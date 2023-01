Ella creó un centro de depilación en frío orgánico y ecológico

Ella es Patricia Quiróz, la emprendedora detrás de GreenGel. Foto: Cortesía GreenGel

“Mi idea de negocio comenzó con la comercialización del producto, sin embargo, con el paso del tiempo me di cuenta junto a mi familia que el emprendimiento tenía que escalar un nivel, así que me di a la tarea de abrir un pequeño local que atendía yo misma. El emprendimiento arrancó el 14 de septiembre de 2014, solo tenía una camilla para depilación, a los 8 meses adquirimos otra y así se fueron dando muchas bendiciones en el camino.

Hoy en día, gracias a Dios y a las personas que creyeron en GreenGel ya tenemos 6 sedes a nivel nacional en Cali, Bogotá, Medellín, Envigado, Jamundí y seguimos creciendo”, así comienza a contarnos su historia Patricia Quiróz, la fundadora de esta idea de negocio en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con ella en El Espectador y aquí se las presentamos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 50 años. Estética y Cosmiatría

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea consistió en revolucionar el método de la depilación. Nació el 14 de septiembre de 2014. Creé un producto orgánico para hombres y mujeres de todas las edades, que es menos agresiva para la piel y además contribuye a la protección del medio ambiente.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Quería que las profesionales de la estética usaran este producto como un recurso menos agresivo para la depilación con sus clientes. Además, creamos un centro especializado con esta técnica como opción para que todos nuestros clientes salgan beneficiados.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

De una oportunidad que Dios me puso en el camino, personas que creyeron en este proyecto y de la mano de mi esposo y mi hijo. La pagamos con la primera negociación que logramos hacer y aquí continuamos dándole oxígeno a nuestra empresa.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Alcanzar los sueños que en un momento me propuse, pensando en una estabilidad económica para mis papás y también innovando con un producto que nació en mi familia. Quisiera que las personas vean la depilación como un método a otro nivel y saludable para la piel y para el planeta.

6. ¿Soy feliz?

Inmensamente feliz y orgullosa de haber llegado a donde estoy, especialmente porque puedo darle oportunidades laborales a muchas personas para que al final compartan conmigo este éxito.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por ahora quiero ser yo la que logre el éxito de este proyecto al lado de mi familia, pero si tuviera personas que quisieran invertir en este proyecto, lo analizaría.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

El momento más difícil es cuándo llegan personas que quieren ponerte obstáculos movidos por sentimientos negativos como la envidia, pero de la mano de Dios todo es posible.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Cumplí una parte de mi sueño que es dar ese paso de lanzarte a empezar con una idea. Me falta mucho por trabajar, apenas estamos empezando en este camino. El fortalecimiento económico es vital para el crecimiento empresarial.

También le puede interesar: Una marca de moda con propósito ecológico y social

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir trabajando para lograr posicionar la marca, primero en Colombia y luego en USA, llevándola a que sea reconocida por incursionar en el mercado como un método de depilación orgánica, sin contaminar y sin dañar la piel.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente, tiene muchas unidades de negocio que estamos estudiando para poder abrir mercado e impactarlo con nuevas ideas que ya tenemos en mente.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No, nunca. No es viable para nosotros.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Vender franquicias sin tener un fortalecimiento claro, esos errores nos trajeron consecuencias negativas para la empresa; también no creer al 100 % en la “buena fe” de las personas, lo más importante es hacer todo con la razón dejando a un lado el corazón.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Dios siempre está en las decisiones que tomamos y mi familia es de mucha fortaleza para tomar las mejores. Admiro a muchas personas que con su trabajo y dedicación han superado los obstáculos y logran ser excelentes en lo que aman y se proponen.

¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Claro que sí. En el 2019 creí que GreenGel no iba a seguir y que todo el sueño iba a quedar ahí.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Totalmente, podemos llegar a ser visibles en todo el mundo. En la generación de mi hijo ya está impactando positivamente, él tiene 20 años y es parte importante en la dirección de la empresa.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Feliz de haber realizado un gran sueño y de poder compartirlo con mi familia y con las personas que han estado a mi lado en el crecimiento, lucha, logros, desaciertos, lágrimas y demás.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Sin mi familia no tendría a GreenGel y en el caso de los amigos, tengo muy pocos, pero los que hacen parte de mi vida son de calidad y forman los ladrillos para seguir escalando esta empresa llamada casa GreenGel.

Continúe leyendo: La colombiana detrás de una escuela que enseña el idioma español en Londres

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Gracias a Dios lo estamos logrando. Me gustaría ayudar a las personas para que no se rindan y a que se levanten con cada caída que les presente el maravilloso mundo de emprender.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Tengo a mi lado personas idóneas que me ayudan a tomar las decisiones legales como: asesores, abogados, contadores y demás que me hacen ver la realidad de los negocios para que el mío siga pisando fuerte el mercado.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Creo que soy una persona totalmente transparente, no me gusta hacerle daño a nadie, para que nadie me lo haga ni a mi familia. No atropello a nadie y me gusta compartir. Creo que me diferencia la perseverancia, soy muy intensa con las tareas diarias y no puede faltar la disciplina para lograr mis objetivos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

A ir lento pero seguro.

Ser Perseverante.

Entender que de la mano de Dios todo se puede.

La buena actitud.

Tener una excelente asesoría para salir adelante con mi proyecto empresarial.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚