La empresa que crea y diseña baberos en tela impermeable amigable con el planeta

Ella es Luisa Serrano, la emprendedora detrás de Maria Papaya. Foto: Cortesía Maria Papaya

“Nuestros bibs son hechos con telas responsables con el medio ambiente y la piel de los niños. Durante el proceso de elaboración se reutiliza el 65% del agua. Del 35% restante, el 20% se evapora y el 15% es desechada sin tener contaminantes. Nuestro proceso de estampación digital tiene certificación OEKO-TECX y no requiere consumo de agua. Las materias primas que utilizamos son libres de sustancias que generen riesgo ambiental y nuestros empaques son libres de plástico.

Además, nuestros baberos cuentan con un sistema de amarre trasero que se ajusta al tamaño de los niños, evitando que se lo quiten. Son perfectos para jugar, comer y aprender del mundo y sus texturas sin dañar la ropa”. Su líder de marca son Luisa Serrano, ella pasó por 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Luisa Serrano, 36 años, cocinera, panadera y pastelera profesional.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea de María Papaya nace cuando mi hija mayor tenía 6 meses. En el mercado había poca variedad de baberos manga larga y me di cuenta que los que encontrábamos no eran cómodos, por esto decidí buscar una tela que fuera liviana, suave al tacto y hecha con procesos responsables para el medio ambiente, sin PVC ni sustancias toxicas. Así es como mi idea de negocio se convirtió en baberos para niños con diseños únicos y divertidos para que jueguen, coman, aprendan, y exploren el mundo sin dañar la ropa.

Hoy en día tenemos 14 diseños diferentes, y dos tallas para acompañar a los niños en su etapa de crecimiento. Hace 5 años estamos en el mercado Colombiano y llevamos 3 impactando el mexicano”,

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Busque empresas textiles, una diseñadora y una costurera para empezar a hacer pruebas de telas, diseños y patrones, probando cada una de las muestras en mi hija. Cuando la encontramos, y vimos que cumplía con los estándares de calidad y comodidad sacamos la primera colección al mercado.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La plata la saqué de préstamos que hicieron mi esposo y mi hermano. Lanzamos la marca al mercado en una feria de emprendimiento colombiano, y ahí nos dimos cuenta de que era un emprendimiento que funcionaría muy bien. De ahí les pude pagar y con un préstamo del banco lanzamos nuestra siguiente colección.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando productos de alta calidad que son hechos con materiales responsables con el medio ambiente. Es una alternativa que es muy práctica para las mamás, donde al mismo tiempo los niños la disfrutan por sus colores y diseños.

Tenemos nuestra cuenta de Instagram donde también compartimos tips, ideas y recetas de cocina para cocinar en familia.

6. ¿Soy feliz?

¡Sí, muy feliz! Ver cómo este emprendimiento ha crecido con mis hijas ha sido un proceso espectacular, un proyecto de vida, que me ha dado la posibilidad de estar con ellas, que son la inspiración de Maria Papaya.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa

Por el momento no está en mente.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Lo más duro fue empezar: la prueba y el error, los tiempos de espera para ver los resultados en pruebas de tela, impresión y confección. La paciencia se pone a prueba muchas veces, y la clave está en no dejarte llevar por la frustración cuando las cosas no salen como uno espera, siempre hay que volver a intentar para que cada día todo salga mejor de lo planeado.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Mi primer sueño era poder estar en la casa con mis hijas en sus primeros años de edad, y lo logré. Ahora lo que me hace falta es crecimiento internacional, me encantaría ver a María Papaya en muchos países.

Continúe leyendo: Ella creó un centro de depilación en frío orgánico y ecológico

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Exportar, este año queremos abrir mercado en diferentes lugares.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, totalmente. Cada día se pueden crear más colecciones y productos que le sirvan a las personas.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si estaría dispuesta a oír propuestas siempre y cuando sea por el beneficio y crecimiento de María Papaya.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Intentar hacer las cosas yo sola, para crecer se necesita un equipo, saber pedir ayuda y saber recibir consejos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi hija mayor fue mi inspiración inicial, luego con el nacimiento de mi segunda hija nacieron también las ganas de innovar con nuevos tipos de baberos y diseños.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, uno como emprendedor quiere empezar a ver el retorno de inversión rápido, y cuando esto no pasa llega la frustración, se necesita disciplina para poder crecer y en algún momento me faltó, pero este año vamos con toda.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, siento que el hecho de crear productos que se preocupen por el medio ambiente, siendo un emprendimiento que quiere generar el menor impacto negativo al planeta, ayuda mucho, pues genera conciencia de las decisiones que cómo consumidores podemos tomar para hacer que el futuro sea mejor.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me visualizo vendiendo en muchos países, dando cursos de cocina para mamás y para niños, y teniendo un libro de recetas para la familia que se venda en todas partes.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Desde el principio creyeron en mí, me apoyaron para sacar la primera línea, mi esposo hoy en día es un apoyo increíble, me da ideas , y me ayuda a tomar decisiones.

Esta historia es de su interés: Crean complementos alimenticios en polvo con adaptógenos, vitaminas y minerales

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, me encanta crear cosas nuevas y enseñarlas.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Sin ellos no podría llegar a donde he llegado. Mi esposo Ramon Iturbide, Daniela Rosell, que fue mi socia por dos años, gran amiga y la persona con la que crecimos juntas este emprendimiento, Laura Naranjo quien me asesora con temas de innovación, Alejandra Guzmán y Juliana Duque, las diseñadoras que nos han ayudado con las ilustraciones, imagen y concepto, sin ellas María Papaya no sería lo que es hoy.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Que nuestros baberos son hechos en tela suave, liviana, cómoda y con mangas en tela gamuzada. Nuestra prioridad es la comodidad de los niños y niñas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que para materializar una idea solo se necesita creer en ella y ejecutarla; nunca dudar de lo que uno es capaz y trabajar duro sin importar los tropiezos para que el resultado sea aun mejor de lo que soñaste , he aprendido también que el trabajo en equipo es fundamental para poder crecer.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚