La apuesta bancaria por “atender a emprendedores del campo” con enfoque climático

Ver una oficina de un banco en la ciudad es parte del paisaje. Escuchar que lanzan una nueva tarjeta, o algún tipo de CDT, o un acuerdo con un comercio local, también. Pero lo que no es frecuente es escuchar de una organización financiera que va “hasta el filo de la montaña y buscamos al cliente en su zona”, que dice hacer “énfasis en la ruralidad dispersa” o que son “la primera entidad financiera en Colombia en hacer parte del Foro TNFD (The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) para adoptar las recomendaciones en la gestión de riesgo por pérdida de biodiversidad”.

Y por eso, porque no hace parte de la masa, de lo mismo que hacen todos, entrevistamos a Paulo Emilio Rivas Ortíz, presidente del Banco Contactar, quien habla del paso de la corporación a la figura de banco, de cómo trabajan incluso con educación financiera para niños para que “conozcan de primera mano el valor del dinero, las compras con consciencia ambiental, las oportunidades de ahorro y los proyectos de vida con enfoque sostenible”.

Rivas, en esta conversación, dice que “es un orgullo decir que las microfinanzas construyen un país más justo” y que cuando se accede a crédito “se mejora la calidad de vida de los colombianos”.

Les acaban de dar el aval para funcionar como banco, pero ustedes están en la región y no en la gran capital, como el resto de los bancos. ¿Cómo están atendiendo a la población emprendedora del sur del país?

Es un orgullo contarles que abriremos nuestras puertas de Banco Contactar el 1 de marzo con un equipo de 1.600 colaboradores distribuidos en 96 oficinas comerciales en 18 departamentos. Nacimos hace 32 años en Nariño como microfinanciera y hoy tenemos una red que se extendió a Cauca, Putumayo, Florencia, Huila, Tolima, Meta, Casanare, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas hasta llegar a Atlántico y Bolívar.

Nuestro trabajo es y seguirá siendo atender a emprendedores del campo, con énfasis en la ruralidad dispersa, y microempresarios de la ciudad, además de apalancar la inclusión financiera con servicios no financieros con nuestra oferta de sostenibilidad porque sabemos que nuestro perfil de cliente necesita acompañamiento para crecer. Queremos crecer juntos y formar relaciones perdurables para generar verdaderos impactos en la economía del país.

Por primera vez tendremos atención en oficina en Bogotá en la Avenida 19 con calle 122, con el fin de tener esta conexión con el progreso en la capital del país. Aunque vale la pena mencionar que desde hace unos años ofrecemos productos de la línea Mipyme en Bogotá para impulsar el crecimiento de este segmento empresarial de emprendedores.

Dicen que ofrecen servicios no financieros como un complemento. ¿Qué son los servicios no financieros?

Buscamos ser un aliado para nuestros clientes, por eso dentro de nuestra oferta de valor diferencial tenemos una estrategia de sostenibilidad que le apunta al fortalecimiento empresarial con educación financiera para los negocios y para las finanzas personales, también nuestro equipo entrega conocimiento técnico para mejorar la rentabilidad de las unidades productivas o actividades de comercio y servicios. Para destacar, contamos con programas bandera como MujerEs y Jóvenes Rurales que buscan fortalecer habilidades en estas poblaciones históricamente afectadas en términos de equidad, para apoyarlos en el desarrollo de sus negocios y su futuro.

Sobre el empoderamiento femenino en el campo y la inclusión financiera con enfoque étnico, ¿cómo llegan a la población y qué programas están desarrollando? ¿Qué están logrando con las comunidades indígenas?

Estamos convencidos del poder de las mujeres y su importancia familiar, social y económica, por eso para ellas diseñamos la iniciativa MujerEs, que de manera permanente promueve el fortalecimiento de habilidades para empoderarlas productivamente e impulsar su desarrollo integral.

Además, estamos felices porque iniciamos un trabajo con comunidades indígenas. Desarrollamos un modelo de educación financiera con enfoque étnico: Mi Tierra, Finanzas con Sentido Étnico, el cual arrancó en Pitalito, Huila, con la comunidad Yanacona, del resguardo Intillagta. Con esta iniciativa le apuntamos a promover la educación financiera en niños y adolescentes, y a la vez a recuperar su lengua Runa Shimi, porque todo el programa se imparte en su territorio y en su lenguaje.

Hablan de mitigación del cambio climático y de foco en jóvenes rurales. ¿Qué hacen, detalladamente, en esos dos focos?

Hemos sido reconocidos por la gestión y mitigación del cambio climático, como parte fundamental de las microfinanzas sostenibles. Entendemos que los impactos del cambio climático no solo afectan a nuestros clientes rurales, sino también a la pérdida de biodiversidad, por eso somos la primera entidad financiera en Colombia en hacer parte del Foro TNFD (The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) para adoptar las recomendaciones en la gestión de riesgo por pérdida de biodiversidad.

Entonces, acompañamos también a nuestros clientes a que estén alerta ante posibles situaciones y a generar conciencia frente al problema mundial. Para esto, ofrecemos herramientas para la gestión de riesgo climático y de la naturaleza como los mapas de riesgo climático con información actualizada, boletines agroclimáticos con recomendaciones para clientes y público en general, predicción climática por departamentos, productos y sectores con periodicidad trimestral. Alertas climáticas que se difunden semanalmente y se ajustan por región de influencia. Alertas sanitarias, plagas y enfermedades derivadas de los fenómenos naturales para que los empresarios y agricultores puedan tomar decisiones informadas. Reportes de Riesgo climático, ambiental y social, medio para conocer la ocurrencia de eventos climáticos y las zonas de influencia. Sistemas de Información Geográfico, SIG, de identificación por departamentos de riesgos de la naturaleza. Y el mapa de comunidades especiales y su relación con ecosistemas (Indígenas-Comunidades afro-Gitano ROM, entre otros).

A estas iniciativas, se suman los programas de sostenibilidad y uno de ellos va dirigido a jóvenes rurales a quienes, básicamente, les mostramos que vale quedarse en el campo y que los sueños pueden conseguirlos, de manera que promovemos el relevo generacional, todo esto a través de iniciativas de emprendimiento y fortalecimiento al modelo de negocio.

¿Cómo están rompiendo esa tendencia y, de paso, logrando que las segundas y terceras generaciones emprendan o hereden y crezcan los negocios rurales de sus familias?

Como nuestro día a día se desarrolla mucho en la ruralidad, identificamos cómo los jóvenes abandonan sueños y proyectos para migrar a las ciudades. Dentro de nuestra estrategia implementamos precisamente la iniciativa Jóvenes Rurales como respuesta al alejamiento de esta población y promovemos el relevo generacional del campo, fortalecemos sus habilidades y capacidades para que vean en sus actividades rurales oportunidades de progreso, un futuro prometedor.

La base del desarrollo de toda sociedad está en la inversión en la primera infancia de la mano de la educación. ¿Cómo funciona eso de la educación financiera desde temprana edad y cómo están rescatando los saberes ancestrales del pueblo indígena?

Los estudiantes de esta comunidad, además, tendrán módulos temáticos como ¡Cuidemos nuestra Pacha Mama!, Ahorro responsable en mi escuela y hogar, y Aprovechando los residuos, ahorramos y cuidamos. Adicionalmente, temas para que conozcan de primera mano el valor del dinero, las compras con consciencia ambiental, las oportunidades de ahorro y los proyectos de vida con enfoque sostenible.

Esta estrategia se realiza en conjunto con la comunidad, es decir, que contamos con profesoras hablantes de su lengua que traducen los conocimientos y trabajan en equipo con nosotros. Y próximamente ampliaremos este programa en más comunidades.

Fueron, durante más de 32 años, una corporación de crédito. ¿Cuál es el balance después de tres décadas de operar en la región y hablar directamente con las comunidades emprendedoras?

El balance es rotundamente positivo. Para nosotros es un orgullo decir que las microfinanzas construyen un país más justo, esto se hace evidente al ser testigos de que cuando se abren las puertas para acceder al crédito se mejora la calidad de vida de colombianos, sus familias y sus comunidades.

Somos expertos en atender la ruralidad dispersa a través de una metodología relacional, es decir que vamos hasta el filo de la montaña y buscamos al cliente en su zona, por eso nuestra cobertura se extiende a 700 municipios de todo el territorio nacional, porque lo que buscamos es tener una relación cercana con las poblaciones e impulsar sus sueños de progreso.

¿Cuál es el consejo para todos esos emprendedores a los que los bancos les han cerrado las puertas, para que no dejen de soñar con crear su negocio?

Creemos que los sueños se consiguen, y en equipo se alcanzan más rápido. Nosotros valoramos a los colombianos que cada día lo dan todo por ellos, por sus familias y por el país, y por eso quiero enfatizar en que somos el banco que lo dará todo por ellos. Mi invitación es a que se acerquen y soñemos juntos. Nosotros y ustedes lo damos todo por lo que queremos, y en especial por dejar huella en el país.

