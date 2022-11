Quería expandir su restaurante y terminó montando una cadena de cocinas ocultas

Juan David Jaramillo, CEO y cofundador Muncher. Foto: Cortesía

En un chat nos escribieron lo siguiente: “Muncher, el emprendimiento colombiano que lidera el mercado de las cocinas ocultas en Latam, cerró una ronda de inversión por 27 millones de dólares”. Así que, ante ta atractivo titular, pedimos más información: “Opera en 4 países: Colombia, México, Brasil y Perú. Cuenta con 400 cocinas en 43 ubicaciones en toda la región. Tiene 5 marcas propias de restaurantes virtuales y opera 2 marcas de influenciadores. Tiene 800 empleados directos. En total se ha fondeado con US$53′000.000. Su última ronda fue liderada por Glisco Partners”. Su líder es Juan David Jaramillo, CEO y cofundador, quien pasó por 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 39 años, soy caleño y estudié ingeniería industrial en la Javeriana.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nace en diciembre del 2018 cuando estaba buscando expandir un restaurante de comida saludable que tenía en sociedad con unos amigos. En ese momento revisé diferentes opciones y encontré que en USA se estaba hablando del modelo de “Cocinas ocultas” como una alternativa para los restaurantes. En ese momento decido hablar con mis dos socios cofundadores para iniciar Muncher, con el objetivo de crear un negocio que pudiera aprovechar el potencial de la comida a domicilios.

No se pierda esta inspiradora historia: Él ayuda al medio ambiente: desarrolla sistemas de empaques “altamente” ecológicos

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Nos reunimos los tres socios para diseñar nuestro plan de negocio y buscar inversionistas para conseguir el capital. Como era un modelo nuevo decidimos iniciar con nuestro primer proyecto en Bogotá con 6 cocinas en el barrio Chicó. Después de probar que funcionaba el modelo empezamos nuestra expansión a otras ubicaciones y ciudades.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Iniciando el 2019 decidimos salir a una ronda de amigos y familia en donde conseguimos el capital inicial para el proyecto.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hemos logrado crear un negocio que ayuda a los restaurantes para poder vender comida a domicilios de una manera eficiente, escalable y con una mejor experiencia para el consumidor final.

6. ¿Soy feliz?

Soy feliz porque estoy trabajando en lo que me gusta hacer y además generando alto impacto en un sector que lo necesitaba. Hemos creado más de 4.000 empleos entre directos e indirectos. Esto nos genera una alegría enorme de poder contribuir a nuestra región en un contexto económico difícil.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Hay muchas oportunidades que se generan con un proyecto de este tipo. Una de ellas es la venta de la empresa. Por ahora estamos enfocados en seguir cumpliendo con nuestro objetivo de ser la empresa líder en Latinoamérica en este modelo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue una decisión difícil porque venía de trabajar más de 10 años en una empresa con la comodidad de tener un buen salario que sin falta llegaba todos los meses, pero fue la mejor decisión.

Esta es la historia de una emprendedora que es ejemplo a seguir:La emprendedora que logró que la gente se preste plata gracias a un buen “karma”

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy cumpliendo un sueño, pero todavía hay muchos objetivos por cumplir. Este es el inicio de un camino largo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Continuar trabajando para cumplir con todos los objetivos que nos hemos trazado. En los próximos dos años queremos consolidar nuestro negocio en los países en donde ya tenemos presencia para más adelante continuar con la expansión. Nos llama mucho la atención seguir creciendo en Latinoamérica y también mirar al mercado americano.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, es un modelo escalable. En menos de 4 años estamos en 4 países y 12 ciudades de la región.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Es muy importante seleccionar bien a los socios. El dinero es importante, pero mucho más es tener un buen socio que pueda aportar en el proceso.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Mirando hacia atrás es muy fácil identificar decisiones que se pudieron haber tomado diferente, pero no tengo algo puntual que no volvería a hacer.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi familia me inspira y me da la fuerza para seguir adelante.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Crear un negocio que además crece tan rápido es un reto enorme, con muchas dificultades en el camino. Hemos cometido muchos errores, pero no considero que sean fracasos. De cada situación se aprende mucho. Nunca he pensado tirar la toalla. Me gusta mucho lo que hago y eso ayuda para que en los momentos difíciles se tenga la motivación necesaria para seguir.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

He tenido la fortuna de tener amigos que son grandes emprendores y me han ayudado mucho. Además, tuve la oportunidad de ser inversionista de Rappi desde etapa temprana que me acercó al ecosistema emprendedor de Colombia.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Ese es uno de mis principales objetivos personales. Poder generar impacto y con ejemplo ayudar a nuevas generaciones.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años espero que Muncher sea un referente no solamente en la región sino en el mundo y con nuestro trabajo haber generado progreso para nuestra región. Personalmente, quiero tener la oportunidad de poder ayudar a otros emprendedores con sus proyectos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Muy importante, sin ellos no sería posible haber llegado a donde estamos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí. Ser emprendedor no es una tarea fácil, pero parte del éxito es este camino es encontrar ayuda y el apoyo de quienes ya han alcanzado de cierta manera el éxito como emprendedores. Siempre de mi parte estaré listo y atento a poder dar una mano, desde el punto de vista de mentoría siempre estaré ahí para dar los mejores consejos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Siempre digo abiertamente que solo no hubiera podido logra llegar a donde estamos. Mis socios cofundadores Andrés Villarraga y Nimi Molad son un gran complemento que nos hace muy fuertes. Además de todo el equipo que trabaja en Muncher. Cada persona hace parte esencial del éxito de Muncher.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy una persona con mucha determinación. Cuando quiero lograr algo doy todas mis fuerzas para hacerlo.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que no hay ninguna meta imposible por más ambiciosa que sea. Teniendo determinación y disciplina, cualquier sueño se puede cumplir.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚