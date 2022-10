La cerveza que nació para mejorar la experiencia de personas con alergia al gluten

Él es Andrés Sánchez, el emprendedor detrás de "Cerveza GLU, Gluten Free" Foto: Cortesía

“Durante este primer año hemos logrado llegar a muchos colombianos y extranjeros, que se comunican con nosotros con la necesidad de consumir Gluten Free o también por curiosidad. Es decir, en cifras estamos llegando a personas ubicadas en más de 15 ciudades en el país, empezando desde Barranquilla hasta Putumayo, donde ya han probado y repetido GLU.

Nuestra Cerveza Glu esta respaldada por estudios, que garantizan ser apta para el consumo por parte de personas alérgicas al gluten, al mismo tiempo nos encargamos de probarla directamente para comprobar sus efectos.

Así que esto nos motiva muchísimo porque este viaje hasta ahora está empezando, pero nuestros consumidores nos apoyan y eso es emocionante para nuestro equipo. Actualmente ya sacamos nuestra nueva producción y son muchas GLU las que están viajando a esas personas que de nuevo se pueden tomar una cerveza y decir salud con tranquilidad”. Abrimos las puertas de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y en voz de uno de su fundador Andrés Sánchez, conocimos la historia de “Cerveza GLU, Gluten Free”:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Soy Andrés Sánchez, tengo 42 años y estudié Finanzas, sin embargo, la mayor parte de mis años los he dedicado al Marketing y Publicidad, con muchas experiencias positivas. Adicionalmente hice una especialización en Marketing Estratégico y recientemente terminé un MBA. Y bueno ahora muy enfocado en este súper proyecto “Cerveza GLU, Gluten Free”

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La cerveza en Colombia es una de las bebidas preferidas, a tal punto que un colombiano promedio consume hasta 51 litros al año. Es decir, que si pensamos en la cultura cervecera ya hay un camino recorrido y aun con todo el potencial para poder presentar nuevas propuestas como la nuestra: GLU.

Por otro lado, analizando un poco más las costumbres, vemos que la alimentación viene generando nuevas tendencias, como es el caso de las comidas libres de gluten, creciendo mucho en esta categoría principalmente en jóvenes mayores de 25 años, quienes por padecer la condición de ser celiacos o por simple voluntad deciden buscar nuevas opciones en el mercado de bebidas y alimentos.

Cuando analizamos esta situación se puede determinar por estudios mundiales que el 1% de la población es alérgica al gluten, es decir que existen miles de personas que ya se tratan, pero otros ni se han dan dado cuenta y en Colombia las opciones son más limitadas.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Lo primero fue saber qué tipo de cerveza queríamos. Mi respuesta inmediata fue como consumidor, quien llevaba mucho tiempo sin poder tomarse una cerveza; pero después la discusión fue más técnica y resolvimos que necesitábamos una cerveza que la mayoría conociera: la rubia… así empezó todo.

Creamos una formula única, teniendo en cuenta que utilizamos insumos tradicionales. Después de esto empezaron los estudios de liberación del gluten, que fueron bastantes, pero al final lo logramos. Esto nos enorgullece porque somos la primera cerveza gluten Free de Colombia.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Recursos propios y sí, hubo que recurrir a un crédito que todavía está activo. Durante un año hemos llevado a diferentes colombianos la cerveza GLU, gluten free, sin embargo, seguimos en la etapa inicial de un proyecto que cada vez se materializa más. Sabemos que falta mucho más por invertir en producto, comunicación y diferentes actividades.

Queremos enseñar este nuevo mundo del gluten porque es una historia todavía desconocida en el país. Buscamos que una persona no tenga que abstenerse de tomarse una cerveza por alergia al gluten o simplemente por pesadez al consumirlo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Durante este primer año hemos logrado llegar a muchos colombianos y extranjeros, que se comunican con nosotros con la necesidad de consumir Gluten Free o también por curiosidad. Es decir, en cifras estamos llegando a personas ubicadas en más de 15 ciudades en el país, empezando desde Barranquilla hasta Putumayo, donde ya han probado y repetido GLU.

Así que esto nos motiva muchísimo porque este viaje hasta ahora está empezando, pero nuestros consumidores nos apoyan y eso es emocionante para nuestro equipo. Actualmente ya sacamos nuestra nueva producción y son muchas GLU las que están viajando a esas personas que de nuevo se pueden tomar una cerveza y decir salud con tranquilidad.

6. ¿Soy feliz?

Sí, estamos muy felices porque el esfuerzo ha sido grande, pero más allá de eso hay un momento importante y es que cada vez que una persona nos escribe a preguntarnos y hacer su primer pedido, se nota la felicidad de poder tomarse de nuevo una cerveza, esto para nosotros es muy valioso porque también tuvimos ese sentimiento.

Creemos fielmente que la combinación del gusto por lo que haces y la obtención de resultados van de la mano, sabemos que esto es un negocio, pero lo hacemos con todo el empeño y esperamos siempre que esa persona que se tome una GLU pueda sentir toda la satisfacción.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Aceptaríamos nuevos inversionistas que tengan nuestra visión para hacer crecer la marca GLU. Alguien que se preocupe por ese grupo de personas que actualmente no puede consumir alimentos y bebidas con tranquilidad.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Lo más duro fue tomar la decisión de empezar a construir este proyecto. Al entender que este tema del gluten no está tan estudiado en Colombia, me preocupaba que la gente no quisiera acercarse al producto, sin embargo, nos hemos dado cuenta que muchas personas quieren tomarse una cerveza con tranquilidad entendiendo que no les hará daño si no pueden consumir gluten, incluso muchas personas que han dejado de sentir esa pesadez que normalmente se experimenta con una cerveza tradicional.

El tema económico también es un factor que da miedo al arrancar un proyecto, pero al creer en la idea de negocio nos arriesgamos para sacar un crédito y por supuesto esforzarnos en ahorrar para lograr invertir en el negocio que nos apasiona.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estamos empezando a soñar y faltan muchas GLU por destapar. Así que tenemos que trabajar mucho más para esas personas que están allá afuera esperando poder tomarse una de ellas, aprender del gluten, saber que existen muchas opciones para que la pesadez y la alergia dejen de ser una preocupación.

Le puede interesar: Este es el negocio que promueve y difunde el veganismo y los derechos animales

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos generando conexiones con diferentes bares y restaurantes donde podamos comercializar la cerveza, para poder incrementar la producción y así tener más contrataciones de personal generando mayor empleo.

Estamos viendo cómo ser más sostenibles y reducir el impacto medioambiental con las botellas, creando contenido de cómo reutilizar los envases de la cerveza. Queremos llegar a más ciudades en Colombia donde la gente pueda conocer esta alternativa.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

El objetivo actual es seguir creciendo en toda Colombia y después abrir otros países, porque el potencial de la cerveza es muy grande y aún más el mundo gluten free que hasta ahora se ha desarrollado en Europa y Estados Unidos principalmente, es decir que el sueño es muy grande.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Somos realistas, si queremos lograr nuestros objetivos necesitamos recursos, sin embargo, bajo la estrategia que tenemos lo queremos llevar a cabo por etapas ya que es un producto nuevo, se requiere que las personas entiendan más del tema y nos acepten.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a dudar tanto en seguir mi pasión. Mi sueño siempre ha sido crear un proyecto que impacte positivamente a la gente.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró la impotencia de que otros tengan que decidir por uno, aunque no tengan la razón. Así que empecé a ver a mi alrededor los diferentes negocios y estas personas que cada día hacen tantas cosas espectaculares y me pregunté por qué no puedo ser uno de ellos.

Hoy en día trabajamos para hacerlo bien y esperamos GLU nos permita ser parte de esas buenas historias que empezaron de ceros y por qué no, ayuden a que otros se motiven.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

En algunos momentos es difícil llevar el ritmo necesario porque son muchos roles y responsabilidades que al final se traducen en recursos económicos, pero las mismas personas a tu alrededor nos dan ese aliento necesario para acelerar y superarnos.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, por ahora mi comunidad es mi equipo y mi familia que me motiva a crecer en este proyecto.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

No estoy seguro del resultado final porque como negocio estamos muy jóvenes, pero de lo que sí estoy seguro es que haremos nuestro trabajo de la mejor forma posible para que cada persona que tenga relación con nosotros desde el equipo hasta quien se tome una GLU, se sienta orgulloso porque hace parte de este gran proyecto que le ha llevado momentos de felicidad a las personas.

Queremos que las nuevas generaciones entiendan que el consumo responsable de alcohol es posible y es importante primero pensar en la salud.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Creemos que este proyecto podrá impactar la vida de muchas personas que quieren compartir un buen momento en familia o amigos junto a una cerveza, pero que por temas de salud no pueden hacerlo.

En 10 años esperamos estar en países como México y Brasil que tienen un alto índice de celíacos, así como en Estados Unidos y España. También esperamos generar más de 2 mil empleos directos e indirectos a nivel nacional.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Muy importante poder contar con el apoyo de las personas que nos rodean porque siempre hay posturas positivas y negativas que deben tenerse en cuenta. Así que esto enriquece cada etapa de un emprendimiento, donde todos los días tienes que decidir y recordar ese comentario que juega en el momento que tal vez más lo necesitas.

Continúe leyendo: La artista urbana que da vida a murales y prendas a través del diseño

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, creo que debemos apoyarnos sin importar en la posición o etapa en la que esté el emprendimiento y, aunque estamos empezando, estamos dispuestos a compartir la experiencia hasta ahora obtenida del negocio.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es muy amplio, pero me refiero a las personas que actualmente opinan, recomiendan porque debo decir que escucho amigos, colegas y expertos y ha sido algo muy positivo para nuestra empresa porque no todo ha tenido remuneración, pero sí aportes muy importantes.

Con respecto a lo que se conoce como equipo tradicional, cuento con personas aliadas desde producción que me ayudaron a desarrollar GLU, por otro lado, en marketing y claramente ese manejo administrativo que se debe dar. Finalmente debo también agradecer a otros emprendimientos que han creído en GLU y que venimos creciendo juntos.

Parte fundamental de GLU también es poder crecer a nivel nacional para poder generar mayor empleo en el país.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy un hombre que no le gusta lo convencional, que cree y entiende la necesidad que tienen las personas de experimentar nuevas cosas y mucho más después de haber tenido que empezar una nueva vida sin gluten. Aunque en un principio tuve que cambiar mis hábitos, entendí que la solución estaba en buscar alternativas para sentirme normal tanto con la alimentación como con las bebidas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Esto me ha dejado muchos aprendizajes, sin embargo, debo destacar que somos nosotros los que nos ponemos límites en la vida, que podemos decidir cómo hacer las cosas y aprender de lo que sea necesario, eso sí teniendo claro un objetivo para que lo vayamos evaluando. Entendí que los problemas de salud son inevitables pero que debemos buscar alternativas para mantenernos positivos y felices con cada momento de la vida.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚