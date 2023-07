Beca para jóvenes que lideran proyectos con alto impacto social en su territorio

One Young World es una "comunidad de jóvenes líderes que identifica, promueve y conecta a los activistas más influyentes del mundo”. Foto: One Young World

Este es uno de esos reconocimientos soñados por muchos, no solo por quien lidera la iniciativa, los objetivos que allí se trabajan o porque ser trata de un viaje internacional que agrega valor en todos los niveles. Por eso, si usted tiene entre 18 y 35 años y lidera un proyecto que tiene que ver con educación, crisis climática o reconciliación y transformación, esta convocatoria definitivamente le interesa. “One Young World anunció la apertura de su beca Jóvenes Líderes Colombia 2023. La convocatoria, abierta desde el 10 hasta el 24 de julio a las 23:59 horas (COT), busca reconocer e impulsar a jóvenes colombianos que están liderando iniciativas sociales con impacto positivo en sus territorios”, se lee en la comunicación oficial liberada a medios de comunicación.

One Young World es conocida como “la comunidad de jóvenes líderes que identifica, promueve y conecta a los activistas más influyentes del mundo”, y esta beca ofrece ingreso a la Cumbre One Young World 2023, comidas durante los días del evento, hospedaje en Belfast, Reino Unido, del 2 al 5 de octubre de 2023; transporte internacional a Belfast en clase turista, costos asociados con la aplicación para el pasaporte colombiano, en caso de no tenerlo; seguro de viaje internacional, costos asociados con la aplicación de la visa para el Reino Unido, si es necesario para personas seleccionadas; la traducción al español en la ceremonia de inauguración, sesiones plenarias y ceremonia de clausura, viáticos por siete días y transporte interno en Belfast.

¿Cuáles son los criterios de elegibilidad? “Ser jóvenes entre 18 y 35 años, ser nacional colombiano y vivir en el país, compromiso demostrado con la consecución de cambios positivos, dirigir un proyecto existente, trabajar en equipo y demostrar que su liderazgo es impactante y escalable de una manera positiva, tener la capacidad de comunicación para explicar su proyecto y no haber participado en One Young World previamente”.

La persona que se quede con la beca “accederá a una afiliación vitalicia a la comunidad One Young World, abriéndose para ellos y sus proyectos distintas oportunidades de desarrollo y proyección internacional. De hecho, esta edición de la cumbre contará con la participación de consejeros de talla mundial como Jane Goodall, Justin Trudeau, Sir Lewis Hamilton y Emma Watson, entre otros”, detalla la organización el comunicado.

“Los jóvenes colombianos, hombres y mujeres, construyen hoy futuro. Ellos son el presente y tienen una diferencia que es su mayor aporte: sensibilidad social, optimismo de cambio y capacidad de ser parte de la solución. Queremos apoyar su liderazgo y amplificarlo”, dijo Andrés Gómez V., quien lidera la Junta Nacional de One Young World en Colombia.

Así que si usted está interesado o interesada y cumple con los requisitos, no dude en inscribirse en este enlace. ¿Cuántas becas son? “Se seleccionarán todos los casos que cumplan con los estándares”, dijo la organización a la sección de Liderazgo de El Espectador porque “el número de becas es indeterminado”.