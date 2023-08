La colombiana que comercializa joyería elaborada en cáscara de totumo

Ella es Sofía Luna, la emprendedora detrás de Soi Fulana. Foto: Cortesía Soi Fulana

“Me llamo Sonia Sofía Luna Gasca y soy la creadora de una marca de joyería artesanal que usa el totumo como herramienta principal para hacer accesorios. El origen de la marca Soi Fulana proviene de un anagrama que consiste en crear una palabra a partir de la reordenación de las letras de otra palabra, en este caso su propio nombre Sofia Luna.

Con nuestros artículos buscamos que sobresalgan la originalidad y la creatividad, mostrando a través de diferentes piezas un trasfondo que aporta a la conservación del planeta, saliéndose de técnicas convencionales, dándole un valor importante a los trabajos que se realizan a mano”, así empezó a contarnos su idea de negocio Sonia Luna, una de las emprendedoras detrás de este proyecto artesanal. Hablamos con ella y aquí la presentamos en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

45 años, Joyería Armada y Administración en Salud Ocupacional.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Siempre fui apasionada por las manualidades y especialmente por la bisutería. Empecé a estudiar joyería en Ibagué en el año 2016 y así fue como empezó este camino que no he parado de recorrer. Recuerdo que por esa época nos dictaron una clase transversal de artesanía y nos enseñaron a trabajar el totumo para crear joyas combinadas con metales como plata, oro y bronce. El resultado para mí resultó muy atractivo, así que decidí apuntarle a crear piezas que tuvieran una mezcla entre lo artesanal y lo contemporáneo.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Mientras avanzaba con mis estudios de joyería, comencé a crear mi taller en casa, donde dediqué un espacio pequeño, el cual era única y exclusivamente para llevar a cabo mis actividades manuales. Tuve la orientación y la enseñanza de un artesano amigo muy habilidoso en su trabajo con el totumo y él fue quien me brindó su conocimiento para que yo continuara avanzando en este constante aprendizaje, con su ayuda comencé a mostrar mis creaciones en algunas ferias artesanales.

Un par de años más tarde regresé a mi ciudad natal, allí continué con mi taller y empecé a darle fuerza a la idea para organizar mi emprendimiento, dándole importancia a los temas de formalización y un nombre de fácil recordación que tuviera un significado especial.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Soi Fulana ha ido creciendo con recursos propios, mi actividad laboral me ha permitido financiar paso a paso la adquisición de las herramientas que se han requerido para las actividades del taller.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Lo primero que logro es dar a conocer las bondades que nos brinda nuestra madre naturaleza para poder trabajar con diferentes materiales y crear artículos que puedan ser usados en el diario vivir o en ocasiones especiales. En la medida que vamos creciendo, hemos ido identificando la necesidad de requerir para el equipo mano de obra directa o indirecta para darle fuerza a esta idea.

6. ¿Soy feliz?

SÍ, teniendo en cuenta que es una opción personal, cada día lo vivo con mayor intensidad que el anterior. Vivo agradecida con Dios por cada oportunidad que me brinda para seguir compartiendo con las personas que amo y disfrutando cada etapa de mis proyectos.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Actualmente no lo haría, tengo planes para seguir creciendo y fortaleciendo Soi Fulana.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender fue y es actualmente un gran reto. Cuando se tiene la opción de emprender es importante no abandonar la carrera al primer inconveniente porque es un proceso constante y de mucha perseverancia. Se han presentado casos en los que se tiende a descalificar el trabajo por ser elaborado con un material que para muchas personas tiene poco valor o ni siquiera lo conocen, por lo tanto, aparte de presentar diseños atractivos, hemos tenido la tarea de dar a conocer nuestra materia prima y los procesos por los cuales pasa el material antes de finalizar en una pieza de joyería artesanal.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

El sueño lo sigo trabajando, cada etapa la disfruto al máximo, pero cada día llega con nuevos retos y aún hay objetivos por concretar y lo más importante es que siempre se trabaja para mejorar. Para mí es importante continuar recibiendo capacitación constante en diseño y actualizarme en técnicas de joyería, así mismo continuar en la búsqueda de nuevos proveedores de los materiales adicionales para dar los acabados a nuestras piezas.

Continúe leyendo: La empresa que ayuda a los emprendedores a desarrollar sus negocios con tecnología

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Cada día se trabaja en los objetivos propuestos, pero es necesario seguir fortaleciendo la marca, ya que es necesario invertir en maquinaria y herramientas que se requieran para generar nuevos diseños y técnicas, que nos lleven a mejorar el producto, pero siempre enfocados en las tendencias sin perder la esencia.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sin lugar a duda lo es. La meta es lograr un posicionamiento nacional e internacional con la marca. Tenemos proyección a futuro para exportar y llegar a mercados externos.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Hasta el momento no se ha considerado la opción de un inversionista o la cesión de parte de la empresa. La proyección es fortalecer el equipo de trabajo para contar con el apoyo que se necesita en el crecimiento de Soi Fulana.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Al momento de iniciar un emprendimiento es muy importante que su nombre sea protegido, por lo tanto, lo que no haría, sería aplazar el registro de mi marca.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Siempre he tenido gran admiración por las mujeres colombianas que tienen empoderamiento y gran reconocimiento a nivel nacional e internacional, por su tenacidad y profesionalismo. Cada una de estas mujeres a quien admiro tienen un desempeño en diferentes sectores como el arte, moda, educación, deporte, ciencia, entre otros.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Cada quien tiene su concepto sobre lo que significa el fracaso, pero creo que con Soi Fulana siempre he manejado la frase “pasan cosas buenas y cosas de las cuales se aprende”. Pensar en tirar la toalla no ha sido una opción hasta el momento, aunque si tuve momentos de pausa como fue la época de la pandemia en el 2020 que me llevó a tomar algunas opciones de labores diferentes, pero no claudiqué con la idea y al contrario, me dio la oportunidad de crecer en formación lo que me generó una oportunidad para hacer cambios y mejorar.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, hago parte de la comunidad de artesanos del Departamento del Huila, de los cuales he aprendido mucho. De igual forma hay diferentes entidades como Artesanías de Colombia que nos ha ofrecido capacitaciones en diferentes temas, así como la Secretaría de Cultura del Departamento del Huila que nos apoyan para participar en ferias artesanales de renombre nacional y mediante las cuales podemos dar a conocer nuestro producto.

También hago parte de la comunidad de emprendedores del Centro Progresa de Uniminuto, ellos nos han brindado todo su apoyo en temas de formación y eventos de divulgación. La cámara de comercio del Huila, ha sido fundamental en este proceso, gracias a ellos he recibido capacitaciones, asesorías y oportunidades de presentarme en diferentes eventos para ofertar mis productos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Es muy acertado inculcar en las nuevas generaciones la importancia de desarrollar habilidades en temas manuales y por esto, es mi interés generar una transmisión de saberes que pueda brindar oportunidades de crecimiento en temas de emprendimiento para dar una mejor calidad de vida.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años estaré con mi empresa posicionada y haciendo uso del aprendizaje adquirido, para desarrollar mis objetivos. Mi equipo de trabajo contará con el perfil adecuado para que Soi Fulana siga avanzando y creciendo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El apoyo recibido por mi familia y amigos ha sido fundamental en el crecimiento de nuestra empresa, puesto que son las personas que de primera mano conocen los avances que cada día vamos logrando. Una persona que siempre me ha brindado su aporte y ayuda ha sido mi hijo, con quien trabajo (respetando sus tiempos de estudios universitarios) teniendo la mejor disposición para aprender sobre las labores y manejo del taller.

No pierda de vista: Los hermanos que hacen prendas de vestir con lo que antes era basura

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto que sí, lo haría con el fin de crear conciencia en la importancia de hacer empresa y sobre todo siempre tener presente que debemos apasionarnos con lo que hacemos para que todo fluya de la mejor manera.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Actualmente, el equipo lo conformamos mi hijo Alejandro y yo, su aporte es significativo en el avance de las actividades, puesto que también aprendió a realizar el proceso completo de los productos y me ayuda constantemente en el manejo de las redes sociales. También hay que resaltar que existen diferentes personas que de manera externa nos apoyan en algunos temas de dibujo y tejido, especialmente en temporadas de mayor flujo de ventas.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

En Soi Fulana quisimos darle un diseño especial al totumo con los acabados. Al combinarnos con el metal se le ha dado un toque diferenciador que permite el uso de estas joyas que además se ajustan a cada prenda.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Aprendí a conocer las bondades de la naturaleza para brindarnos diferentes materiales con los cuales podemos crear piezas artesanales. También aprendí a ser resiliente y a no detenerme en la obtención de mis objetivos, pues, aunque se hacen pausas o se modifican cosas, la meta sigue siendo la misma.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚