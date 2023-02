La colombiana IncluirTec recibe US$420.000 en inversión de Acumen y Usaid

Los campesinos del río Tamaná enfrentan la corriente en balsas rústicas hechas con troncos y bejucos. Así bajan navegando al municipio de Nóvita, trasportando desde racimos de plátanos y chontaduros, hasta reses y cerdos vivos. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Acceso a financiación formal. De eso se trata. De eliminar esas malas prácticas de los préstamos gota a gota con intereses y, al contrario, insertar a la población que vive en zonas rurales de Colombia y el resto de América Latina al sector financiero, para que paguen tasas del mercado y, sobre todo, accediendo a la formalidad y los beneficios que esto implica para apoyos estatales y desarrollo con el acompañamiento de organizaciones internacionales. Pues a eso se dedica la fintech colombiana IncluirTec a la que le acaban de hacer una inversión de US$420.000 por parte del Fondo Invirtiendo para la Paz de Acumen y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid.

“Estamos muy complacidos con esta inversión en IncluirTec que marca un hito para Acumen en América Latina, ya que es nuestra primera transacción en el sector de inclusión financiera. Tenemos mucha confianza en la gerencia y estamos seguros de que la empresa va a contribuir a diseminar el acceso a crédito de muchos pequeños productores rurales en Colombia”, dijo Jorge de Angulo, director asociado de Acumen Latinoamérica.

Así es como la inteligencia artificial le ayuda, gratis, a crear su emprendimiento

De acuerdo con el Reporte Trimestral de Inclusión Financiera presentado por la Banca de las Oportunidades en Colombia, tan solo el 36% de los adultos con algún tipo de registro financiero formal a corte de septiembre de 2021 accedió a productos crediticios. Allí se evidencia que en las zonas más urbanizadas, los municipios intermedios (77,8%) mostraron un indicador de acceso más alto que los municipios rurales (69,8%) y rurales dispersos (55,4%). ¿Y por qué? Por cuenta de la informalidad.

Angélica Acosta, CEO y cofundadora de esta fintech colombiana, habló sobre lo que implica esta entrada de recursos: “Para empezar, el gran mérito de contar con un fondo como Acumen, un socio estratégico cuya visión no solo se alinea con la nuestra, sino que la magnifica. Segundo, la inyección del capital que necesitamos para ampliar nuestro propósito y compromiso con el ecosistema que propicia la inclusión financiera de las zonas rurales de la región. Por último, haber cumplido con el hito de cerrar una ronda semilla que es un logro importante para todo nuestro equipo y nos ratifica que es posible crear emprendimientos de crecimiento exponencial que buscan generar impacto social”.

Por necesidad creó modelo de distribución de medicamentos y ya está en 7 ciudades

¿Por qué estas organizaciones pusieron su dinero en esta compañía? Porque esta fintech permite que los agricultores accedan “a créditos formales de manera más simple y ágil a través de una plataforma digital, sin importar la ubicación o las limitaciones de conectividad. Su plataforma de Software como servicio (SaaS por sus siglas en inglés), genera una evaluación alternativa de riesgo que permite que las entidades financieras puedan digitalizar el proceso y el análisis de los créditos, determinando sus necesidades de capital y la forma de pagos ideal para cada agricultor basándose en su estructura productiva, el tamaño del cultivo, los productos y la región en que se encuentra. Esta solución permitió que al cierre de 2021 procesara en tres países de la región (Colombia, Honduras y México), más de 33 mil solicitudes de crédito, de las cuales, el 78% corresponde a productores con menos de 5 hectáreas de cultivo y el 39% de ellos estaban dirigidas a mujeres”, detallaron en un comunicado de prensa conjunto y liberado a medios de comunicación. Con estos nuevos recursos se espera que la fintech durante el 2023 procese “más de 10.000 nuevos créditos”.

De acuerdo con el más reciente informe de Colombia Fintech, “el ecosistema fintech en Colombia es relativamente nuevo. El 67 % de las fintech nacieron después de 2013. En particular, en Bogotá, el 69 % de las compañías no tienen más de 8 años. Esto explica que la gran mayoría de las compañías en la capital se encuentren en etapa temprana de crecimiento (31 %). Sin embargo, el ecosistema ha venido consolidándose de manera acelerada, por lo que el 22 % de las compañías se encuentran en etapa de escalamiento de sus proyectos, superando la fase de crecimiento. El 4 % de las compañías se encuentran en la etapa de mayor madurez, fintech corporativa”

Y sobre la inversión en el sector, ¿qué dice el documento? “Se tiene registro de 189 rondas de inversión, a partir del 2010, en las que se han concretado diversos ‘deals’ por parte del sector fintech. Desde 2010 hasta mayo de 2022, se han levantado más de US$ 8.584 millones en rondas de inversión, que van desde la etapa de financiación de capital presemilla, hasta etapas más avanzadas como Serie C1. En 2021, se alcanzó el mayor monto de atracción de capital con US$ 2.808 millones en 44 rondas de inversión, en las que participaron 28 empresas, donde el 53,5 % de estas se encontraban en etapa de capital semilla. En lo corrido del 2022, se han realizado 23 rondas de inversión, en las que se han levantado US$ 528 millones”.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚