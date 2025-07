La empresa colombiana que promueve la comodidad con “puffs” personalizados

Jhonny Granados Montoya, el emprendedor detrás de Puffeados. Foto: Puffeados

“Como siempre digo cuando me preguntan a qué me dedico: “Trabajo en una empresa que vende felicidad.” Después de ver la cara de intriga, es cuando comienzo a explicar lo que hacemos en Puffeados Puff, donde nos encargamos de llevar a hogares, empresas y eventos comodidad, felicidad y descanso, además de decorar espacios espectaculares para el disfrute de las personas.

Actualmente, contamos con un volumen de ventas que nos permite brindar empleo formal a seis personas directamente, además de beneficiar a nuestros proveedores. Hasta ahora, hemos impactado a más de seis mil clientes, que disfrutan de nuestros productos a nivel nacional".

Estas son las palabras de Jhonny Granados Montoya, el emprendedor detrás de Puffeados Puff. Hablamos con él en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos a propósito de su idea de negocio y esto fue lo que nos contó:

1. ¿ Cuantos años tengo? ¿Qué estudié?

36 años, Administración Financiera y Marketing Digital.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nuestra idea de hacer puffs personalizados nació a mediados de 2015. Todo comenzó como una forma de generar un “ingreso extra”, como creo que empiezan muchos emprendimientos e ideas exitosas. La idea surgió a raíz de un trabajo de universidad, donde necesitábamos hacer un stand con puffs, y mi mamá los confeccionó porque tenía todos los conocimientos de costura.

A partir de ahí, nos hicimos la pregunta: “¿Y por qué no vendemos puffs?”. La idea nos quedó dando vueltas, y al día siguiente subí a mi Facebook unas fotos de puffs que encontré en internet y empecé a promocionarlos. Cuando me hicieron la primera compra, empecé a tomar fotos de los que íbamos haciendo y a publicarlas nuevamente en Facebook, mostrándolos de todas las formas posibles.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con $50.000, que usamos para comprar algo de tela y las bolitas para hacer el primer puff, empezamos lo que en ese entonces se convirtió en la idea de Puffeados. Desde ahí comenzamos a trabajar, a mostrar los productos que podíamos hacer, y a nutrirnos también de las ideas que los mismos clientes nos fueron dando con el paso de los años.

Creo que una parte fundamental para crecer en un negocio es saber escuchar: escuchar mucho a los clientes y al entorno. Eso nos ha permitido aprender, adaptarnos y seguir avanzando.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Con dinero propio (que, la verdad, era muy poco) pudimos iniciar la idea. Con el paso del tiempo y de los años, logramos apalancarnos en proyectos de financiación del gobierno, y más adelante también con los bancos, como lo hacemos actualmente.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Me siento feliz de poder llevar al público un producto hecho 100 % en Colombia, con ideas propias. Desde el diseño, las formas y los estilos que hemos creado a lo largo de los años, todo ha surgido de ideas que hemos compartido y materializado en equipo.

Estamos ofreciendo una forma diferente de descansar, de disfrutar y de decorar los espacios, siempre priorizando la calidad de los materiales y brindando una atención personalizada a cada uno de nuestros usuarios.

6. ¿Soy feliz?

Sí, me hace feliz ver la cantidad de productos entregados y vendidos que hemos logrado en Puffeados, y saber que las personas disfrutan tanto del proceso de compra como de tener nuestros productos. Es un producto que la gente valora y desea tener en casa, porque conecta con lo que hacemos y con lo que somos.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En el momento no está en mis planes.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Creo que emprender es una decisión valiente, pero definitivamente vale la pena. Para mí siempre fue un gran reto, ya que no conté con familiares ni personas cercanas que me apoyaran con capital al momento de iniciar la empresa.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Creo que todo emprendedor siempre tiene sueños en constante evolución. Estoy agradecido por todo lo que hemos logrado hasta ahora, pero también estoy convencido de que aún no hemos alcanzado todo nuestro potencial. Quisiera llevar la comodidad de Puffeados a más personas y extenderla a otros países de Sudamérica.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

En mi opinión, todas las empresas deberían estar en constante cambio y evolución para no quedarse estancadas, como esos negocios que fueron un éxito solo por un año y luego desaparecieron porque las personas dejaron de interesarse en sus productos. Siempre estoy en constante aprendizaje sobre el mundo del mercadeo, las evoluciones en los negocios, la innovación y, en nuestro caso, la decoración de espacios y la comodidad de nuestros clientes.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Estoy seguro de que podemos escalar y evolucionar a nivel mundial partiendo de ideas simples: crear productos 100 % colombianos, con excelente calidad en materiales y mano de obra, y ofrecer una atención personalizada a todos nuestros usuarios. Queremos que las personas sientan la conexión de estar comprando en una empresa local.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Estoy abierto a explorar modelos de negocio que permitan escalar, aprender y llevar mi marca a otro nivel, generando así más empleos e ingresos para muchas personas.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que todo este camino ha sido un mundo de aprendizajes, y cada error cometido durante el proceso ha sido fundamental para la construcción de la empresa tal como es hoy. Cada error es valioso tanto para el crecimiento personal como empresarial. Sin embargo, no volvería a perder el enfoque en nuestro producto principal por distraerme con otras cosas diferentes.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

A lo largo de los años, he encontrado muchas fuentes de inspiración para emprender y aprender sobre negocios, marketing y crecimiento personal. Todas ellas han contribuido a mi evolución, la cual sigue en proceso a mis 36 años. Tengo como referente a una empresa estadounidense llamada LoveSac, y creo que Puffeados puede llegar a ser algo similar en el futuro.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

En muchos momentos he sentido desesperación, como si estuviéramos estancados y sin saber si continuar por este camino. Creo que desde el inicio hasta ahora he experimentado esos sentimientos encontrados de querer seguir adelante o tirar la toalla, pero siempre regresa el pensamiento de agradecimiento por todo lo que tenemos, por lo que hemos logrado y por lo que podemos ofrecer a otras personas con nuestro trabajo.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No formo parte de un grupo específico que hable sobre el camino del emprendimiento, pero sí estudio por mi cuenta temas como marketing y creación de contenido para redes sociales.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, esto es un aprendizaje largo para que las generaciones futuras puedan aprender a crear proyectos desde cero que realmente impacten a las personas que los consumen, compran o se benefician de algún servicio que ofrecemos. Creo que debemos enfocarnos en desarrollar actividades que beneficien a quienes nos rodean y mejoren su calidad de vida, no solo hacerlo por beneficio propio. Espero que los jóvenes que de alguna forma me han seguido y a quienes he dado consejos a lo largo del tiempo puedan crear ideas que ayuden a sus familias y a su comunidad.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me imagino haciendo mucho deporte y disfrutando de muy buena salud. Espero ver crecer esta empresa a nivel mundial, llevando la comodidad de Puffeados a todo Colombia y, eventualmente, al mundo entero. Me gustaría seguir emprendiendo con más proyectos que tengan un impacto social y cultural, y que generen empleo para las personas de mi entorno.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Creo que la familia es fundamental para iniciar cualquier proyecto. Siempre he contado con el apoyo de mis padres para llevar adelante este emprendimiento. Las personas que rodean la empresa son familiares y amigos cercanos, lo que hace que el equipo sea más familiar y confiable. Sin ellos, nada de lo que hacemos sería posible.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí. Siempre que puedo, doy consejos a las personas que me consultan y les explico diversas formas de llevar su emprendimiento al éxito utilizando las redes sociales. Sin embargo, para lograrlo es fundamental estar dispuesto a estudiar y esforzarse muchísimo. Sin disciplina y constancia, es muy difícil alcanzar el éxito.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mis papás, amigos y familiares han sido parte fundamental del crecimiento de Puffeados, desde sus compras hasta su ayuda trabajando en la empresa y aportando para que siga creciendo. Las personas que trabajan en una empresa son tan importantes como los clientes.

Cuando contamos con un equipo feliz y satisfecho con su trabajo, el éxito está casi asegurado, porque todos reman hacia un mismo objetivo. Por eso es vital generar ambientes tranquilos donde todos puedan trabajar agradecidos, con un propósito propio y un compromiso claro para que la compañía crezca, convencidos de que a ellos también les irá muy bien.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Todos somos únicos, por lo que ser uno mismo al emprender puede hacer crecer un negocio de manera extraordinaria. En este momento, con el auge de las redes sociales y la inteligencia artificial, es posible crear contenido sin necesidad de grabarse hablando. Sin embargo, creo que las personas conectan mucho más con contenido auténtico y original creado por alguien real.

En cuanto a Puffeados, lo que nos diferencia es la calidad de los materiales, tanto externos como internos de los puff. Solo usamos productos premium y de primera calidad para el interior, además de ofrecer una forma fácil y práctica de lavar los puff, sin complicaciones. También contamos con una increíble variedad de colores y materiales, lo que los hace perfectos para todo tipo de ambientes.

Nos hemos dedicado a transmitir toda esta información a través de videos en redes sociales, para ser más explícitos y conectar mejor con las necesidades de cada cliente.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Los aprendizajes son muchos y abarcan todos los aspectos de la vida. Si tuviera que dar un consejo a quienes leen este artículo, les diría que, desde el inicio, es fundamental ahorrar mucho dinero, porque la idea es que el negocio pueda crecer a largo plazo. Por eso, separar el dinero del negocio y el propio es una de las bases para lograrlo.

La disciplina también es esencial. Debes establecer horarios claros para abrir y cerrar tu negocio, aunque sea de forma digital, ya que las personas esperan ser atendidas en los horarios que establezcas.

No me canso de repetirlo a quienes tienen emprendimientos o pequeñas y medianas empresas: la atención al cliente es fundamental. Las ventas dependen de los clientes que visitan nuestro negocio, y nuestra prioridad debe ser que se sientan satisfechos tanto con los productos que ofrecemos como con la atención que brindamos.

