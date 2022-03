La emprendedora que fabrica empaques germinables a partir de residuos agrícolas

Claudia Isabel Barona es la cabeza de Lifepack. Foto: Cortesía Endeavor

Claudia Isabel Barona es de esas mujeres que van hablando con hechos, que van contando historias escritas y que va dejando mensajes valiosos para todos y todas aquellas que están pensando en emprender o en crecer su emprendimiento. Elegida como una de las mujeres que impactan porque transforma la mentalidad y cultura precisamente de otras mujeres para sus empresas se conviertan en compañías de alto potencial, es también la cabeza de Lifepack, una empresa que “nace para solucionar un problema de tala de árboles, calentamiento global, cambio climático entre otras y sobre todo para dar una alternativa al consumidor final de usar productos que ayuden a cuidar el medio ambiente”. ¿De qué se trata? Aquí nos lo cuenta en nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Ingeniera Industrial (Universidad Javeriana). Especialización en Sistemas Gerenciales de Ingeniería (Universidad Javeriana). Especialización en Logística Integral (Universidad Javeriana). Project Management con metodogía PMI (ICESI).

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Fabricamos empaques germinables a partir de residuos agrícolas y semillas para diferentes sectores de la industria. Lo innovador de nuestro producto es que después de usarlo, se puede sembrar y germina en una planta. Tenemos un modelo de negocio ambientalmente sostenible y socialmente responsable. Lifepack nace como solución para solucionar un problema de tala de árboles, calentamiento global, cambio climático entre otras y sobre todo para dar una alternativa al consumidor final de usar productos que ayuden a cuidar el medio ambiente.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Hemos logrado hacerlo realidad gracias a algunas convocatorias que nos han ayudado con capital semilla para implementar esta idea de negocio como también reconocimientos nacionales e internacionales que nos han ayudado a crecer y escalar. Las alianzas estratégicas con entidades gubernamentales, del gobierno y universidades han sido de gran ayuda para nuestro crecimiento.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Capital propio y capital semilla de convocatorias ganadas.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

1. Crear conciencia al consumidor para cuidar el medio ambiente. 2. Demostrar que podemos reutilizar residuos agrícolas que antes eran catalogados como basura y se pueden transformar de diferentes subproductos. 3. Trabajar con economía circular. 4. Brindar oportunidades laborales a mujeres madres cabezas de hogar, campesino y personas privadas de la libertad. 5. Dar a conocer que Colombia tenemos tecnologías únicas que pueden ser implementadas en otros países.

6. ¿Soy feliz?

Soy muy feliz, porque trabajo en lo que me gusta y quiero, porque estamos innovando todo el tiempo, porque contando mi experiencia motivo a otros emprendedores a evolucionar su idea de negocio, porque de mis errores he aprendido, porque con este emprendimiento puede interactuar con la comunidad, porque trabajo para cuidar el medio ambiente y llevar un mensaje al consumidor en general, porque trabajamos para dejarles un mundo mejor las futuras generaciones, porque soy ejemplo para mi hija de 12 años, porque ayudamos a transformar los residuos agroindustriales a varias empresas, porque como emprendedora siento que me he vuelto un mejor ser humano, porque todos los días aprendo cosas nuevas, porque he conocido muchos emprendedores brillantes que me han enseñado y admiro, porque trabajo con mi esposo - socio al que admiro mucho, por todo esto y mucho mas SOY FELIZZZZZ.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Si la vendería, siempre y cuando sea a una empresa grande o a un grupo que la lleve a otro nivel y la pueda escalar. Solo me quedaría con un pequeño porcentaje.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

No fue duro, fue iniciar un nuevo reto haciendo algo que me gusta. Ha sido lleno de aprendizajes buenos y malos que me han ayudado a crecer.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Si, es un sueño hecho realidad. Algún día me imaginé que mis productos ayudarían a cuidar el medio ambiente, cambiarían los hábitos de consumo y luego de usarlos se transformarán en plantas. Hoy es una realidad.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Hacer transferencia tecnológica en otras regiones y países para utilizar los residuos agrícolas y semillas propios de la región y así poder suplir la demanda actual. Vamos a diversificar nuestras líneas de producción para ampliar el portafolio de productos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, nuestro modelo de negocio es replicable no solo en Colombia sino en otros países. La tendencia del mercado para los productos sostenibles está en crecimiento, además nosotros producimos nuestra propia materia prima con recursos abundantes en cada país y región incentivando la economía circular.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si recibiremos un inversionista, siempre y cuando nos aporte ideas, nos ayude a crecer, quiera trabajar con nosotros para escalar la empresa a otro nivel. Queremos un inversionista que se ponga la camiseta con nosotros. Y por supuesto le cederíamos parte de nuestra empresa.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Todo lo que hemos hecho para bien o mal ha sido aprendizaje. Estos años han sido llenos de retos día a día que nos han ayudado a crecer, a aprender y a no desfallecer. No cambiaria nada.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró mi hija, en ese momento estaba embarazada cuando presenté mi idea de negocio a la primera convocatoria para obtener capital semilla e iniciar el proyecto. En ese momento solo pensaba en dejarle un mundo mejor a ella y a las nuevas generaciones, con menos contaminación, aportando un granito de arena con mis productos germinables que luego de usarlos se transforman en plantas proporcionando oxígeno al planeta. Hoy mi hija tiene 12 años.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No lo llamo fracaso pero si hemos tenido dificultades en este recorrido del emprendimiento y hemos estado tentados a tirar la toalla, pero siempre hemos tratado de solucionar las cosas, afrontar los problemas, analizar la situación para seguir adelante. De todos estos inconvenientes o problemas hemos aprendido y nos han ayudado a no volver a cometer los mismos errores.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Endeavor, SaleUp Endeavor, Programa Wise, E2Latam, Campus Nova - U. Javeriana, Mayma, Premios Viva, Seed Awards - Naciones Unidas, Arch Grants - USA, Red de Lideres Facebook - Meta, Cámara de Comercio Cali, Negocios Verdes, Cali Circular, entre otros.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si trasciende. Este es un proyecto del futuro donde estamos motivando y enseñando a las personas a que podemos transformar residuos o productos usados (Economía circular) para darles otra utilidad. Además, hemos trabajado con mujeres madres cabezas de hogar, campesinos y personas privadas de libertad brindándoles una oportunidad laboral, eso ha impactado en sus vidas y familias. Ahora que tengo la oportunidad de pertenecer a la “Red de Mentoras del programa +Mujer +Ciencia +Equidad” ( Organización de Estados Iberoamericanos), ES2Latam - Mentorship Marketplace, “Programa Wise Colombia” y “Mujeres que Impactan Endeavor”. Voy a tener la oportunidad de compartir mis experiencias con otras emprendedoras y emprendedores, aprender de ellos, motivarlos y ayudarlos por medio de consultorías a llevar su emprendimiento a otro nivel.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo recorriendo el mundo, visitando las plantas de Lifepack que hemos instalado en los diferentes países, innovando con nuevos proyectos, siendo mentora de emprendedores, dando conferencias sobre herramientas de emprendimiento, contando historias, anécdotas para motivar a nuevos emprendedores.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido fundamental en este proyecto de vida, mi hija, mi mamá y mi esposo. Mi esposo, quien es mi socio, es una persona muy inteligente, práctico, inventor, siempre con nuevas ideas y locas ideas; juntos hemos hecho un muy buen equipo, motivándolos y siendo el motor cada uno del otro para sacar adelante la empresa.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Ayudo y ayudaría a otros emprendedores a que logren sus objetivos porque me encanta que nuevas ideas y proyectos salgan adelante, me siento feliz compartiendo anécdotas porque también aprendo de ellos. Además, nosotros hemos sido muy afortunados porque siempre hemos recibido ayuda de emprendedores, entidades del gobierno, instituciones educativas, etc., para salir adelante y siento que esto lo tenemos que retribuir de alguna manera con otras personas. Por otro lado, pertenecer a redes, programas o comunidades de emprendimiento nos da la posibilidad de crecer cada día y ayudar a otros emprendedores. Por ejemplo, para nosotros es un orgullo pertenecer a la red de Endeavor que ayuda a potenciar empresas de alto impacto, a generar oportunidades para el desarrollo del país. Con ellos lograremos resolver diferentes desafíos para escalar nuestra empresa y a su vez esto nos motiva a transmitir todos esos conocimientos desde nuestra experiencia a otros emprendedores para llevar su negocio a otra escala.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Juega un papel fundamental pues siempre las personas que han hecho parte de este equipo se han puesto la camiseta. Los mentores, asesores, aliados, las personas que han trabajado en las diferentes maquilas han sido estratégicos para crecer y sobre todo Andrés, mi socio - esposo ha sido fundamental porque hemos hecho un super equipo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi pasión y amor por lo que hago. Soy feliz cuando interactúo con las otras personas porque me encanta aprender de ellas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido a desarrollar mi creatividad, la asertividad, la confianza y el pensamiento positivo.

