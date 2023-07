Una startup que reduce el desperdicio de alimentos en Colombia

Ellos son Alvaro Panduro y Manuel Oliva, dos de los emprendedores detrás de Oliver. Foto: Cortesía Oliver

“Con nuestro emprendimiento “Oliver” estamos logrando reducir el desperdicio de alimentos en perfecto estado y la huella de carbono que este proceso genera. También estamos haciendo que los campesinos puedan vender sus frutas y verduras rechazadas por los retailers por defectos estéticos, logrando así más ingresos y más rentabilidad. Sumado a esto, trabajamos en tres frentes importantes dentro de la industria: eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad a los distribuidores y retailers ofertando los alimentos que no alcanzan a vender.

Nuestro revenue viene creciendo en promedio a un 70 % mes contra mes durante el 2023. En los últimos siete meses hemos salvado más de 20.000 kilos de alimentos de irse a la basura por medio de alianzas con campesinos, distribuidores y retailers. Más de 45.000 familias han descargado nuestra aplicación y somos un equipo de diez personas con operaciones en Bogotá”, así nos fue contando su historia Manuel Oliva, uno de los emprendedores detrás de Oliver en nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con él a propósito de su idea de negocio y esto fue lo que nos contó:

1. Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

32 años, Ciencia Política y Economía en la Universidad de los Andes.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Durante 2019 realicé un MBA en Madrid, España. Conocí a los que hoy son mis socios y junto a ellos, Gonzalo Montenegro y Álvaro Panduro, desarrollamos Oliver como nuestra tesis de grado, pensando en crear una solución a un problema real y que además tuviera un impacto positivo en la sociedad, el medio ambiente y la economía,

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con determinación, disciplina y confianza. Los fundadores tuvimos conversaciones previas antes de arrancar. Demostrándonos a nosotros mismos que estábamos dispuestos a darlo todo por ejecutar lo que antes era solo una idea. En medio de la pandemia nos encontramos en un momento en el que podíamos dedicarle tiempo al tema, queríamos hacerlo y además, teníamos en frente una oportunidad única en cuanto al contexto que nos rodeaba (económico, social, ambiental).

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicialmente, los 3 cofundadores hicimos una inversión con fondos propios y familiares.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

- Estoy logrando generar ahorro para mis clientes, en su mayoría mujeres de estratos 2, 3 y 4.

- Estoy logrando reducir el desperdicio de alimentos en perfecto estado y la huella de carbono que esto genera. En los últimos meses, más de 20.000 kilos

- Estoy logrando que los campesinos pueden vender sus frutas y verduras rechazadas por los retailers por defectos estéticos, logrando más ingresos y más rentabilidad

- Estoy logrando más eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad a los distribuidores y retailers, vendiendo los alimentos que no alcanzan a comercializarse.

- La comida no se bota, estamos logrando más conciencia en las personas.

6. ¿Soy feliz?

Si, soy feliz con mi trabajo y mi vida personal. Para mí la felicidad, como muchas cosas en la vida son momentos, no una constante absoluta. Oliver me da momentos de felicidad, orgullo y euforia; además de la tranquilidad de estar trabajando en algo que si hace la diferencia y no solo se trata de dinero.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

El objetivo de Oliver es reducir el desperdicio de alimentos y dar más acceso a comida a bajos precios. Si este objetivo se cumple por medio de la venta de mi empresa en el futuro, sí la vendería.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es duro, emocionalmente es una montaña rusa de emociones. En una misma semana, incluso día, tienes noticias espectaculares y también “nos” muy recurrentes y crudos. La incertidumbre es algo con lo que hay que lidiar todos los días, pero la aventura de crear algo y que ese algo genere impacto, hace que valga la pena.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Cumplí mi sueño de crear algo que impacte positivamente a la sociedad, pero no he cumplido la meta de escalarlo a miles de personas en Colombia y América Latina. Falta estandarizar muchos procesos en la operación, ventas, adquisición. Un mundo por mejorar, pero de eso se trata.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Sigue seguir trabajando en Oliver. Perfeccionar la operación, ventas, adquisición, tecnología, etc. Sigue estandarizar todo a un nivel que se pueda escalar inicialmente a toda Colombia. Por ahora el foco es Bogotá y a partir de ahí la expansión en julio del 2024.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, por medio de la tecnología.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, ya lo hemos hecho desde nuestro lanzamiento a partir de Ángeles inversionistas de Google, Coca-Cola, Uber, Rappi, Mercado Libre; Family Office como Vertical Partners y Rockstart, una de las aceleradoras más grandes de Latam.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Asumir lo que le gusta o necesita el cliente. La mejor forma de diferenciarse es conocer mucho a los clientes objetivo, todas las mejoras y productos deben venir de insights del mercado, no de ideas individuales.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Siempre me ha inspirado Steve Jobs, su atrevimiento a crear cosas que no existían, su obsesión con la experiencia del usuario. Existen ídolos más recientes y cercanos. Admiro mucho a David Vélez, fundador de NuBank, su inteligencia, constancia e impacto me inspiran.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Al inicio Oliver se enfocaba en salvar los alimentos no vendidos de los restaurantes. El negocio no iba tan bien como queríamos y el impacto era menor, era frustrante en muchas ocasiones. En Septiembre de 2022 hicimos un pívot en todo nuestro modelo de negocio enfocándonos en supermercados, distribuidores y productores. El pívot ha sido un éxito, sin embargo, tomar la decisión del cambio no fue fácil. El cambio del modelo anterior puede verse como un fracaso, yo lo veo como el camino al éxito.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

- Somos parte del Batch 5 de la aceleradora Rockstart, una comunidad de más de 50 startups

- Somos parte de las 51 starter de Innpulsa

- Somos una de las 100 startups más importantes de Colombia

- Hacemos parte del ecosistema de vertical partners.

- Hacemos parte del ecosistema de fundadores Uniandinos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Lo que estamos haciendo tiene el poder de impactar la industria de alimentos a nivel región. Habilitar un nuevo canal de ventas para productos no vendidos es una gran ventaja para toda la cadena y todos los actores, incluyendo, por supuesto, al consumidor final. Oliver va a impactar nuevas generaciones que dejen de normalizar el desperdicio de alimentos por razones sin sentido, como por ejemplo defectos 100 % estéticos.

Lo que estamos haciendo trascenderá a miles de personas en generaciones actuales y futuras. Ya lo estamos haciendo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo feliz de saber que hice la diferencia, con muchas habilidades gerenciales y de liderazgo. Quiero tener un impacto que me haga sentir orgulloso, a mi equipo y a los colombianos cuando vean que una empresa de su país, está impactando en todo un continente. Me veo, además, regresando a la sociedad mis aprendizajes, ayudando a otros a lograr sus metas.

Veo a Oliver como una empresa escalada, con presencia internacional, reconocida y ejemplo para otras y ayudando a otras compañías. Una empresa que le permite todos los días a cientos de miles de familias alimentarse a bajos costos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia es mi motor, son quienes me han apoyado desde el principio, quienes creen en mí con los ojos cerrados. Mi esposa, es mi soporte, mi compañía y quien aguanta esos momentos no tan fáciles y no tan inspiradores de emprender, ella me recuerda que siempre es posible.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

No lo he logrado, lo estoy logrando. Ya estoy ayudando a otros emprendedores. Hago parte de la red de mentores de una incubadora estadounidense con foco en emprendimientos sociales en Latam y ayudo a tres startups más de forma individual. Ayudar es un must, es la forma en que nuestra sociedad sale adelante.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Somos tres emprendedores: Gonzalo Montenegro de Argentina, gerente financiero y de operaciones. Alvaro Panduro de Perú, gerente de ventas y yo, gerente general y el primer vendedor de la empresa. Tenemos un “dream team” -no necesariamente porque seamos los que venimos de las mejores universidades con super experiencia en super startups-, sino porque todos estamos enamorados de Oliver.

Todos creemos en la misión y el impacto que estamos logrando y que queda por lograr. Tenemos un equipo que ha estado en los mejores momentos, pero también en los difíciles cuando no alcanza para pagar la nómina. Mi equipo es la empresa, lo mejor que tiene Oliver.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Me enfoco en ser líder más que en jefe. El liderazgo no es una posición superior, es un servicio a tu equipo y así lo practico al 100 %. Mi propósito personal es hacer algo bueno por la sociedad, y lo vengo haciendo desde que incié mi vida profesional. Cuando el propósito personal es claro y tienes un norte en mente las cosas se dan de una mejor manera.

Soy insistente, persistente y disciplinado, con ganas de estar en el campo, arremangarme y vivo encantado de comunicar mi idea en los mejores escenarios. ¿Da miedo? Sí, lo valiente es seguir adelante a pesar de este.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

-Los éxitos repentinos normalmente tienen años de trabajo.

-Los sueños se cumplen día a día, con trabajo y disciplina. No hay otra forma, no hay atajos.

-No encandilarme. Las historias de las super startups son reales, pero no tienes que ser una de esas a los seis meses, ni al año de crear tu empresa. Hay que tener paciencia y constancia.

