La administradora de empresas que creó una comercializadora de panela orgánica

Ella es Clarena González Rubio, la emprendedora detrás de la comercializadora de panela "El placer" . Foto: Comercializadora de panela "El placer"

“Creamos una empresa familiar fundada junto con mi esposo Bladimir Javela Florez, ingeniero mecánico de profesión. Nació hace aproximadamente cinco años en el municipio de Colombia, Huila, en la vereda Santa Helena, donde nos dedicamos a la producción y comercialización de panela orgánica, destacándonos en el mercado por un sabor único y un producto de excelente calidad. Con nuestro emprendimiento estamos logrando impactar positivamente la economía de nuestra región por medio de la generación de empleo, incentivando también a las personas a consumir panela libre de químicos y conservantes, para el bienestar y cuidado de la salud”.

Sin más preámbulo aquí esta la historia de Clarena González Rubio, la emprendederoa detrás de la comercializadora de panela El Placer. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí está el recorrido de su idea de negocio contado para ustedes.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

36 años, Administradora de Empresas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea de negocio nació con el fin de generar una segunda fuente de ingresos en la finca de mis suegros, haciendo una inversión de siembra de un lote de caña panelera. Nos enamoramos del proceso y tiempo más tarde adquirimos los terrenos donde se había hecho la inversión y allí es donde nace como tal la empresa comercializadora de panela el placer.

Somos una empresa familiar fundada junto con mi esposo Bladimir Javela Florez, ingeniero mecánico de profesión. Nació hace aproximadamente cinco años en el municipio de Colombia, Huila, vereda Santa Helena, donde nos dedicamos a la producción y comercialización de panela orgánica, destacándonos en el mercado por un sabor único y un producto de excelente calidad.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Es un proyecto que se ha venido materializando por medio del trabajo en equipo, esfuerzo y dedicación. Ha sido un proceso de muchos retos y desafíos, los cuales nos han impulsado a seguir creciendo.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La adquisición de la finca tuvo dos etapas, la primera fue un préstamo por parte de mi suegro y la segunda, al no poder conseguir todo el dinero, tuvimos que acudir a una entidad bancaria y solicitar un crédito, el cual se ha podido pagar con los mismos ingresos que genera la empresa.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con nuestro emprendimiento estamos logrando impactar positivamente la economía de nuestra región por medio de la generación de empleo, de igual manera incentivamos a las personas a consumir panela libre de químicos y conservantes, para el bienestar y cuidado de la salud, y adicional a esto, hemos sido inspiración para nuevos emprendimientos en el mismo sector, ayudando a mejorar la economía de muchas más familias.

6. ¿Soy feliz?

Sí, soy muy feliz porque tengo la posibilidad de dedicarle el tiempo necesario a mis hijas, puedo compartir y trabajar con mi esposo por el mismo sueño. Dios me ha puesto las personas idóneas en el camino para poco a poco ir haciendo realidad este sueño. También me llena de satisfacción y orgullo que nuestros clientes se fidelicen y nos recomienden, porque nos hacen sentir que estamos haciendo las cosas bien a pesar de los obstáculos que se nos presenten.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, Comercializadora de Panela El Placer para nosotros es un hijo más, lo hemos cuidado con mucho amor, esfuerzo y queremos verlo crecer para que llegue a la mesa de todos los hogares colombianos.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido un proceso bastante difícil porque nosotros los emprendedores vivimos siempre en una constante montaña rusa de emociones, en un día quieres muchas cosas y al otro día no quieres nada, nos hemos enfrentado a muchos desafíos que hemos podido superar, gracias a la unión y al trabajo en equipo, dos factores que juegan un papel fundamental para seguir luchando y alcanzar ese sueño tan anhelado.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Hasta el momento hemos logrado muchas cosas muy positivas, pero a medida que se van dando uno se va retando y quiere más. Quiero que nuestra empresa sea reconocida a nivel nacional y por supuesto llegar a mercados internacionales donde es mucho más valorada la calidad y los atributos de nuestro producto.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir dando a conocer nuestro producto a nivel regional y nacional para posicionar nuestra marca, continuamos mejorando los procesos de producción para irlos adecuando a las necesidades de nuestros clientes de una manera más práctica y personal.

El próximo año nos esperan nuevos retos, dirigidos al crecimiento en instalaciones en aras de mejorar nuestros procesos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, nuestro emprendimiento tiene mucha acogida en el mercado por su sabor y calidad, tiene mucho potencial para seguir creciendo teniendo en cuenta la creciente demanda de productos naturales porque se ha despertado un acentuado interés por el cuidado de la salud con el consumo de productos libres de químicos y conservantes.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Por el momento no, queremos llevar nuestro emprendimiento a paso lento, pero seguro, con lo anterior me refiero a que es mejor ir creciendo poco a poco sin perder la misión con la que nacimos, al recibir inversión de un tercero este se centraría en el retorno de su inversión sin importar el proceso, y eso es lo que nos diferencia ante la competencia.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Realmente todo es un aprendizaje y de los errores se aprende para mejorar en todos los aspectos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró mi esposo, él inició este proceso, pero la universidad también aportó significativamente porque el programa de administración de empresas tiene como enfoque la creación de empresa.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No, gracias a Dios no hemos fracasado, si hemos pasado por momentos y situaciones difíciles donde las cosas no salen como uno espera, pero como lo mencioné anteriormente, todo hace parte del proceso y las caídas son la experiencia para no cometer los mismos errores en el futuro.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

He recibido mucho apoyo de la Cámara de Comercio del Huila, donde he tenido la oportunidad de participar en diferentes programas entre ellos “Mujer Opita Emprende” del cual fui una de las cinco ganadoras en el 2023, también me ha dado la oportunidad de ser partícipe de ferias a nivel regional y capacitaciones que me han ayudado a tener un enfoque empresarial.

Uniminuto ha sido mi apoyo y motivación desde el momento cero, me ha dado la oportunidad de participar en las diferentes ferias del departamento del huila para dar a conocer mi producto y capacitaciones para el fortalecimiento y crecimiento de nuestro emprendimiento.

Por otro lado, en el Sena he encontrado personas que me han llevado de la mano con la finalidad de mejorar las instalaciones de nuestro emprendimiento en el cual seguiremos trabajando hasta que se haga una realidad.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí transciende, porque cada día irá creciendo y tendrá un impacto económico, social y ambiental. Destacar nuestra región con un producto de muy buena calidad en el mercado hace que sea reconocido por gente trabajadora y apasionada por el campo. También el impacto que queremos dejar a las nuevas generaciones es que se profesionalicen y que no tengan temor de regresar al campo y empezar sus proyectos productivos de una manera tecnificada, nuestra región es muy próspera y con mucho potencial.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo dedicada a nuestra empresa familiar, siendo reconocida nuestra marca a nivel nacional e internacional, con una certificación orgánica que me permita abrir nuevos mercados muy favorables económicamente.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido muy importantes, estoy muy agradecida con el apoyo de mi familia, siempre han estado ahí en los momentos más oportunos y aún siguen estando firmes en cada paso que damos. Mis amigos aportan también de manera significativa recomendándome con nuevos clientes y dándome palabras de aliento cuando lo necesito.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, me encanta ver la gente progresar, me gustaría ver a mi región muy próspera y si puedo ayudar a aportar con ideas y conocimiento desde mi experiencia lo haré con mucho gusto.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es mi familia, mi esposo y mis hijas Paula Andrea y Salomé. Ellas son nuestro motor y quienes nos inspiran a salir adelante. También nuestros colaboradores cumplen un papel fundamental, ellos han estado desde el inicio del proceso y parte de nuestros principios es el agradecimiento.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Ofrecemos un producto natural libre de químicos y conservantes, nos destacamos en el mercado por un sabor único y lo que nos diferencia frente a la competencia es que nosotros hacemos la selección del corte de caña madura, la competencia lo hace de manera pareja, por ende, su sabor es diferente al nuestro.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que los sueños se hacen realidad y que hay que trabajar fuertemente para que se cumplan y superar todos los obstáculos que nos presenten. También ir innovando para adaptarnos a los nuevos mercados para obtener crecimiento.

