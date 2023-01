Una marca colombiana que crea conciencia a través de joyas elaboradas en plata eco

Ellas son Jaiza y Johana Pulgarín, las hermanas detrás de "Jaiza Joyería". Foto: pH @davidguerrerofotografo

“Nos une una conexión especial, casi mágica, nos comunicamos sin palabras, inclusive tenemos algunas coincidencias de esas que cuentan de las hermanas gemelas. Por esta unión y en la búsqueda de fusionar nuestras pasiones: la naturaleza, el diseño y el arte nos propusimos trabajar en la moda desde una mirada más sustancial, donde sí importa lo que llevamos puesto, su procedencia y su vida útil.

Desde el 2015 a través de la joyería de autor, encontramos esa forma de expresar nuestras pasiones y la de muchas personas que se sienten también conectadas, por eso con el corazón y a través del diseño intencional, desarrollamos piezas de joyería de una manera más consciente, con materiales de calidad para asegurar su durabilidad y con diseños sin temporada para conservarlas toda la vida”, estas son las palabras de las hermanas Pulgarín, las emprendedoras detrás de una marca colombiana que quiere conquistar el mercado del diseño a a través de joyas en plata eco (recuperada). Hablamos con ellas en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí está su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Somos hermanas gemelas.

Jaiza Pulgarín Giraldo, tengo 37 años, estudié Diseño gráfico, Publicidad y Joyería.

Johana Pulgarín Giraldo, tengo 37 años, estudié Diseño gráfico, Publicidad y Mercadeo.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Jaiza: cuando estaba estudiando joyería, vi un módulo de la técnica micro-fundición orgánica, era de exploración de formas con productos naturales y se me ocurrió poder ensayar con las plantas que siempre veía en el jardín de mi abuela para hacerles un proceso de inmortalización y convertirlas en metal, joyas que duran toda la vida.

Ahí surgió la idea de hacer una colección de joyería inspirada en plantas suculentas y nació mi idea emprendedora, dejó de ser un hobbie para convertirse en un proyecto de vida: Jaiza Joyería

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Empecé a conocer las plantas suculentas, identificarlas y saber cómo reproducirlas. Fue todo un descubrimiento de conexión con la naturaleza, entender que es una familia de plantas muy amplia y poder crear un proceso de reproducción responsable.

Ahí nació nuestra primera colección Suculentas, donde a través de varias especies de ellas cultivadas y seleccionadas para esta colección buscamos rendirle un homenaje a la mujer, representándola con la belleza, diversidad y resistencia de estas plantas.

Para hacer visible lo imperceptible, destacando elementos fundamentales de su reproducción y crecimiento. Hojas, tallos y raíces se transforman para resaltar y reflejar la belleza natural.

Después de un tiempo, de ensayos, errores y éxitos, se unió mi hermana gemela y este sueño dejó de ser un proyecto para transformarse en una empresa. Juntas descubrimos que podemos inmortalizar en joyas varias de las pasiones que tenemos e inspirar a otros y a través de la comunidad que se nos va uniendo, inspirarnos nosotras también.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

En el 2015 invité a Johana a ser parte de este sueño y ella encantada aceptó. En ese momento se fortaleció la idea empresarial, hicimos una inversión igualitaria con ahorros que teníamos y empezamos a trabajar fuerte para hacer que ese gran sueño, funcionara.

También hemos hecho préstamos a corto plazo que nos han ayudado a crecer nuestro taller de producción.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando poder darle una vuelta a la joyería, a mostrar la importancia del slow fashion, los materiales y su procedencia y además a darle fuerza al surgimiento de otros tipos de joyería en nuestra región.

6. ¿Soy feliz?

Bastante, amamos y disfrutamos mucho lo que hacemos, encontramos nuestro elemento y trabajamos todos los días para que otros también lo encuentren, para que se apasionen y se conecten con los pequeños detalles de la vida.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No la venderíamos, creemos que falta mucho por hacer y transmitir, además es nuestro proyecto de vida.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender es un proceso muy emocionante y duro. Desarrollar tu pasión todos los días es muy gratificante, sin embargo contiene un nivel de esfuerzo importante, renuncias y sacrificios, pero al final vale del todo la pena, ver una idea desarrollarse, plasmarla y que otros también la valoren es muy bonito.

Además es aprender todos los días, de todo, no solo lo que estudiaste, porque hay muchas actividades y temas que ni te imaginaste, emprender no solo es hacer lo que nos gusta, lo importante es disfrutarlo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Jaiza: desde que empecé mi vida laboral tenía como meta poder trabajar en una empresa, después de eso crear mi propia empresa, no sabía de qué, pero todo fue fluyendo hasta que lo logré.

Juntas tenemos sueños de poder seguir llevando por el mundo nuestras pasiones representadas en joyas para que otros se inspiren y nos inspiren.

Queremos a futuro llegar a otros países de América, incluso a otros continentes. Por ejemplo nuestra colección Café es muy valorada por extranjeros, pues en esta representamos la pasión por este ingrediente, sus variedades y preparaciones, estás personas lo asocian con nuestro país y lo aman.

Lea también: La emprendedora que creó una compañía para desarrollar geoportales y geoapps

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Queremos crecer nuestro mercado y crear nuevas colecciones para representar más y más pasiones. Además necesitamos (por convicción) tener todos nuestros procesos 100% sostenibles, estamos trabajando en esto.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Es escalable en temáticas y en productos, tenemos muchas ideas y poco a poco se las iremos compartiendo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Nuestro crecimiento ha sido muy orgánico, estamos muy conectadas con las tendencias “slow”, donde realmente importa todo lo que hacemos y el impacto que representa, por eso para crecer no quisiéramos hacerlo con los ojos cerrados, no tenemos las puertas cerradas a inversionistas, pero si llegarán, lo mínimo sería coincidir en la filosofía de nuestra empresa, donde importan los detalles, la gente y el medio ambiente, no queremos crecer por crecer.

13. Qué no volvería a hacer?

En el pasado quisimos participar en muchas ferias, quizás por el desespero de cumplir nuestras metas, pero ya entendimos que no es negociable la experiencia de nuestros clientes, hay eventos de estos muy organizados y exitosos, otros en los que hay mucha cantidad, pero no tanta calidad.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Jaiza: en 2014 estuve unos meses viviendo en Buenos Aires, Argentina, una ciudad supremamente inspiradora, allí conocí una mujer que hace joyería contemporánea y cuando me ofreció sus productos, quedé hipnotizada, me causó mucha curiosidad saber cómo hacía las transformación de los metales y además era un estilo de joyería que no tenía presente, para mí la joyería era la tradicional y no conocía más, después de ese momento me interesé por estudiar y conocer un mundo tan amplio como este.

En Europa y Japón hay varias artistas que me cautivan, sus trabajos son impecables además de jugar con formas y materiales más atrevidos, es una cultura que está más abierta a este tipo de productos. En Colombia estamos abriendo caminos para llegar algún día a ese nivel.

15. Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Después de muchas frustraciones, de prueba y error logramos identificar la mejor forma de crear procesos simples, donde conservar la nitidez y un gran nivel de detalles fuera importante para crear joyas únicas.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

En el camino hemos encontrado varias instituciones para ayudarnos a fortalecer cada día nuestra empresa. Hemos participado de convocatorias como las que ofrece la Alcaldía de Medellín con Inexmoda, Ruta N y también con la Cámara de Comercio de Bogotá.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Consideramos que cada vez somos más los que nos atrevemos a emprender y eso es lo que un país como Colombia necesita, personas que nos lancemos a desarrollar nuevas ideas que aporten al desarrollo económico de forma responsable y con conciencia.

Si, enfocarnos en pasiones inspira, llegar al origen de muchos temas y explicarlos en detalle de forma artística llama la atención de los más jóvenes. Las nuevas generaciones están creciendo con el referente de ver más emprendedores a su alrededor y eso tiene un impacto positio, además que son personas que a todo le dan doble clic, son sensibles y apasionados.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años nos proyectamos cómo una empresa consolidada, 100% sostenible y con un gran músculo exportador. Tener un gran impacto social, generando empleo de calidad y compensación ambiental efectiva y medible.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El papel más importante, sin ellos no hubiera sido posible. Nuestra familia ha sido nuestro apoyo fundamental en este proceso, desde apoyo moral, como apoyo en mano de obra. Nuestra familia lo es todo para nosotras.

Nuestros amigos fueron los que empezaron el proceso de validación, compra y difusión a través del voz a voz. Fundamental para poder formar las bases sólidas que necesitábamos para este gran viaje que es emprender.

Le puede interesar: La historia del emprendedor de 34 años que creó un neobanco con visión global

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sin dudarlo. Desde pequeñas acciones como las que hacemos hoy en día cuando nos preguntan dónde pueden estudiar joyería, ayudar a los mismos colegas con tips de proveedores y otros datos de interés. Siempre hemos estado dispuestas ayudar a quién lo necesite.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Somos mi hermana y yo, nos complementamos y para Jaiza Joyería ha sido completamente indispensable tenernos juntas. También nuestros proveedores aliados son fundamentales, porque comparten nuestras filosofías y hacen todo con mucha calidad y amor.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nos enfocamos en colecciones no perecederas, en temas que tienen procesos profundos, detallados y bonitos que trascienden, perduran y tocan fibras. Las pasiones movilizan y las pasiones generan felicidad, al igual que nuestras joyas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

A fortalecer la capacidad de adaptación, de recordarnos todos los días que lo que sueñas se puede volver realidad con constancia, disciplina, responsabilidad, ganas y mucho amor.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚