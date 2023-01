La colombiana detrás de una escuela que enseña el idioma español en Londres

Ella es Milena Cruz, la emprendedora detrás de El Recreo Spanish. Foto: Omaira Dillon

Hasta el momento hemos enseñado a más de 500 familias en nuestros casi 6 años de emprendimiento, contamos con 10 maestras certificadas, 3 sedes y 30 clases semanales. Nuestros clientes son familias mixtas hispanohablantes-europeas: ingleses, polacos, rusos, lituanos, rumanos, entre otras. En la actualidad contamos con un curriculum multicultural que impacta de manera positiva la enseñanza de esta lengua", así empieza a contarnos su historia Milena Cruz, la emprendedora detrás de El Recreo Spanish. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esta es su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 41 años, estudié Administración de Empresas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

El Recreo Spanish inició sus primeras clases el 1 de Octubre de 2016. Al principio éramos tres mamás, una argentina y dos colombianas, queríamos darles un espacio a nuestros hijos mayores, donde pudieran hablar hablar español, tener amigos y crear una comunidad donde la cultura y el idioma fueran resaltados.

Luego de un año, mis compañeras no pudieron seguir con la idea de negocio debido a oportunidades laborales que fueron surgiendo, así que yo decidí continuar con el emprendimiento.

Hasta el momento hemos enseñado a más de 500 familias en nuestros casi 6 años de emprendimiento, contamos con 10 maestras certificadas, 3 sedes y 30 clases semanales. Nuestros clientes son familias mixtas hispanohablantes-europeas: ingleses, polacos, rusos, lituanos, rumanos, entre otras. En la actualidad contamos con un curriculum multicultural que impacta de manera positiva la enseñanza en diferentes generaciones.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Unos meses antes de iniciar El Recreo Spanish con ayuda de varias mamás voluntarias, iniciamos nuestro grupo comunitario Greenwich en Castellano, un espacio gratuito para unir a la comunidad hispanohablante local, donde realizábamos grupos de juegos para bebés, canciones, fiestas, etc.

El Recreo Spanish en su primer año inició sus clases para niños con padres y madres que hablaban español, el siguiente año comenzamos a ofrecer espacios para principiantes, es decir, niños que deseaban tener el español como segunda lengua, donde sobresalieron espacios académicos donde se trabaja con los más pequeños en el desarrollo de habilidades a partir de canciones en español para familiarizarse con la lengua.

Hoy en día, ofrecemos más de 30 clases semanales es en tres áreas diferentes, contando con espacios de educación para bebés, niños, adolescentes y adultos, sirviendo de guía para la preparación de exámenes como el GCSE. Todas nuestras profesionales son de nacionalidades diferentes: colombianas, argentinas, peruanas, españolas, mexicanas y venezolanas.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Al principio recibimos mucho apoyo de la iglesia local y nuestra inversión era más de tiempo que en dinero. Con el tiempo empezamos a tener un gran número familias asistentes, así que buscamos lugar para dar nuestras clases y los ingresos que nos llegaban cubrían estos costos básicos.

A medida que fuimos creciendo abrimos más sedes, dictamos más clases y cada uno de estos cambios ha sido soportado con los mismos ingresos recibidos del emprendimiento, así que no tuvimos que recurrir a ningún préstamo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con este emprendimiento estamos logrando crear una comunidad increíble donde han nacido otras ideas de negocio, amistades para toda la vida, y muchos momentos invaluables para nuestras familias. Estar viviendo en Londres, lejos de nuestras familias hemos logrado crear un vinculo de cercanía con otros aquí en el extranjero.

6. ¿Soy feliz?

¡Soy muy feliz! pues no solo hago parte de esta familia, también aporto mi grano de arena para que otras mamás que aun no pueden regresar a un trabajo de tiempo completo o que quieren estar cerca de sus hijos, tengan un ingreso adicional.

También me hace muy feliz tener a mis hijos y a mi esposo (que es polaco) en nuestras clases aprendiendo Español y cultura, ellos siempre han sido mi inspiración.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Hace unos meses empecé a trabajar en la oportunidad de tener franquicias, quiero inspirar a muchas personas más en el Reino Unido, Europa y Estados Unidos para que inicien su escuela de español en sus países de residencia, ciudades o localidades.

La buena noticia es que ya tenemos nuestros primeros franquiciados colombianos que iniciarán clases próximamente, lo cual es un gran logro para mí como emprendedora.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue difícil, cuando decidí emprender mi hija mayor tenía 6 años y mis hijos menores, gemelos, tenían 2. Eso significaba pasar noches organizando clases, materiales y estar en constante revisión de todas las áreas de la empresa, al mismo tiempo tiempo tenía que cuidar de mi familia, así que sí fue muy duro, pero todo ha sido posible gracias al apoyo de mi esposo, quien siempre ha creído en este emprendimiento.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

He logrado cumplir muchos sueños y hay muchos más por cumplir, por ejemplo, hoy quiero inspirar y guiar a otras personas a iniciar su propio emprendimiento en su área, creando un ingreso para su familia y ayudando a otras personas de su comunidad; quiero que en muchas partes del mundo se conozca de nuestra lengua, cultura y tradiciones.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estoy preparándome para apoyar a otras personas para que inicien su emprendimiento. También tengo en la mira mejorar nuestros servicios, creando más recursos de aprendizaje. Actualmente hacemos clases presenciales y online, así que todas las personas, en cualquier destino, pueden unirse a nuestras clases para aprender nuestra lengua.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, es escalable. Me gustaría tener franquiciadores en otras ciudades y países, ya estoy caminando hacia ese objetivo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No, para mí es muy importante el amor por la cultura y la lengua. Creo que debo conocer muy bien a las personas que quieren ser parte de este proyecto, deben tener el mismo propósito y estar alineados con las características con las que nació la idea de negocio.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No cambiaría nada, todo ha sido un aprender en el camino y le he sacado provecho a cada oportunidad o error que se ha cruzado en mi camino.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi inspiración siempre han sido y serán mis hijos, verlos crecer en comunidad, seguir su proceso para aprender el idioma y nuestras tradiciones no tiene precio. Adiciona a esto, ellos, con una mamá emprendedora han podido involucrarse y ser parte de mi día a día. Por ejemplo mi hija mayor de 12 años es asistente en algunas clases, mis hijos han sido parte de la producción de nuestras canciones, videos, cuentos y recursos, eso me pone muy feliz.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

¡Sí! a veces el cansancio hace de las suyas, no tener el apoyo de nuestras familias, al menos de forma presencial es complicado, ellos viven en USA y Polonia, así que es muy complicado en ocasiones.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si nuestra comunidad Greenwich en Castellano, nos apoyamos mucho.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Logrará impactar muchas generaciones, claro que sí. Tenemos muchas familias mixtas de padres latinos - europeos que se interesan en conocer el idioma. Me he dado cuenta en ocasiones que muchas personas del mundo no saben que existen 21 países hispanohablantes, así que me gustaría crear esa conciencia desde mi conocimiento, ampliar perspectivas y posicionar al español como otro de los idiomas más importantes del mundo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo apoyando a otras personas en sus comunidades, el español es un idioma muy apetecido en Inglaterra, y no hay nada que me motive más que llevar mi lengua a otros rincones del mundo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y amigos han sido claves en este emprendimiento, el apoyo ha sido increíble, son agentes motivantes para que nunca desistamos de hacer lo que hacemos con tanta pasión y entrega.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto que sí, ya lo hacemos desde la educación enseñándole a cada uno de nuestros estudiantes desde la pasión y la disciplina para que logren los objetivos que se tracen.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Somos 10 profesoras, todas de nacionalidad nativa hispana, mamás, emprendedoras y cada una le da un toque especial a nuestras clases.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La pasión por la comunidad, la lengua y la cultura hispanohablante. Hemos obtenido premios por el servicio a la comunidad en estos años de emprendimiento.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que todos podemos emprender, no importa de dónde venimos, qué idioma hablamos o los talentos y habilidades que tengamos, todos tenemos algo que nos gusta y es allí donde debemos enfocarnos, en nuestras pasiones.

