La empresa familiar que a través del arte reutiliza discos de vinilo y CD

Ruby Patricia Ávila López, Anaivi Manuela García Ávila y Wilson García Barreto, los emprendedores detrás de Anaivi’s Hecho a Mano. Foto: Anaivi’s Hecho a Mano

“En septiembre de 2018 surgió una duda existencial de cómo reutilizar una gran cantidad de discos de vinilo que estaban en casa, para no ser desechados. Así nació nuestro emprendimiento Anaivi’s Hecho a Mano transformando estos discos de vinilo en relojes para pared. También, dictamos talleres de arte y pintura, donde las personas pueden descubrir el artista que llevan dentro, sin necesidad de ser expertos”, así va contando su historia Anaivi Manuela García Ávila, la emprendedora detrás de esta idea de negocio en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con ella y aquí va su relato.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

23 años, en el 2018 estudié Asistencia Administrativa y a lo largo de estos años he realizado varios diplomados de emprendimiento.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

En septiembre de 2018 surgió una duda existencial de cómo reutilizar una gran cantidad de discos de vinilo que estaban en casa, porque yo no quería que fueran desechados. Nuestro emprendimiento inició transformando estos discos de vinilo en relojes para pared.

Anaivi’s Hecho a Mano ha crecido tanto a lo largo de estos seis años, que hoy en día impacta a través del arte por medio de tres líneas importantes:

Segunda vida a los discos de vinilo y CD: fabricando con estos materiales relojes, separadores para libros, imanes, souvenirs, libretas, materas, entre otros.

Prendas de vestir: pintadas 100 % a mano con obras de arte exclusivas, destacando la identidad de cada persona.

Talleres de arte y educación artística: proceso experimental de arte y bienestar donde las personas pueden descubrir el artista que llevan dentro, aprendiendo y potencializando nuevas habilidades y talentos ocultos.

En la actualidad tenemos cuatro empleados directos, contamos con más de 900 clientes en nuestra base de datos, hemos participado en más de 30 ferias distritales y nacionales y en más de cuatro concursos de pitch. Nuestro emprendimiento estaba enfocado al principio solo a clientes, ahora también tenemos un modelo de negocio enfocado a empresas.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Nuestras primeras ventas fueron a mis excompañeros de trabajo, de la empresa donde trabajaba antes de emprender, a nuestra familia y por medio del Marketplace de Facebook, donde los pedidos fueron impresionantes desde el inicio.

Fue muy chistoso ahora que lo recuerdo, porque nosotros en ese momento no teníamos ni idea de dónde conseguir los insumos para nuestros productos, ¡pero se logró! Los resultados hasta el día de hoy han sido una suma de conocimientos e ideas maravillosas y mucho compromiso.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Iniciamos con muy pocos ahorros para cubrir insumos y logística de los primeros pedidos, ya que estos nos los pagaron anticipadamente, pues eran personas conocidas. Después con cada pedido empezamos a reinvertir en la empresa.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

- Generar empleo en Colombia, si es posible.

- Permitir que cada persona conecte con su personalidad e identidad única, a través de nuestros productos, el arte y la personalización.

- El acceso a la educación artística.

- Crear y fortalecer una comunidad con más conciencia ambiental, que aprecie el arte y apoye al comercio local.

6. ¿Soy feliz?

¡Sí y mucho! Es muy emocionante experimentar y ver todo lo que hemos logrado con Anaivi’s Hecho a Mano y contar con esta hermosa comunidad que nos acompaña en cada paso. Sin embargo, debemos ser conscientes de que también hay días o momentos malos y es necesario aprender a aceptarlos, manejarlos, apoyarnos de las personas a nuestro alrededor y seguir con nuestros objetivos.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido un proceso de altibajos y retos, emprender es como una montaña rusa, sin embargo, gracias a Dios y al apoyo de mi equipo de trabajo, clientes, comunidad, aliados, mentores, familia y amigos, el camino ha sido muy enriquecedor, lleno de aprendizajes y mucho más fácil de llevar.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estamos cumpliendo un sueño conjunto, crear empresa y marca no es fácil, así que es muy satisfactorio, pero sabemos que aún hay muchos objetivos por cumplir: seguir transmitiendo a través del arte, generar más conciencia ambiental, la participación en más eventos y ferias a nivel nacional e internacional, fortalecer nuestra escuela de formación artística, crear una red de artistas y un montón de proyectos que irán conociendo y siendo parte de ellos poco a poco.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos dándola toda para que nuestros talleres de arte y pintura experimental sean más reconocidos. Así como el seguirnos posicionando en redes sociales, llegarle a nuevos mercados y generar alianzas estratégicas. Y por último, pero no menos importante, nos seguimos capacitando para mejorar y poder poner en práctica y transmitir lo aprendido.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

No en su totalidad, estamos capacitandonos y trabajando día a día para que Anaivi’s Hecho a Mano sea 100 % escalable.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si, es muy importante resaltar que esa persona debe tener una pasión gigante por el arte y compartir nuestros valores empresariales.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Dudar de nuestra capacidad, dejar quietas las redes sociales por mucho tiempo, creer que todas las personas son nuestros clientes potenciales (es por ello, que es muy importante hacer un estudio de mercado y saber a quienes van dirigidos nuestros productos y servicios), subestimar la importancia de tener las cuentas y finanzas claras, no estar pendiente de las tendencias actuales, compararnos y vender nuestros productos o servicios por debajo del precio y valor.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

La flora, fauna y cultura colombiana; Van Gogh, Claude Monet, El Principito, bandas, artistas, películas y personajes históricos han sido una fuente de inspiración muy importante para Anaivi’s Hecho a Mano, en cuanto al diseño de productos y a las creaciones artísticas.

Así como algunos speakers e influencers que realmente enseñan y tienen un propósito a través de su labor, nos inspiran a nosotros a transmitir a otros, nuestros conocimientos y experiencias.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

En momentos muy críticos he pensado en tirar la toalla, pero siempre nos pasa algo significativo (que yo veo como un mensaje de Dios o una señal), como un pedido muy grande, un evento, una feria o hasta un mensaje inesperado e importante de algún cliente o persona que ha sido parte del proceso, que me hace ver que solo es un reto más y que todo va a mejorar si le sigo metiendo todas las ganas.

Siento que es bueno mirar hacia atrás para ver y ser conscientes de todo lo que hemos superado y hemos logrado. Así como a veces, es necesario mirar hacia atrás para reencontrarnos con nuestro propósito.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

De las cosas más geniales de este camino, son las redes de emprendedores. Nos llenan de enseñanzas, oportunidades y apoyo.

Destaco la Red de Emprendedoras AWE (Embajada de los Estados Unidos de América y la Universidad Sergio Arboleda), PEMP (Universidad de Los Andes), Fundación Reddic, Red ArteFactos y todas las alianzas que generamos a través de ferias, eventos, programas e instituciones.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

¡Es uno de nuestros objetivos! El arte y la conciencia ambiental pueden llegar a ser más significativos e impactar social, cultural, personal, profesional, espiritual y económicamente a las generaciones actuales y futuras.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Objetivos de Anaivi’s Hecho a Mano:

Generar más empleo, internacionalizarnos y dar a conocer por medio de nuestros productos la flora, fauna y cultura tan maravillosa que tenemos en Colombia. Además, tener nuestra propia galería de arte o centro cultural, donde muchos otros emprendedores y artistas sean apoyados y visibilizados. Y, a su vez, seguir transmitiendo, inspirando y enseñando a través del arte.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Cumplen un papel esencial todos los días, no solo por su apoyo directo con Anaivi’s Hecho a Mano comprando, recomendando, brindando sus ideas o asistiendo a los eventos, también con sus mensajes y acciones de amor y apoyo, que aunque ellos no lo saben o no se lo imaginan, pueden convertir un mal momento, en uno espectacular.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, de hecho es una de las cosas que más me apasionan personalmente. El emprendimiento es crecimiento, enseñanza y aprendizaje en conjunto. He tenido el privilegio y la bendición de acompañar a otros emprendedores y personas con ideas de negocio, en sus procesos, como compañera y mentora. Y así cómo puedo aportar a través de mi experiencia, aprendo de ellos un montón de cosas.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

- Wilson García: artista exclusivo y diseñador

- Ruby Patricia Ávila: control de Calidad, atención al cliente y artista.

- Alejandra y Victoria: logística de la sede Risaralda.

- Anaivi Manuela García Ávila: CEO, diseñadora, Community Manager, atención al cliente, artista y logística.

Es muy importante resaltar aquí todo el apoyo de nuestros colaboradores y aliados externos: mensajeros, distribuidores, logística, artistas, entre otros.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La creatividad, el uso de materiales como vinilos y CD, fusionados con el arte y la forma como plasmamos lo que inspira a nuestros clientes y a nosotros mismos en nuestros productos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Podría enlistar varias cosas:

- El valor del agradecimiento, la humildad, el tiempo y la familia.

- Darnos cuenta de que el equipo de Anaivi’s Hecho a Mano es muy capaz y valiente.

- Que el arte es muy valioso para las personas, más de lo que se puede llegar a imaginar.

- La importancia del Networking y de crear comunidad.

- El valor de capacitarse no solo en materia de negocios y empresa, sino también en arte, cultura, flora y fauna, música, moda, películas, series, personajes, literatura, entre otros, para brindarle siempre la mejor experiencia a nuestros clientes.

- Que si se cierra una puerta, se abren muchas otras.

- Creer incondicionalmente en mí y en mi equipo de trabajo.

