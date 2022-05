El colombiano que montó un emprendimiento para instalar paneles solares en EEUU

Juan Diego Cepeda, creador de Solar Mission. Foto: Cortesía Solar Mission

Con este mensaje nos presentaron a Juan Diego Cepeda, el emprendedor protagonista de esta historia: “Tras terminar sus estudios secundarios en Bogotá, dejó sus planes de estudiar en una universidad y cursar una carrera. Así, volcó su camino hacia el emprendimiento, viajó a Estados Unidos y creó en el 2019 Solar Mission, empresa que guía a las familias hispanas radicadas en ese país en el proceso de instalación de paneles solares en sus viviendas”. Hasta ahí, empezaba a tomar forma la idea de hacer la entrevista. Cuando pedimos los números, nos dijeron que creó “la empresa en el 2019 con una tarjeta de crédito de US$12,000″, que ya “brinda empleo a más de 150 hispanos y en el 2021 tuvo ventas por encima de los US$$50 millones”, que “no tiene inversión externa, todo lo construyó con reinversión de capital”, que “el mes pasado cerró por encima de $8 millones de dólares en ventas de paneles solares” y que “su proyección es cerrar el año con 400 empleados y tener ventas totales por encima de US$80 millones”. Su historia entonces aparece aquí, en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 25 años, no estudié una carrera en la universidad, pero hice un curso de inversión de Real State en Harvard.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nació cuando me fui para USA y busqué una oportunidad para emprender, viendo las industrias y las tendencias detecté que la energía renovable estaba en transición, por lo que decidí crear una compañía de consultoría para latinos donde los apoyamos a hacer el cambio a energía solar con un excelente servicio al cliente.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Empecé con una inversión propia donde hacía marketing online y con Realtors para atraer a personas que tuvieran casa y quisieran más información sobre los paneles solares, les hacía la consultoría y los guiaba en el proceso, arranqué solo y con el paso del tiempo formé un equipo que me apoyó para escalar el proyecto.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Saqué una tarjeta de crédito de US$12.000 en el banco y llené el cupo en su totalidad, después la empecé a pagar gracias a las ventas de la compañía.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy ayudando a que las personas vivan en un planeta más limpio mientras ahorran en los recibos de la luz. Además, estoy creando oportunidades de empleo. Estoy cambiando la forma en que las personas producen energía para dejar de quemar combustibles fósiles, así como la mentalidad de las personas hispanas en USA.

6. ¿Soy feliz?

Soy muy feliz, no solo por todo lo que estoy logrando sino porque en el día a día tomo la decisión de serlo. No es lo que le pasa a uno sino lo que uno hace al respecto y siempre mantengo una perspectiva positiva constante.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo vendería, no tengo proyecciones de hacerlo porque es mi proyecto de vida.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue muy duro al inicio porque empecé sin estudios formales, ni conexiones. Tuve que aprender y estudiar mucho.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Mi sueño no ha acabado, pero si he cumplido capítulos importantes para mí y el próximo es enseñarles a las personas cómo emprender con mi empresa Emprende hoy.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Emprende hoy, un nuevo proyecto en el que quiero enseñarles a las personas que también tienen sueños y metas todo lo que he aprendido durante mi camino, cómo conseguir el capital, cómo hacer el plan de mercadeo, de ventas y cómo crecer un emprendimiento y volverlo realidad.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente, estamos vendiendo US$8′000.000 al mes y se va a ir escalando a medida que tengamos más infraestructura para soportar más ventas.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No, el mejor aliado es utilizar el sistema financiero, prefiero usar crédito y sacar préstamos de los bancos. La única forma de ceder parte de mi empresa es si me aportan más que dinero, conexiones o un mentor más avanzado que me ayude a crecer más rápido.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a demorarme tanto en ejecutar las ideas, al inicio fui muy perfeccionista, entonces trataba de tener todo listo. Cuando salí, me di cuenta de que el mercado es el que te direcciona a lo que debes ser. Ejecutaría más rápido.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró el libro “Padre Rico, Padre Pobre” de Robert Kiyosaki y un evento de Anthony Robbins, poder sin límite.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Fracasé mucho, de hecho Solar Mission y Emprende Hoy no son mis primeras empresas. Pero no fue un fracaso definitivo, fue parte de mi historia, ya que lo seguí intentando. Nunca pensé en tirar la toalla porque estaba seguro de que eventualmente lo iba a lograr. Tomé descansos para alinearme, pero jamás para rendirme.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Más que una comunidad, invierto en mi crecimiento personal, principalmente en mentores que me puedan mostrar pasos más adelantados como Grant Cardone, Anthony Robbins y Ed Millett. Hacerlo me permite tener insights que aceleran mi proceso de crecimiento.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Totalmente, en Emprende Hoy voy a enseñarle a la gente cómo emprender, porque para mí la columna vertebral de la economía son los emprendimientos pequeños que generan oportunidades y trabajo, por eso es mi propósito, apoyarlos a lograr esos sueños que tienen. Y sin duda va a impactar a nuevas generaciones, porque todos tenemos sueños, pero se nos suele olvidar, por eso quiero enseñarles cómo lograrlos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Llenando estadios en Latinoamérica y en Estados Unidos con latinos, enseñándoles cómo lograr sus sueños y sacar adelante sus emprendimientos. Quiero viajar por el mundo dando conferencias. En 10 años me veo con unos de los grupos empresariales más grandes de Latinoamérica, todo enfocado en mejorar la calidad de vida de las personas.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Jugó el papel más importante porque me enseñaron los valores que necesitaba para no ser solo un empresario, sino un gran ser humano. Soy primero un ser humano antes que empresario y amigo antes que jefe. Mis amigos, algunos me apoyaron y otros no creían que fuera a lograr el éxito, lo cual me sirvió como motivador, ya que es un motor cuando le pruebas a la gente que creyó en mí e incluso a los que no porque estaban en lo incorrecto. Ese balance fue enriquecedor.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Si, precisamente ese es mi propósito: enseñarles a otras personas cómo emprender y lograr sus sueños.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Las personas son lo más importante porque si hay un buen producto y no hay gente buena el producto, no se vende; si hay clientes contentos, pero no hay un buen equipo, no se puede escalar ni dar una excelente experiencia. Mi rol es asegurar que mi equipo esté bien para que de la misma forma todo funcione. El factor indispensable son las personas, no hubiera llegado a donde estoy sin el equipo que vive y respira mi propósito.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi parte humana, tengo claro todo lo que hago porque tengo metas personales, pero lo que más me motiva es el impacto que puedo causar con mi ejemplo. Las personas que se pueden inspirar, lograr sus metas y sueños.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que los sueños sí se cumplen y es lo más importante que quiero dejarle a la gente. También he aprendido cómo vender, desarrollar procesos, liderar equipos, cómo sobrepasar momentos difíciles y cómo sobrellevar cambios económicos como la pandemia, que me han permitido entender que si uno se enfoca y trabaja por sus sueños sí se pueden lograr.

