contaron en un comunicado de prensa conjunto.